«А виновной объявили пятую колонну». История массового голода в советской деревне Алтая

Свидетельства массового голода на Алтае появились в 1929 году — вскоре после того, как по приказу Сталина в деревне начали кампанию централизованных хлебозаготовок (начало статьи — здесь ). Чтобы изъять из деревни ресурсы на строительство заводов, власти с максимальной жестокостью подавили сопротивление крестьян, не желавших отдавать зерно за бесценок. Страшное было время.

«Спасите , граждане , грабят!»

Напомним, настоящий кризис централизованных заготовок в СССР произошел в 1927 году: план выполнили чуть больше чем наполовину, основное зерно рекой текло на вольный рынок, где цены были намного выше государственных.

Выступая в Сибири, Сталин прямо назвал виновника кризиса: это — кулак. Он призвал жестко нажать на него, а если откажется — конфисковывать. Особую роль в этом предстояло сыграть бедноте.

Ей по льготным ценам отдавали 25% найденного у односельчан зерна, половину штрафов, оплаченных зерном, передавали на кредитование бедняков.

Что удивительно: не все соглашались с этой ролью. Характерная история произошла 29 марта 1929 года Новой Тарабе (сегодня это Кытмановский район).

Плакат 1930-х годов. school.rusarchives.ru

Члены сельсовета явились к кулаку Мячину — ему выписали пятикратку (штраф в пятикратном размере) и дело шло к изъятию имущества. Увидев «делегацию», вся семья взяла топоры.

«Расстреляйте, но до отчуждения имущества не допущу, — заявил Мячин, и закричал: — Спасите, граждане, меня грабят»!

Тогда толпа, человек 200, включая бедняков, бросилась на его защиту, сельсоветчиков разогнали. Милиционер, прибывший на место, пытался их урезонить — он дважды выстрелил вверх. Но толпа бросилась и на него — он просто сбежал.

Двое парнишек забрались на колокольню и начали бить в набат, односельчане выставили у дома Мячика охрану. Победа была недолгой. Вскоре прибыла бригада ОГПУ — и Мячина с двумя «подельниками» арестовали. На односельчан это произвело впечатление: они покаялись и стали требовать жестко расправиться с врагами.

Советская деревня. 1920-е-1930-е годы. ОК: Исторические и познавательные факты в фотографиях.

«Сжигали чучела кулаков»

Но в целом беднота со своей ролью справлялась, проявляя образцовую сплоченность.

В с. Каркавино Косихинского района на общем собрании, где присутствовало 340 человек, беднота, выступая против кулаков, задерживающих хлеб, говорила: «Довольно вам, гады, издеваться над нами и Советской властью, пора кончить с этим вредительством, — приводил пример сотрудник ОГПУ в своем донесении от апреля 1929 года.

Причем на злостных несдатчиков хлеба воздействовали не только силой. Весной 1929-го в Усть-Козлухе Рубцовского (ныне Краснощековского) района для этого провели… «карнавал».

Активисты с плакатами ходили по селу, проклинали кулаков, сжигали их чучела. Правда, в Усть-Козлухе на позорных плакатах написали фамилии середняков…

Но куда страшнее был общественный бойкот. Несдатчика публично объявляли «злейшим врагом власти», исключали из кооперации.

Советская деревня. 1920-е-1930-е годы. ОК: Исторические и познавательные факты в фотографиях.

Семье не продавали товары в кооперативных лавках. Не давали пользоваться общественными угодьями и молоть зерно, получать справки в сельсовете. Их лишали медицинской помощи и даже запрещали топить печи и брать воду из колодца, пишет Иркипедия.

«Участились случаи поджогов»

Историк Виктор Кондрашин считает: проводя коллективизацию в 1930 году, Сталин и его окружение недооценил, насколько негативной будет реакция крестьян.

Впрочем, из донесений сотрудников ОГПУ следует: протесты начались даже раньше, чем коллективизация.

