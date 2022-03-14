В налоговой службе не первый год происходят тектонические сдвиги: на помощь ее сотрудникам пришли алгоритмы, операции налогоплательщиков становятся все прозрачнее, а цена ухода от налогов — все выше. Между тем, в 2021 году ФНС собрала с алтайских плательщиков налогов и взносов рекордные суммы — такие суммы не поступали еще ни разу. С чем это связано? Есть ли у бизнеса причины беспокоиться? Юрий Куриленко, руководитель управления ФНС по Алтайскому краю, прокомментировал итоги работы службы в 2021 году. Добавим, что интервью с руководителем было взято до наступления «новой реальности».

Дешевле заплатить

— Юрий Александрович , Алтай никогда столько не перечислял в бюджеты и социальные фонды , как в 2021 году: 180 млрд рублей. Какие факторы тут сработали?

— Основной фактор — увеличение выручки, рост объемов — и в денежном выражении, и в физическом. Мы можем констатировать, что экономика после снижения темпов в 2020 году демонстрирует восстановление. При этом поступления возросли во всех секторах. В обрабатывающей отрасли — на 9,2 млрд рублей, торговле — на 7,7 млрд, сельском хозяйстве на 1,1 млрд. Большой прирост дали банки — 1,7 млрд рублей.

Второй фактор — налоговое администрирование. По оценкам коллег, его вклад в общий результат — порядка 20%. Немаловажно и то, что налоговая дисциплина в последнее время существенно укрепилась.

Еще лет пять назад уклонение от уплаты налогов, в основном, связанное с НДС, было распространенным явлением. Сейчас это скорее исключение, нежели правило. Раньше не платить налоги было популярно — теперь становится не модно, очень рискованно и затратно.

— Поступления налога на прибыль возросли на 36,5%. Показателю ключевой — ведь он определяет финансовое состояние налогоплательщиков. Слышала , однако , что в промышленности прибыль выросла , главным образом , за счет «Алтай-кокса». Насколько это правомерно?

— Я бы не выделял какое-то отдельное предприятие — в 2021 году успешно сработал целый пул. Основные плательщики этого налога в крае — банки, машиностроители, производители кокса, химических веществ и лекарственных средств.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Поступления по налогоплательщикам, входящим в консолидированные группы, возросли на 2 млрд рублей — в том числе в связи с ростом цен на продукцию черной металлургии.

При этом мы видим рост доходов и у малого и среднего бизнеса. В том числе тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения: поступления по УСН за год возросли на 2,3 млрд рублей. В целом же по упрощенной системе поступило 7,3 млрд рублей — на 48% больше, чем в 2020 году.

Несправедливая конкуренция

— 2021 год — первый без единого налога на вмененный доход ( ЕНВД), который предпринимателям очень нравился. Как малый бизнес пережил переход на новые режимы налогообложения?

— Отмена ЕНВД и переход на патентную или упрощенную систему налогообложения вызывали много опасений в предпринимательском сообществе и беспокойство в правительстве края и у законодателей. Мы понимали, что надо совершить этот маневр так, чтобы не повысить нагрузку на «малышей» — ведь это довольно ранимый бизнес, в отличие от крупного.

Что мы видим? ЕНВД мы собирали в пределах 1 млрд рублей, в отдельные годы — 850 млн, в другие — 950 млн. В 2021 году те, кто перешли с ЕНВД на «упрощенку», заплатили около 400 млн. Еще 531 млн дала патентная система.

Если сложить эти поступления, то общий объем платежей не выше, чем до отмены ЕНВД. Иначе говоря, мы достаточно деликатно сработали. Хотя перекосы есть. Есть отрасли, где нагрузка возросла.

Сельские магазины выживают , потому что торгуют всем — от соли до ювелирных изделий. Анна Зайкова

Но есть и те, кто не платят вообще ничего — например, торговые точки в малых населенных пунктах. С учетом того, что такие предприниматели могут предъявить к вычету страховые взносы, которые он платит за себя, а для них установлен понижающий коэффициент, их налоговый платеж равен нулю. Словом, поле для дальнейшей настройки системы есть.

— Изменилась ли численность бизнеса?

— Я нередко слышу спекулятивные рассуждения о том, что из-за экономических и политических условий бизнес задавлен и роста не происходит. По факту ежегодно количество индивидуальных предпринимателей, встающих на учет, и тех, кто снимается с регистрации, примерно одинаковое.

По юрлицам ситуация сложнее. Их количество сокращается, потому что большая их доля — технические компании, которые используют в незаконных схемах минимизации налогов. Фирмы-однодневки.

