Топ-10. Стало известно, какие алтайские предприятия перечислили больше всего налогов в 2021 году

На первом месте коксохимики
180,3 млрд рублей налогов и страховых взносов в социальные фонды заплатили алтайские плательщики в 2021 году. Это на 20,8% больше, чем в 2020 году. Отчисления во все бюджеты возросли на 26,5 млрд рублей, страховые взносы — на 4,5 млрд.
Первая десятка плательщиков заплатила 19,6% всех налогов и взносов. А на первое место вышло предприятие, расположенное в Заринске, — «Алтай-Кокс».
Он заплатил 5,6% налогов (во все уровни бюджета) и страховых взносов — правда, в УФНС дают сведения с учетом платежей, которые делает за «Алтай-Кокс» головная компания «Новолипецкий металлургический комбинат».
До 2020 года на первом месте была торговая компания семьи Александра Ракшина «Розница К-1». Но это не провал ритейлера, который, наоборот, вновь увеличил объем бизнеса.
Ситуацию комментирует Сергей Воробьев, доцент кафедры экономики и финансов алтайского филиала РАНХиГС. По его словам, «Алтай-кокс» за 2020−2021 годы увеличил выручку с 43,9 млрд рублей до 106,8 млрд, или в 2,4 раза.
Себестоимость продаж возросла всего в 1,7 раза, коммерческие и управленческие затраты сохранили относительную стабильность. Итог — чистая прибыль предприятия возросла в 5,7 раз.
«Увеличение выручки произошло вследствие роста цен на коксохимическую продукцию», — делает вывод Сергей Воробьев.
Топ-10 алтайских плательщиков налогов и страховых взносов
- «Алтай-кокс» (с учетом поступлений «НМЛК»)
- «Розница К-1»
- «Торговый дом БМЗ»
- ПКФ «Мария-Ра»
- «Алтайвагон»
- «Барнаульская генерация» (с учетом реорганизации)
- Сбербанк России (филиал)
- «Барнаульский пивоваренный завод»
- «Бочкаревский пивоваренный завод»
- «Эвалар»
Итоги сбора налогов и взносов, интервью с руководителем управления ФНС по Алтайскому краю Юрием Куриленко, анализ экспертов и топ-100 налогоплательщиков читайте в только что вышедшем номере газеты «Свободный курс».