«Участились случаи поджогов бедняцких хозяйств и избиений активистов», — пишет начальству сотрудник ОГПУ из Бийского округа еще в 1929 году.

«Отмечается ряд террористических актов со стороны кулачества — избиения сельских активистов и поджоги их имуществ», — это уже Каменский район.

Плакат 1930 года. ОК: Исторические и познавательные факты в фотографиях.

В апреле 1929 года уполномоченный Поползин прибыл в алтайское село Кытманово. На собрании он заявил: план села — сдать 15 тыс. прудов зерна, 75% из него должны выполнить кулаки, 25% - середняки.

Женщины в ответ закричали: «Ограбили нас, сволочи, не дадим хлеба»! Крестьяне, находившиеся в помещении народного дома (28- мужчин и 50 женщин) с шумом вышли на улицу — и обнаружили там толпу демонстрантов, митинговавших за хлебозаготовки.

Выступавших стянули с трибуны и избили, порвали флаг, женщины избили своих детей, участвовавших к акции…

Со своей стороны, большевики, по мнению Виктора Кондрашина, были уверены: главное — сломить сопротивление активной части. «Надо ударить по кулаку так, чтобы перед нами вытянулся середняк», — писал, например, глава тогдашнего «правительства» Молотов.

Плакат «Раздавим кулака». 1929 год. kultorologia.ru

«Но не кулаки были главной опасностью режима с точки зрения его стремления заполучить ресурсы деревни. Ее представляла вся масса крестьянства», — пишет Кондрашин.

«Признан виновным , что не выполнил задание»

В конце 1929-го мужики, не выполнившие план, и тем более — оказавшие сопротивление, массово пополняли лагеря. Такая судьба ждала и Харитона Достовалова из села Сибирка Павловского района (о нем altapress.ru писал здесь).

Его арестовали весной 1930 года — наверное, семья уже готовилась к посевной. В карточке его дела написано: кулак.

Нарым. Место ссылки крестьян. Молотьба , 1930-е годы. Библиотека Конгресса.

Для того, чтобы признать крестьянина кулаком, хватило того, что он на два месяца нанял батрака Кузьму Патрушева. Хотя, как доказал его правнук, Достовалов был середняком.

«Достовалов признан виновным в том, что он, имея твердое задание по всем видам заготовок не выполнил сена 10 пудов, маслосемян 2 пуда, пеньки 2 пуда и мясозаготовок одну скотину — тем самым и совершил преступление по 2 ч. 61 ст. УК», — приводит его правнук приговор народного суда Павловского района.

У семьи отобрали все, хозяина выслали на север… Правнук пишет: Харитон Яковлевич сумел сбежать, много лет скитался по Томской области, к нему приехала семья…

Простой крестьянин, сумевший вырастить крепкое хозяйство и разоренный из-за невыполнения плана. Правнук много лет спустя добился его реабилитации.

Плакаты 1920-х-1930-х годов. Polithistory.ru

«Деревня готова»

Выступая перед сибиряками еще в 1928 году, Сталин обозначил цель аграрной политики: заменить единоличников колхозами и совхозами — иначе саботаж со сдачей зерна будет всегда.

Вождь утверждал: сельское хозяйство только так станет высокопроизводительным и товарным. И вот в 1929 году он заявил: деревня готова к сплошной коллективизации.

Хотя точнее было бы сказать: деревня сломлена. Не желающих идти в колхоз ждала горькая судьба — разорение. О коллективизации и о том, была ли она к ней готова, altapress.ru писал не раз — здесь же немного о другом.

Хлебозаготовки. istoriki. su

Большая часть изъятого и сданного зерна поставлялась на мировой рынок. СССР продавал его на Чикагской бирже, в Италии, Германии, Англии, Бельгии. За четыре года (с 1930-го) вывезли 13 млн тонн на 442 млн рублей, пишет Виктор Кондрашин.

