Остановка строек, банкротство подрядчиков и безработица. Каким видят алтайские строители настоящее и будущее отрасли

Строительная отрасль не успевает оправляться от встрясок. Сначала девелоперам портила жизнь пандемия, сейчас на повестке дня — последствия антироссийских санкций. Скопившиеся проблемы вкупе с новыми угрожают непоправимыми последствиями: заморозкой объектов, остановкой бюджетных строек, тысячами безработных. Как справиться с новыми вызовами, удастся ли вылечить старые «раны»? Игроки рынка и представители власти во вторник, 29 марта, сдержанно поговорили об этом на общем совещании Союза строителей.

Оптимист и пессимисты

Строительная отрасль в 2020-м достигла рекордных показателей. По информации краевого минстроя, девелоперы ввели в эксплуатацию 989 тыс. кв. м жилья. По словам министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, начиная с 1992 года такой количество «жилых квадратов» еще не вводилось.

В продолжение темы спикер поделился оперативной информацией: за три прошедших месяца девелоперы уже ввели в эксплуатацию 276 тыс. кв. м, что на 60% больше уровня за тот же период 2021-го. Рост пока идет именно за счет многоквартирных домов, а не индивидуальных. И пока снижения темпов строительства не наблюдается.

Но приведенные цифры не вызвали должного оптимизма. Прогнозы неутешительные: строители уверены, что в этом году показатели прошлого года могут оказаться гораздо ниже.

На большом совещании Союза строителей Алтайского края. Март 2022 года. Анна Зайкова

«Сейчас только конец марта, но мы понимаем, что год будет непростым, и нам предстоит преодолеть множество трудностей», — отметил председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.

По мнению спикера, главная проблема состоит в том, что на «старые дрожжи» острых вопросов наложились новые. И теперь они забурлили с новой силой. Среди них все те же болевые точки: дефицит земли под застройку, проблемы ценообразования госконтрактов, рост стоимости материалов, провал в сфере возведения социальных объектов, а также нехватка квалифицированных кадров.

На большом совещании Союза строителей Алтайского края. Март 2022 года. Анна Зайкова

Мишустин отметил, что в результате взаимодействия с разными уровнями власти удалось достичь больших результатов. Но эти победы омрачили события последнего месяца. В частности, проектное финансирование и введении эскроу-счетов в новой экономической реальности стали ловушкой для застройщиков. Виной всему продолжительная процедура утверждения документов, высокая стоимость проектов, длительное замораживание собственных оборотных средств и т. д.

И, к сожалению, изменений в этой области пока не предвидится — пояснил Иван Гилев. Пока федеральные власти не планируют кардинальных изменений.

Заградительная ставка и другие проблемы

Рост цен на строительные материалы показал неповоротливость российского законодательства в сфере бюджетных строек. И здесь игроки рынка видят только один выход: менять федеральные законы. В частности, исключить избыточные банковские комиссии, снизить размер собственного участия застройщиков до 5%, исключить требования о стопроцентной оплате земельных участков, ввести процедуру поэтапного раскрытия эскроу-счетов и т. д.

На большом совещании Союза строителей Алтайского края. Март 2022 года. Анна Зайкова

Что касается рекордной ставки Центробанка, которая обусловила увеличение стоимости проектного финансирования, то она, по мнению застройщиков, стала заградительной.

«Банки не готовы просчитывать проекты по текущим ставкам, а если и пытаются это сделать, то выдвигают нереальные требования к застройщикам», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что в сложившихся условиях строительство жилья в Алтайском крае значительно сократится, и многие новые проекты могут быть заморожены.

Иван Гилев. Анна Зайкова

Министр строительства и ЖКХ в свою очередь попытался снизить градус тревоги. Он пояснил: за считанные дни в правительстве пошли на ряд поправок, которые могут упростить жизнь строителей.

В частности, в два раза выросла база ипотечных кредитов в Алтайском крае — с 3 до 6 млн рублей. Вдобавок была сохранена льготная ипотека на новостройки. Сейчас она равна 12%. Параллельно будут действовать и другие программы. В частности, «Семейная» (6%), «Дальневосточная» (2%), «Сельская» (3%) ипотеки. Государство также готово взять на себя индексацию ставки по проектному финансированию, чтобы та не превышала 15%.

И снова о бюджетных стройках

Тем временем генподрядчики, задействованные на бюджетных стройках, продолжают неравную борьбу с обстоятельствами и неповоротливым федеральным законом 44-ФЗ.

На большом совещании Союза строителей Алтайского края. Март 2022 года. Анна Зайкова

В прошлом году игроки строительного рынка били в набат: край может недосчитаться дефицитных школ, детских садов и поликлиник. Их попросту некому будет строить. Из-за убыточных цен на госконтракты подрядчики рискуют обанкротиться. А за новые объекты никто не возьмется.

