Остановка строек, банкротство подрядчиков и безработица. Каким видят алтайские строители настоящее и будущее отрасли

Оптимист и пессимисты
Строительная отрасль в 2020-м достигла рекордных показателей. По информации краевого минстроя, девелоперы ввели в эксплуатацию 989 тыс. кв. м жилья. По словам министра строительства и ЖКХ Ивана Гилева, начиная с 1992 года такой количество «жилых квадратов» еще не вводилось.
В продолжение темы спикер поделился оперативной информацией: за три прошедших месяца девелоперы уже ввели в эксплуатацию 276 тыс. кв. м, что на 60% больше уровня за тот же период 2021-го. Рост пока идет именно за счет многоквартирных домов, а не индивидуальных. И пока снижения темпов строительства не наблюдается.
Но приведенные цифры не вызвали должного оптимизма. Прогнозы неутешительные: строители уверены, что в этом году показатели прошлого года могут оказаться гораздо ниже.
«Сейчас только конец марта, но мы понимаем, что год будет непростым, и нам предстоит преодолеть множество трудностей», — отметил председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.
По мнению спикера, главная проблема состоит в том, что на «старые дрожжи» острых вопросов наложились новые. И теперь они забурлили с новой силой. Среди них все те же болевые точки: дефицит земли под застройку, проблемы ценообразования госконтрактов, рост стоимости материалов, провал в сфере возведения социальных объектов, а также нехватка квалифицированных кадров.
Мишустин отметил, что в результате взаимодействия с разными уровнями власти удалось достичь больших результатов. Но эти победы омрачили события последнего месяца. В частности, проектное финансирование и введении эскроу-счетов в новой экономической реальности стали ловушкой для застройщиков. Виной всему продолжительная процедура утверждения документов, высокая стоимость проектов, длительное замораживание собственных оборотных средств и т. д.
И, к сожалению, изменений в этой области пока не предвидится — пояснил Иван Гилев. Пока федеральные власти не планируют кардинальных изменений.
Заградительная ставка и другие проблемы
Рост цен на строительные материалы показал неповоротливость российского законодательства в сфере бюджетных строек. И здесь игроки рынка видят только один выход: менять федеральные законы. В частности, исключить избыточные банковские комиссии, снизить размер собственного участия застройщиков до 5%, исключить требования о стопроцентной оплате земельных участков, ввести процедуру поэтапного раскрытия эскроу-счетов и т. д.
Что касается рекордной ставки Центробанка, которая обусловила увеличение стоимости проектного финансирования, то она, по мнению застройщиков, стала заградительной.
«Банки не готовы просчитывать проекты по текущим ставкам, а если и пытаются это сделать, то выдвигают нереальные требования к застройщикам», — подчеркнул Мишустин.
Он добавил, что в сложившихся условиях строительство жилья в Алтайском крае значительно сократится, и многие новые проекты могут быть заморожены.
Министр строительства и ЖКХ в свою очередь попытался снизить градус тревоги. Он пояснил: за считанные дни в правительстве пошли на ряд поправок, которые могут упростить жизнь строителей.
В частности, в два раза выросла база ипотечных кредитов в Алтайском крае — с 3 до 6 млн рублей. Вдобавок была сохранена льготная ипотека на новостройки. Сейчас она равна 12%. Параллельно будут действовать и другие программы. В частности, «Семейная» (6%), «Дальневосточная» (2%), «Сельская» (3%) ипотеки. Государство также готово взять на себя индексацию ставки по проектному финансированию, чтобы та не превышала 15%.
И снова о бюджетных стройках
Тем временем генподрядчики, задействованные на бюджетных стройках, продолжают неравную борьбу с обстоятельствами и неповоротливым федеральным законом 44-ФЗ.
В прошлом году игроки строительного рынка били в набат: край может недосчитаться дефицитных школ, детских садов и поликлиник. Их попросту некому будет строить. Из-за убыточных цен на госконтракты подрядчики рискуют обанкротиться. А за новые объекты никто не возьмется.