«Много это или мало? При царе-батюшке Александре III, когда Россия начала этот процесс и возник первый голод в 1891−92 годах, за четыре года вывезли где-то 10 млн тонн», — объясняет историк.

«Люди предпочитают умереть»

В 1930 году Сталин открыто заявил о перегибах на местах. Но в секретных письмах вождь призывал нажать. Вот цитаты из его писем Молотову в 1930 году.

«Нужно бешено форсировать вывоз хлеба… Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных заводов»… «Надо бы поднять (теперь же) норму ежедневного вывоза до 3−4 млн пуд минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных заводов».

Сталин ( в центре). kulturologia.ru

Причем Сталин требовал не ждать хороших цен. «Найдутся мудрецы, которые предложат подождать с вывозом, пока цены на хлеб на междун рынке не подымутся «до высшей точки». Этих мудрецов надо гнать в шею», — считал он.

До поры до времени механизм работал так: после изъятия зерна ближе к посевной крестьянам выдавали семенные суды и кредиты в обмен на договора контрактации. Кредиты гасили осенью путем сдачи урожая.

Но помогали только беднякам, середнякам и колхозам. Зажиточным крестьянам (к которым сплошь и рядом относили середняков) — ни при каких условиях.

Плакаты 1920-х-1930-х годов. Polithistory.ru

«Беженцы несут весть о голоде»

Пока исполнители-винтики нажимали, исполнители-информаторы из ОГПУ слали наверх сигналы — голод они деликатно называли «продовольственными затруднениями».

А рядовые граждане пытались пробиться в газеты. Сообщали, например, о беженцах из голодающих районов, заполняющих вокзалы железных дорог.

«Беженцы несут с собой вести о царящем голоде на местах, от которых волосы становятся дыбом… Они расскажут вам, что люди предпочитают умереть от угара, который они делают в своих избах и от которого умирают целыми семьями», — пишут в газету «Известия» 1932 года из Казахстана.

К слову, в Казахстане к голоду привело бездумное обобществление скота и завышенные планы скотозаготовок, писал историк Кондрашин. Но тема голода была под полным запретом — ни газеты, ни журналы о голоде не писали. Его как будто не было.

Плакат 1930-х годов. ОК: Исторические и познавательные факты в фотографиях.

«Бледные как воск , с опухшими веками»

А вот «сигнал», поданный вышестоящему органу райздравинспектора врачом Киселевым, побывавшим в алтайском селе Карпово Покровского (ныне Краснощековского) района в 1932 году.

Почти в каждом доме он нашел больных — и все болели на почве голода, пишет он. В семье Константина Сидельникова, уехавшего менять последние рубахи и юбки жены на хлеб, четверо малолетних детей.

«Бледные как воск, с опухшими веками, как сурки, сидят за столом и едят из общей чашки горячую воду, в которую подливают из бутылки белую жидкость сомнительного вкуса и кислого запаха», — сообщает Киселев.

«Мы за колхозы!» Russianphoto

При этом Сидельников и его жена — ударники-колхозники. В семье его брата тоже все страшно. «Старики со слезами просят доктора: «Дайте смерти»», — продолжает врач…

Член колхоза «Красный партизан» Филипп Бородин «начинает впадать в психоз на почве голода, могущий повлечь к тому, что он съест своих собственных детей».

«Люди ходят как тени, безмолвные, тупые, дома опустелые с забитыми окнами (из с. Карпово уехало неизвестно куда около 500 домохозяев, побросав свои дома), на улицах очень редко встретишь животных (очевидно, последние съедены)», — сообщает Киселев.

Агитация за колхозы. ОК: Исторические и познавательные факты в фотографиях.

«Голодная масса движется пешком»

Самым трагическим был период 1932—1933 годов, пишет Виктор Кондрашин. Свидетельства тех лет трудно читать спокойно.