Казалось бы, глыба нарастающей социальной проблемы сдвинулась. В августе 2021-го федеральное Правительство разрешило пересчет цен заключенных контрактов. Подрядчики должны были получить до 30% от сметной стоимости на момент подачи заявления.

«По крупным контрактам было сделано более 30-ти пересчетов. В общей сложности увеличение составило 1,7 млрд рублей, в том числе тех контрактов, которые исполняются за счет федерального и краевого бюджетов», — пояснил Гилев.

На большом совещании Союза строителей Алтайского края. Март 2022 года. Анна Зайкова

Александр Мишустин подчеркнул: принятой меры в новых экономических условиях оказалось недостаточно. К тому же, помощь пришла с опозданием на один-два месяца. Это подтверждают и сами подрядчики.

Сейчас к серьезной проблеме добавился еще и дефицит импортного оборудования, попавшего под санкции. Объекты соцкультбыта обычно сдаются в эксплуатацию «под ключ», что стало практически невозможно в современных условиях. И теперь над многими подрядчикам нависла угроза банкротства. Как отметил руководитель Союза строителей, это неизбежно повлечет за собой не только провал программ по обеспечению край социальными объектами, но еще и волну из тысячи безработных.

Строители резюмировали: в регионе складывается критичная ситуация. И решить ее можно только при поддержке федеральных властей. Определенные надежды есть, ведь правительством была принята программа антикризисных мер поддержки отрасли. Однако, заметил Мишустин, в Алтайском крае какие-либо решения по льготам для отраслевиков пока не принимаются.

На большом совещании Союза строителей Алтайского края. Март 2022 года. Анна Зайкова

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев рассказал, что общая сумма, выделенная для реализации краевой адресной инвестиционной программы, на сегодняшний день превышает 16 млрд рублей. В данную сумму вошли разные средства, в том числе федеральные и краевые, не потраченные в 2021-м. «За последнее время таких объемов финансирования еще не было. И сейчас от подрядчиков во многом зависит то, как будут использованы выделенные деньги», — обратился к присутствующим Гилев.

Плечо , подставленное государством

О принятых мерах поддержки застройщиков рассказала гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович. Спикер коротко остановилась на нескольких из них.

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова

Что сегодня доступно бизнесу

доступно льготное кредитование малого и среднего предпринимательства

введен временный мораторий на проверки

утверждены налоговые каникулы

компаниям , принявшим на работу молодых специалистов , теперь доступна господдержка в рамках программы субсидирования найма

принявшим на работу молодых специалистов теперь доступна господдержка в рамках программы субсидирования найма ФНС России был введен мораторий на банкротство компаний и блокировка счетов

с этого года можно будет проводить закупки неконкурентным способом , то есть у единственного поставщика

то есть у единственного поставщика до марта 2023 года застройщики смогут заключать дополнительные соглашения , предусматривающие продление сроков аренды земельных участков без проведения торгов

предусматривающие продление сроков аренды земельных участков без проведения торгов подрядчиков , работающих по госконтрактам , в случае частичного или полного неисполнения своих обязательств из-за форс-мажора ( санкций и других ограничений), освободят от неустоек и не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков

На большом совещании Союза строителей Алтайского края. Март 2022 года. Анна Зайкова

Герасимович подчеркнула: весь перечень мер поддержки размещен на официальных сайтах федерального правительства, Минстроя, Минтранса и НОСТРОЯ.

Неизвестность и перспективы

Говоря о текущей ситуации, Иван Гилев охарактеризовал происходящее, как «неизвестность, которая постепенно проясняется». Он подчеркнул: «Основные направления развития отрасли уже начинают вырисовываться». И сейчас нужно решить ряд важных вопросов. Один из них — замещение импортного оборудования.

На большом совещании Союза строителей Алтайского края. Март 2022 года. Анна Зайкова

«К счастью, строительная отрасль не так сильно связана с иностранными поставками, ведь они практически не используются в прямом производственном цикле. В основном, это обслуживание оборудования, техники и механизмов. И здесь нам с вами, можно сказать, повезло», — отметил спикер.

Под занавес своего выступления министр назвал основные риски, которые ждут девелоперов в ближайшем будущем. Речь идет о снижении спроса на жилье и о росте стоимости ипотечных кредитов. По его мнению, это может негативно сказаться не только на строительстве, но и на объемах производства отраслевых предприятий.

В целом же, участники встречи сошлись во мнении, что в нынешней неопределенной ситуации пока не может быть универсального «рецепта». Сейчас главное, чтобы стройки не остановились, а объекты сдавались вовремя. А для этого, как отметили многие спикеры, важно действовать сообща, в том числе с представителями всех вертикалей власти.