Казалось бы, глыба нарастающей социальной проблемы сдвинулась. В августе 2021-го федеральное Правительство разрешило пересчет цен заключенных контрактов. Подрядчики должны были получить до 30% от сметной стоимости на момент подачи заявления.
«По крупным контрактам было сделано более 30-ти пересчетов. В общей сложности увеличение составило 1,7 млрд рублей, в том числе тех контрактов, которые исполняются за счет федерального и краевого бюджетов», — пояснил Гилев.
Александр Мишустин подчеркнул: принятой меры в новых экономических условиях оказалось недостаточно. К тому же, помощь пришла с опозданием на один-два месяца. Это подтверждают и сами подрядчики.
Сейчас к серьезной проблеме добавился еще и дефицит импортного оборудования, попавшего под санкции. Объекты соцкультбыта обычно сдаются в эксплуатацию «под ключ», что стало практически невозможно в современных условиях. И теперь над многими подрядчикам нависла угроза банкротства. Как отметил руководитель Союза строителей, это неизбежно повлечет за собой не только провал программ по обеспечению край социальными объектами, но еще и волну из тысячи безработных.
Строители резюмировали: в регионе складывается критичная ситуация. И решить ее можно только при поддержке федеральных властей. Определенные надежды есть, ведь правительством была принята программа антикризисных мер поддержки отрасли. Однако, заметил Мишустин, в Алтайском крае какие-либо решения по льготам для отраслевиков пока не принимаются.
Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев рассказал, что общая сумма, выделенная для реализации краевой адресной инвестиционной программы, на сегодняшний день превышает 16 млрд рублей. В данную сумму вошли разные средства, в том числе федеральные и краевые, не потраченные в 2021-м.
«За последнее время таких объемов финансирования еще не было. И сейчас от подрядчиков во многом зависит то, как будут использованы выделенные деньги», — обратился к присутствующим Гилев.
Плечо, подставленное государством
О принятых мерах поддержки застройщиков рассказала гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович. Спикер коротко остановилась на нескольких из них.
Что сегодня доступно бизнесу
- доступно льготное кредитование малого и среднего предпринимательства
- введен временный мораторий на проверки
- утверждены налоговые каникулы
- компаниям, принявшим на работу молодых специалистов, теперь доступна господдержка в рамках программы субсидирования найма
- ФНС России был введен мораторий на банкротство компаний и блокировка счетов
- с этого года можно будет проводить закупки неконкурентным способом, то есть у единственного поставщика
- до марта 2023 года застройщики смогут заключать дополнительные соглашения, предусматривающие продление сроков аренды земельных участков без проведения торгов
- подрядчиков, работающих по госконтрактам, в случае частичного или полного неисполнения своих обязательств из-за форс-мажора (санкций и других ограничений), освободят от неустоек и не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков
Герасимович подчеркнула: весь перечень мер поддержки размещен на официальных сайтах федерального правительства, Минстроя, Минтранса и НОСТРОЯ.
Неизвестность и перспективы
Говоря о текущей ситуации, Иван Гилев охарактеризовал происходящее, как «неизвестность, которая постепенно проясняется». Он подчеркнул: «Основные направления развития отрасли уже начинают вырисовываться». И сейчас нужно решить ряд важных вопросов. Один из них — замещение импортного оборудования.
«К счастью, строительная отрасль не так сильно связана с иностранными поставками, ведь они практически не используются в прямом производственном цикле. В основном, это обслуживание оборудования, техники и механизмов. И здесь нам с вами, можно сказать, повезло», — отметил спикер.
Под занавес своего выступления министр назвал основные риски, которые ждут девелоперов в ближайшем будущем. Речь идет о снижении спроса на жилье и о росте стоимости ипотечных кредитов. По его мнению, это может негативно сказаться не только на строительстве, но и на объемах производства отраслевых предприятий.
В целом же, участники встречи сошлись во мнении, что в нынешней неопределенной ситуации пока не может быть универсального «рецепта». Сейчас главное, чтобы стройки не остановились, а объекты сдавались вовремя. А для этого, как отметили многие спикеры, важно действовать сообща, в том числе с представителями всех вертикалей власти.