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Экономика

Топ-10. Стало известно, какие алтайские предприятия перечислили больше всего налогов в 2021 году

Состав первой десятки крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов Алтайского края в 2021 году обновился. К примеру, впервые за несколько лет компания известного бизнесмена Александра Ракшина уступила первое место производителю кокса, в топ-10 впервые вошла энергокомпания. Это следует из сведений управления ФНС по Алтайскому краю.

На "Алтай-Коксе" 14 сентября 2020 года.
На "Алтай-Коксе" 14 сентября 2020 года.
Altapress.ru

На первом месте коксохимики

180,3 млрд рублей налогов и страховых взносов в социальные фонды заплатили алтайские плательщики в 2021 году. Это на 20,8% больше, чем в 2020 году. Отчисления во все бюджеты возросли на 26,5 млрд рублей, страховые взносы — на 4,5 млрд.

Первая десятка плательщиков заплатила 19,6% всех налогов и взносов. А на первое место вышло предприятие, расположенное в Заринске, — «Алтай-Кокс».

Он заплатил 5,6% налогов (во все уровни бюджета) и страховых взносов — правда, в УФНС дают сведения с учетом платежей, которые делает за «Алтай-Кокс» головная компания «Новолипецкий металлургический комбинат».

До 2020 года на первом месте была торговая компания семьи Александра Ракшина «Розница К-1». Но это не провал ритейлера, который, наоборот, вновь увеличил объем бизнеса.

&quot;Мария-Ра&quot;. Продуктовый магазин.
«Мария-Ра». Продуктовый магазин.
Дмитрий Лямзин.

Ситуацию комментирует Сергей Воробьев, доцент кафедры экономики и финансов алтайского филиала РАНХиГС. По его словам, «Алтай-кокс» за 2020−2021 годы увеличил выручку с 43,9 млрд рублей до 106,8 млрд, или в 2,4 раза.

Себестоимость продаж возросла всего в 1,7 раза, коммерческие и управленческие затраты сохранили относительную стабильность. Итог — чистая прибыль предприятия возросла в 5,7 раз.

«Увеличение выручки произошло вследствие роста цен на коксохимическую продукцию», — делает вывод Сергей Воробьев.

Бочкаревский пивоваренный завод встречает отдыхающих.
Бочкаревский пивоваренный завод встречает отдыхающих.

Топ-10 алтайских плательщиков налогов и страховых взносов

  1. «Алтай-кокс» (с учетом поступлений «НМЛК»)
  2. «Розница К-1»
  3. «Торговый дом БМЗ»
  4. ПКФ «Мария-Ра»
  5. «Алтайвагон»
  6. «Барнаульская генерация» (с учетом реорганизации)
  7. Сбербанк России (филиал)
  8. «Барнаульский пивоваренный завод»
  9. «Бочкаревский пивоваренный завод»
  10. «Эвалар»

Итоги сбора налогов и взносов, интервью с руководителем управления ФНС по Алтайскому краю Юрием Куриленко, анализ экспертов и топ-100 налогоплательщиков читайте в только что вышедшем номере газеты «Свободный курс».

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