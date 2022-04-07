7 апреля
﻿
Недвижимость

Лечебница в розовых тонах. Каким будет новое здание Алтайского ветеринарного центра и где его построят

Новое здание для размещения Алтайского краевого ветеринарного центра по предупреждению и диагностике болезней животных планируют построить на ул. Шевченко, 158. Это будет новый шестиэтажный объект с лабораториями, административными помещениями, а также подземной парковкой. Проект одобрили на первом мартовском градостроительном совете, который прошел 6 апреля. Чем здание «зацепило» экспертов и за чей счет будет построено — в материале altapress.ru,

Визуализация проекта здания на ул. Шевченко, 158.
Визуализация проекта здания на ул. Шевченко, 158.
«АльфА-ПроекТ».

Гаражи под снос

В настоящее время на ул. Шевченко, 158 (между улицами Молодежная и Шевченко) стоят старые здания, где размещаются региональное ветеринарное управление, лаборатории, государственная клиника для животных и т.д. Техническое состояние объектов на данный момент оставляет желать лучшего.

Сбоку от них располагается гаражный комплекс. Его-то и хотят снести, чтобы «посадить» шестиэтажку. Планируется, что после демонтажа освободится территория площадью 3,8 тыс. кв. м. Объект с одной стороны будут окружать административные здания, с другой — частный сектор.

Эскиз разработан на основе ранее изготовленного проекта планировки. Он был на время заморожен. В этом году с проекта сдули пыль, чтобы перейти к реализации. Эскиз подготовили по просьбе регионального Единого заказчика в сфере строительства. За разработку взялись специалисты «АльфА-ПроекТа». Строительство профинансируют за счет средств краевой адресной инвестиционной программы на 2021−2023 годы.

Экспликация будущего здания на ул. Шевченко, 158.
Экспликация будущего здания на ул. Шевченко, 158.
«АльфА-ПроекТ».

Напомним, по словам министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, сегодня общая сумма, выделенная на реализацию КАИП, превышает 16 млрд рублей. В нее вошли краевые и федеральные деньги, а также непотраченные в 2021 году средства.

Разнообразная «начинка»

Первые этажи нового здания займут: вестибюль с регистратурой, гардероб, врачебная, а также разделенные «чистая» и «грязная» зоны. На втором этаже разместятся административные помещения для барнаульского управления ветеринарии и Алтайского краевого ветеринарного центра, третий и четвертый уровни отдадут под «чистые» лаборатории, а пятый и шестой — под помещения «заразной» зоны.

Визуализация проекта здания на ул. Шевченко, 158.
Визуализация проекта здания на ул. Шевченко, 158.
«АльфА-ПроекТ».

У здания будет подвал, где построят паркинг для персонала на 10 машиномест. Парковка еще для двух автомобилей, в том числе маломобильных групп граждан, планируется оборудовать на территории.

Здание будет монолитно-каркасным с газобетонным заполнением стен. Цоколь и элементы фасада облицуют серым гранитом. Основную часть стен покроют декоративной штукатуркой светлого и более темного оттенков розового. Помимо обычных стеклопакетов оконные проемы закроют витражным остеклением.

Потенциально опасен

Члены градостроительного совета высоко оценили архитектурно-планировочное решение проекта. Как отметили на заседании, само здание не вызывает вопросов, чего не скажешь про его будущее наполнение.

Ситуационный план.
Ситуационный план.
«АльфА-ПроекТ».

Эксперты «зацепились» за расстояние между новым объектом и частным сектором. Из-за так называемых «грязных» и «заразных» зон оно может нести потенциальную опасность, поэтому дистанция от здания до жилья должна быть обязательно соблюдена.

Казалось, что заседатели вот-вот отправят проект на доработку, но замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров напомнил, что проект муниципального здания ждет государственная экспертиза, где будут проверены все градостроительные нормы. Замечание хоть и не переубедило экспертов, но помогло сменить «гнев на милость».

«Узкая дорожка» и музейные редкости

Руководителя Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергея Шадрина смутил единственный въезд. По его мнению, «дорожка узкая» и не очень удобная.

Визуализация проекта здания на ул. Шевченко, 158.
Визуализация проекта здания на ул. Шевченко, 158.
«АльфА-ПроекТ».

«Объем здания достаточно интересный. Видно, что архитектор поработал с любовью к объекту. Но много вопросов вызывает эксплуатация. Она будет очень неудобной на протяжении всей „жизни“ здания. Особенно с таким узким въездом, где будет непросто разъехаться, вывезти мусор и многое другое. И я бы тоже обратил на это особое внимание», — пояснил Шадрин.

«К сожалению, другого места для въезда на территории нет. Деваться просто некуда. Но отмечу, что здесь не будет активного движения», — подчеркнул начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА-ПроекТа» Вадим Ломакин, защищавший проект.

Визуализация проекта здания на ул. Шевченко, 158.
Визуализация проекта здания на ул. Шевченко, 158.
«АльфА-ПроекТ».

Сергей Боженко напомнил, что на территории краевой и городской ветеринарии размещается музей спецтехники ведомства. Вадим Ломакин пояснил: пока судьба машин не решена, но вопрос обязательно будет рассмотрен.

Несмотря на замечания, эксперты все же одобрили проект. Разработчикам посоветовали принять во внимание все озвученные нюансы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость