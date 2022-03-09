Топ-10. Стало известно, какие алтайские предприятия перечислили больше всего налогов в 2021 году

Состав первой десятки крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края в 2021 году обновился. К примеру, впервые за несколько лет компания известного бизнесмена Александра Ракшина уступила первое место производителю кокса, в топ-10 впервые вошла энергокомпания. Это следует из сведений управления ФНС по Алтайскому краю.

На первом месте коксохимики

180,3 млрд рублей налогов и страховых взносов в социальные фонды заплатили алтайские плательщики в 2021 году. Это на 20,8% больше, чем в 2020 году. Отчисления во все бюджеты возросли на 26,5 млрд рублей, страховые взносы — на 4,5 млрд.

Первая десятка плательщиков заплатила 19,6% всех налогов и взносов. А на первое место вышло предприятие, расположенное в Заринске, — «Алтай-Кокс».

Он заплатил 5,6% налогов (во все уровни бюджета) и страховых взносов — правда, в УФНС дают сведения с учетом платежей, которые делает за «Алтай-Кокс» головная компания «Новолипецкий металлургический комбинат».

До 2020 года на первом месте была торговая компания семьи Александра Ракшина «Розница К-1». Но это не провал ритейлера, который, наоборот, вновь увеличил объем бизнеса.

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Ситуацию комментирует Сергей Воробьев, доцент кафедры экономики и финансов алтайского филиала РАНХиГС. По его словам, «Алтай-кокс» за 2020−2021 годы увеличил выручку с 43,9 млрд рублей до 106,8 млрд, или в 2,4 раза.

Себестоимость продаж возросла всего в 1,7 раза, коммерческие и управленческие затраты сохранили относительную стабильность. Итог — чистая прибыль предприятия возросла в 5,7 раз.

«Увеличение выручки произошло вследствие роста цен на коксохимическую продукцию», — делает вывод Сергей Воробьев.

Бочкаревский пивоваренный завод встречает отдыхающих.

Топ-10 алтайских плательщиков налогов и страховых взносов

«Алтай-кокс» ( с учетом поступлений «НМЛК») «Розница К-1» «Торговый дом БМЗ» ПКФ «Мария-Ра» «Алтайвагон» «Барнаульская генерация» ( с учетом реорганизации) Сбербанк России ( филиал) «Барнаульский пивоваренный завод» «Бочкаревский пивоваренный завод» «Эвалар»

Итоги сбора налогов и взносов, интервью с руководителем управления ФНС по Алтайскому краю Юрием Куриленко, анализ экспертов и топ-100 налогоплательщиков читайте в только что вышедшем номере газеты «Свободный курс».