Наша задача — сократить присутствие на рынке таких компаний. Тот, кто использует незаконные способы минимизации налогообложения, получает преимущество перед добропорядочными бизнесменами. А это неправильно.

И тут надо понимать, что налоговой службе как регистратору хозяйствующих субъектов дали дополнительные полномочия. При определенных условиях мы можем исключить из реестра или не регистрировать организацию.

И если раньше мы отказывали в регистрации в 20 случаях из 100, то в прошлом году доля отказов возросла на 10%. Общее количество создаваемых юрлиц сократилось на 21%.

Динамика налогоплательщиков в Алтайском крае , Altapress.ru

В начале марта в УФНС по Алтайскому краю создали ситуационный центр. Цель — оперативный мониторинг социально-экономической ситуации, а также поддержки бизнеса и граждан. Обратиться может любой житель — сообщить об ухудшении социально-экономического положения, трудностях, внести предложения по мерам поддержки как бизнеса, так и физлиц. В УФНС обещают оказать максимальную возможную поддержку. Телефон горячей линии в Барнауле 8 (3852) 66-96-78 .

Бизнес. СС0

Большой грех

— В каких случаях вы имеете право отказать в регистрации бизнеса?

— Порядок регистрации юрлица заявительный, тут ничего не изменилось. Вместе с тем существует около сотни маркеров, дающих основания предположить, что компания будет действовать недобросовестно. Например, она зарегистрирована на человека с асоциальным образом жизни. На домашний адрес, на адрес массовой регистрации.

Получив заявление о регистрации, мы глубоко анализируем ситуацию. Изучаем, кто реально регистрируется, светились ли где-то учредители. Можем выехать на место, опросить людей, которые имеют отношение к компании или видят ее, знают, может она находиться по этому адресу или нет. Если понимаем, что в перспективе это будет проблемная организация, отказываем в регистрации.

Жалоб на отказы достаточно много, поскольку чем жестче барьер для входа, тем больше сопротивление. Но такие технические компании — основной инструмент для незаконного получения возврата НДС, который на самом деле никогда не был заплачен.

— Между тем , либерализация законодательства о госрегистрации когда-то считалась одним из достижений России.

— Поэтому мы и предъявляем высокие требования к качеству работы наших сотрудников. Если пострадает благонадежный гражданин, который хотел заняться бизнесом, а мы заблокировали ему инициативу, — это большой грех.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Если произошла ошибка и такой человек обратился с жалобой, мы оперативно ее рассматриваем и выясняем все обстоятельства. Если понимаем, что перегнули палку, то максимально идем навстречу и проблему снимаем.

Хочу сказать, что от либерализации госрегистрации в стране не отказались, мы продолжаем двигаться в этом направлении. Можно зарегистрировать бизнес через Интернет, на сайте ФНС. Если речь идет о самозанятых, то здесь возможность регистрации предельно простая — нужно лишь зарегистрироваться в специальном приложении.

Следующий шаг — автоматическая уплата налога по «упрощенке». В этом году этот режим в пилотном режиме введут в четырех регионах.

— В Алтайском крае он тоже будет вводиться?

— С 1 июля 2022 года этот налоговый режим введут в качестве эксперимента в Москве, Московской и Калужской области и Республике Татарстан. А с 2023 года опыт распространят уже на все регионы.

Его можно применить, если объект налогообложения — доходы — не превышают 60 млн рублей, а численность работников — не более пяти. Для УСН с режимом «доходы» ставка увеличится с 6 до 8%, с режимом «доходы минус расходы» — с 15% до 20%.

Налог исчислит сама ФНС, предпринимателю выставят счет — он его оплатит. Но при этом налогоплательщики освобождаются от обязанности сдавать отчетность в ФНС и страховые фонды, от ведения налогового учета. По оценкам специалистов, этим режимом смогут воспользоваться 60−70% малого бизнеса России.

Бизнес. СС0.

Перераспределение НДФЛ

— В крае десятки тысяч налогоплательщиков-организаций и предпринимателей , но только сотня формируют половину поступлений. Можем ли мы говорить об устойчивости бюджета при такой концентрации?

— В самом деле, первая сотня налогоплательщиков края заплатила во все уровни бюджета 58,1 млрд рублей — это 47,9% всех налоговых поступлений. Но я не думаю, что концентрация слишком высокая. Есть отдельные регионы, где всего один-два базовых плательщика. В большинстве других регионов России структура сходная с нашей.

— В топ-100 крупнейших плательщиков налогов и взносов около пятой части — бюджетные организации. Это придает устойчивости нашему бюджету или , напротив , повышает риски?