Вот, например, гражданка Дворникова из Казахстана (село Сарканд) описывает, как «голодная масса движется по дорогам пешком с малыми детишками, ища себе пропитание, падая по дороге как мухи».

«На ст. Аягуз зарезали женщину за 1,5 булки хлеба», — рассказывает женщина. Наверное, кто-то из этих людей добрался зимой и до Ключевского района…

Историк Кондрашин напрямую связывает усилия заготовителей с голодом: количество жертв в конкретных регионах было прямо пропорционально объемам изъятого зерна.

Плакаты 1920-х-1930-х годов. Polithistory.ru

«Надо уметь видеть и другую сторону»

Знал ли о последствиях своей политики Сталин? Не мог не знать: информсводку ОГПУ ему приносили каждый день.

Более того, автор «Тихого Дона» Михаил Шолохов лично писал ему, как от голода пухнут взрослые и дети в селах Ростовской области. Как уполномоченные пытают сельчан, чтобы узнать, где они зарыли зерно.

«Надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию без хлеба», — ответил писателю товарищ Сталин (цитируем по газете «Коммерсантъ»).

Барнаульская сельхозартель «Садо-огородник» разработала план посевной площади на 1932 г городской архив

Виктор Кондрашин считает: голода Сталин не хотел. При этом, по словам историка, всем процессом хлебозаготовок он командовал напрямую.

«Все планы по сдаче зерна утверждались при непосредственном участии Сталина. Он внимательно следил за ситуацией на местах, давил на региональных руководителей, чтобы они как можно решительнее действовали против «саботажников хлебозаготовок», — пишет историк.

Факт В 1932 году реальный урожай зерновых в СССР оказался в 1,3 раза меньше, чем до начала коллективизации, сообщает портал русских архивов.

Борис Игнатович. В деревенской избе , 1928 год. russiainphoto.ru

«Первый тихий голод»

Это был первый в истории России «тихий» голод, пишет Виктор Кондрашин. Миллионы людей голодали и умирали, а власть не просто делала вид, что ничего не происходит — она публично заявляла о всенародном благополучии.

Впрочем, иногда и в газеты прорывалась зерна правды. Без объяснений, без комментариев -просто факты.

В апреле 1929-го «Советская Сибирь» рассказывает: в доме матери и ребенка некуда класть подкидышей. Их не в что одеть и негде купать. Мест 40, а малышей — 85.

Наплыв произошел весной — все углы и коридоры, ящики комодов и буфетов заполнили детьми до отказу… В кинотеатрах в это время шла комедия «Веселая канарейка».

Реклама популярного в те годы фильма. Википедия.

«Иначе все вымрут»

Эту античеловечную политику изменили только к 1934 году. «Стало ясно — если это зерно не дать , действительно все вымрут, некому будет работать», — пишет Виктор Кондрашин.

В 1934 году экспорт зерна из СССР сократился в 4,5 раза. Зерно, предназначенное к вывозу, стали передавать в качестве семенных ссуд и на продовольствие.

А козлом отпущения за глубочайший кризис сделали «пятую колонну» — вредителей, пробравшихся в сельское хозяйство, пишет историк.

Барнаульский меланжевый комбинат. bmk-textile.ru

Цена индустриализации

А 1 июня 1931 года СССР заключил контракт с США об участии американских инженеров в постройке 90 металлургических заводов, напоминает «Рамблер».

С помощью иностранцев в стране построили 1,5 тыс. заводов и фабрик. В 1932 году в СССР работали 20 тыс. иностранных специалистов — от инженеров до квалифицированных рабочих. У всех было хорошее жалование и жилье и отменный спецпаек — выдавили иностранцев через несколько лет.

Промышленная мощь стоила стране огромных жертв. По заключению комиссии при Госдуме, сделанному в 2011 году, от голода и болезней, связанных с недоеданием, в 1932—1933 годах в основных житницах страны погибло около 7 млн человек, писала «РГ».