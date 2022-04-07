Лечебница в розовых тонах. Каким будет новое здание Алтайского ветеринарного центра и где его построят

Новое здание для размещения Алтайского краевого ветеринарного центра по предупреждению и диагностике болезней животных планируют построить на ул. Шевченко, 158. Это будет новый шестиэтажный объект с лабораториями, административными помещениями, а также подземной парковкой. Проект одобрили на первом мартовском градостроительном совете, который прошел 6 апреля. Чем здание «зацепило» экспертов и за чей счет будет построено — в материале altapress.ru,

Гаражи под снос

В настоящее время на ул. Шевченко, 158 (между улицами Молодежная и Шевченко) стоят старые здания, где размещаются региональное ветеринарное управление, лаборатории, государственная клиника для животных и т.д. Техническое состояние объектов на данный момент оставляет желать лучшего.

Сбоку от них располагается гаражный комплекс. Его-то и хотят снести, чтобы «посадить» шестиэтажку. Планируется, что после демонтажа освободится территория площадью 3,8 тыс. кв. м. Объект с одной стороны будут окружать административные здания, с другой — частный сектор.

Эскиз разработан на основе ранее изготовленного проекта планировки. Он был на время заморожен. В этом году с проекта сдули пыль, чтобы перейти к реализации. Эскиз подготовили по просьбе регионального Единого заказчика в сфере строительства. За разработку взялись специалисты «АльфА-ПроекТа». Строительство профинансируют за счет средств краевой адресной инвестиционной программы на 2021−2023 годы.

Экспликация будущего здания на ул. Шевченко , 158. «АльфА-ПроекТ».

Напомним, по словам министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, сегодня общая сумма, выделенная на реализацию КАИП, превышает 16 млрд рублей. В нее вошли краевые и федеральные деньги, а также непотраченные в 2021 году средства.

Разнообразная «начинка»

Первые этажи нового здания займут: вестибюль с регистратурой, гардероб, врачебная, а также разделенные «чистая» и «грязная» зоны. На втором этаже разместятся административные помещения для барнаульского управления ветеринарии и Алтайского краевого ветеринарного центра, третий и четвертый уровни отдадут под «чистые» лаборатории, а пятый и шестой — под помещения «заразной» зоны.

Визуализация проекта здания на ул. Шевченко , 158. «АльфА-ПроекТ».

У здания будет подвал, где построят паркинг для персонала на 10 машиномест. Парковка еще для двух автомобилей, в том числе маломобильных групп граждан, планируется оборудовать на территории.

Здание будет монолитно-каркасным с газобетонным заполнением стен. Цоколь и элементы фасада облицуют серым гранитом. Основную часть стен покроют декоративной штукатуркой светлого и более темного оттенков розового. Помимо обычных стеклопакетов оконные проемы закроют витражным остеклением.

Потенциально опасен

Члены градостроительного совета высоко оценили архитектурно-планировочное решение проекта. Как отметили на заседании, само здание не вызывает вопросов, чего не скажешь про его будущее наполнение.

Ситуационный план. «АльфА-ПроекТ».

Эксперты «зацепились» за расстояние между новым объектом и частным сектором. Из-за так называемых «грязных» и «заразных» зон оно может нести потенциальную опасность, поэтому дистанция от здания до жилья должна быть обязательно соблюдена.

Казалось, что заседатели вот-вот отправят проект на доработку, но замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров напомнил, что проект муниципального здания ждет государственная экспертиза, где будут проверены все градостроительные нормы. Замечание хоть и не переубедило экспертов, но помогло сменить «гнев на милость».

«Узкая дорожка» и музейные редкости

Руководителя Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергея Шадрина смутил единственный въезд. По его мнению, «дорожка узкая» и не очень удобная.

Визуализация проекта здания на ул. Шевченко , 158. «АльфА-ПроекТ».

«Объем здания достаточно интересный. Видно, что архитектор поработал с любовью к объекту. Но много вопросов вызывает эксплуатация. Она будет очень неудобной на протяжении всей „жизни“ здания. Особенно с таким узким въездом, где будет непросто разъехаться, вывезти мусор и многое другое. И я бы тоже обратил на это особое внимание», — пояснил Шадрин.

«К сожалению, другого места для въезда на территории нет. Деваться просто некуда. Но отмечу, что здесь не будет активного движения», — подчеркнул начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА-ПроекТа» Вадим Ломакин, защищавший проект.

Визуализация проекта здания на ул. Шевченко , 158. «АльфА-ПроекТ».

Сергей Боженко напомнил, что на территории краевой и городской ветеринарии размещается музей спецтехники ведомства. Вадим Ломакин пояснил: пока судьба машин не решена, но вопрос обязательно будет рассмотрен.

Несмотря на замечания, эксперты все же одобрили проект. Разработчикам посоветовали принять во внимание все озвученные нюансы.