— На протяжении как минимум пяти лет мы фиксируем повышение фонда оплаты труда. Объем поступлений НДФЛ каждый год сопоставимо растет — на 8−12%. В 2021 году — на 9,6% (или на 2,9 млрд рублей).

Но малый бизнес локомотивом этих процессов вообще не является. Основные плательщики, где наблюдается рост, — это бюджетные организации, крупные бюджетополучатели и крупные компании — «Российские железные дороги», Сбербанк и другие.

На мой взгляд, это неплохо. Значительный объем НДФЛ поступает в краевой и муниципальные бюджеты. Более того, понимая, как будет формироваться фонд оплаты труда в этих организациях, будет ли там индексация зарплат, повышение ставок, мы точно знаем, сколько будем собирать. Для планирования это хорошо.

Хотя, конечно, нередко задается вопрос: вот я бюджетник, зачем мне платить налог, если я из бюджета получаю деньги? Но тут все ясно: происходит перераспределение. Вот я — федеральный чиновник, а налоги с моей зарплаты идут в бюджеты региона — краевой и местные.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Никогда столько не платили

— Бизнес-сообщество края беспокоит , что по результатам проверок нескольким крупным предприятиям доначислены крупные суммы. Прокомментируйте , пожалуйста — что происходит?

— Знаете, с чем связано беспокойство? Когда в конце 1990-х годов писался Налоговый кодекс, экономисты рассчитали модельную нагрузку на налогоплательщиков разных отраслей.

Лет пять назад коллеги из аналитического управления ФНС подсчитали, что фактические сборы в пять раз ниже модельной нагрузки. То есть мы очень сильно недобирали налоги. А то, что не добирали мы, кто-то использовал на свои нужды.

Когда мы научились собирать налоги, используя такие инструменты как, например, автоматизированная система контроля НДС-2, АСК ККТ, процедура банкротства, мы стали приближаться к модельной нагрузке. И это многим не нравится — ведь столько они не платили никогда.

После того, как мы завершим обязательную маркировку, а АСК ККТ заработает в полную силу, экономика станет полностью прозрачной. А уже дело законодателя и правительства — проводить дальнейшую настройку правового поля. В том числе регулировать ставки, вводить льготы и облегчать нагрузку отдельным категориям или всем сразу.

Онлайн-касса. newstomsk.ru

— Количество проверок налогоплательщиков — оно растет?

— Если говорить о выездных проверках, то мы проводим их не так часто. В прошлом году, например, их было 75. По их результатам мы доначислили 2,8 млрд рублей.

Перед каждой такой проверкой мы вступаем в диалог с налогоплательщиком, стучимся в эти двери, предупреждаем — будет проблема. Предлагаем самостоятельно уточнить обязательства. Многие к нам прислушиваются, потому что понимают: дешевле и проще заплатить.

Но не все. Некоторые идут в суд. На мой взгляд, судебная тяжба нужна им не как способ выяснения правды, а как возможность затянуть время, подсобрать деньги. Хотя, может быть, кто-то и рассчитывает на «авось».

— Неужели ФНС никогда не проигрывает в судах?

— В 2021 году 100% дел завершились в пользу бюджета, на сегодня — 93%. Раньше результаты судебного разбирательства с ФНС были в какой-то мере лотереей, борьбой брони и снаряда. Да и арбитражное сообщество относилось к налоговикам как к людям не очень профессиональным.

Сейчас качество нашей работы стало намного выше. Раньше инспектор мог доначислить бешеные суммы — они «зависали», предприятие банкротилось и взыскать долг было проблематично — так работала экономика.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Теперь после того, как законодатель принял изменения в закон «О банкротстве», ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности директора, собственников, реальных бенефициаров, лиц, принимавших управленческие решения.

В ходе процедуры банкротства мы можем потихоньку собрать имущество, действуя через арбитражных управляющих, и обратить на него взыскание. Банкротство становится эффективным инструментом возвращения долгов перед государством.

Равные условия

— В каком количестве дел о банкротстве участвует управление ФНС?

— По состоянию на 1 января 2022 года в процедуре банкротства находятся 2 747 физических и юридических лиц, из них юрлиц — 462. Но надо понимать, что предприятия-банкроты — в большинстве своем довольно старые.

И те финансовые результаты, которые они имели к моменту подачи заявления о банкротстве, — следствие деятельности в начале 2010-х годов, а то и нулевых. В те годы подходы были другие, не платить налоги было популярно, долги накопились.

В этом году мы прогнозируем возбуждение и других дел о банкротстве — ряду предприятий мы предъявили крупные суммы доначислений. Мы видим, что руководители шли на риск сознательно, выстраивали схемы, которые, как они надеялись, помогут им выйти сухими из воды. Не получается.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

В начале марта в правительстве РФ разработаны меры поддержки бизнеса. Среди них: приостановление налоговыми органами инициирования банкротства должников

банкротства должников мораторий на проведение проверок,

повышение порога стоимости автомобилей для расчета повышенного налога,

переход на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактических доходов для ряда компаний и другие.

— Наверное , беспокойство бизнес-сообщества связано с опасением , что налоговая служба все же перегибает палку?

— Мы работаем не для того, чтобы рушить предприятия. Сотрудников налоговой службы всячески настраивают на то, чтобы не давать возможность налогоплательщикам копить долги.

Но проблема прошлых периодов все еще сказывается. Прекрасно понимаю, что руководитель не платил налоги не потому, что он маргинал — он пытался повысить доходность бизнеса и снизить издержки. В том числе — для того, чтобы быть конкурентоспособным. Но безнаказанность расслабляет менеджмент.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

Я уверен, что предприниматели — исключительные люди. Никогда не позволял себе судить их, и своим сотрудникам не советую. Однако люди из бизнеса по природе своей несколько авантюристичны.

Наша задача — предохранить их от самих себя. Чтобы они нормально работали и получали удовлетворение от своей деятельности, зарабатывали прибыль. Но для этого должны быть одинаковые условия для всех. Их созданием мы и занимаемся.

Работа ушла в алгоритмы

— В конце 2021 года завершилась реорганизации территориальных налоговых органов края. Как восприняли это сами сотрудники инспекций?

— По-разному. Конечно, подобные изменения — это тревога, это боль. Но изменения в работе службы идут давно. Когда-то в Алтайском крае было 78 инспекций, перед последней реорганизацией осталось 13 инспекций.

Сейчас осталось пять крупных инспекций, из них три территориальные и два центра компетенций — один по работе с долгом, другой по контрольной работе — он отвечает за выездные проверки.

Конечно, мы использовали все возможности по сохранению кадрового потенциала. Всем без исключения сотрудникам, подлежащим сокращению, предлагались имеющиеся вакансии в штате укрупненных инспекций.

Налоговая служба побеждает правовой нигилизм IT-технологиями. pixabay.com

Но не обошлось без увольнения по сокращению — ушли 249 человек. Основная причина этого — отказ от предлагаемой должности из-за невозможности поменять место жительства. В целом по краю штатная численность управления налоговых органов сократилась на 334 единицы, или на 15%. На момент проведения реорганизации 10% позиций были вакантными, и это смягчило процесс сокращения.

— Как бы вы объяснили мотивы этой реорганизации?

— Давайте посмотрим, какие объективные процессы этому предшествовали. Раньше инспекция, работавшая на территории, должна была делать все — принимать отчетность, проверять кассовую технику, проводить налоговые проверки.

Для этого районной инспекции нужны были все специалисты — и швец, и жнец, и на дуде игрец. Сейчас львиная доля аналитической работы ушла в алгоритмы. То, что раньше делали люди, делают программы, и эту работу можно делать, скажем, на Чукотке для Калининграда — все данные находятся в облаке.

Мы получили возможность, например, передать функцию работы с долгом в специализированное подразделение. В итоге повышается качество работы — ведь в таком подразделении специалисты обмениваются знаниями и опытом и используют инструмент, который заточен конкретно под эту задачу.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю. altapress.ru

Вследствие этого в районной инспекции, где раньше работало 150 человек, остается 50. Но инспекция не будет работоспособной без определенного объема задач, поэтому пришлось их укрупнять. А у нас на периферии, как правило, все структуры были малокомплектные — вот где произошла основная утрата рабочих мест.

— Как это восприняли налогоплательщики?

— Для большинства ничего не изменилось — где-то остались операционные залы, в Белокурихе, Горняке, Заринске, Шипуново и Тальменке сохранены налоговые мини-офисы. В остальных районах самые необходимые налоговые услуги можно получать в МФЦ.

— Ожидаются ли еще какие-то изменения структуры УФНС?

— Реорганизация, которую мы пережили в прошлом году, не последняя. В крае пока сохраняется трехуровневая система: управление — территориальная инспекция — удаленное рабочее место. А большинство региональных управлений ФНС (их 84) уже перешли на двухуровневую: одно управление на весь регион, одно юрлицо. Это же ждет в будущем и управление ФНС по Алтайскому краю.