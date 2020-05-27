Переведите свои кредиты в Россельхозбанк и получите дополнительную сумму на любые цели

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка дает возможность рефинансировать накопленные кредиты разных банков на общую сумму до 3 млн рублей. Это могут быть потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты независимо от целей и наличия обеспечения

Преимущества рефинансирования состоят в снижении финансовой нагрузки через уменьшение ежемесячного платежа и ставки по кредиту. Объединение платежей по нескольким кредитам в один высвобождает время: выплачивать один кредит проще. Новый кредит от РСХБ без залога и поручительств по ставке от 8,9% годовых дает возможность выбрать удобную дату платежа и схему погашения кредита, а также получить дополнительную сумму наличными и потратить ее на личные нужды.

Татьяна Руденко,

заместитель директора Алтайского регионального филиала:

Для того, чтобы предварительно просчитать новый платеж Вы можете воспользоваться калькулятором на нашем сайте www.rshb.ru или обратиться в любой ближайший офис РСХБ за консультацией. С начала года предложениями банка по рефинансированию воспользовалось более 640 жителей Алтайского края и Республики Алтай на сумму порядка 350 млн рублей.

Требования к рефинансируемым кредитам Заемщика: кредиты должны быть оформлены в рублях; срок действия предыдущего кредита, на момент подачи заявки на рефинансирование должен быть не менее 6 месяцев; отсутствие случаев пролонгации (не применяется при рефинансировании кредитной карты)/реструктуризации задолженности. Желательно наличие положительной кредитной истории.

Кредит выдается на срок от 6 месяцев до 5 лет включительно. Если вы участник зарплатного проекта АО «Россельхозбанк», «надежный» клиент, работник бюджетной организации, то до 7 лет.

Если Заемщик работает по срочному трудовому договору — срок кредитования не должен превышать срока действия трудового договора. Сроки рассмотрения заявки на кредит и принятия решения по данной заявке до 3 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов (срок рассмотрения заявки может быть изменен по усмотрению Банка). Допускается полное или частичное досрочное погашение кредита без моратория и комиссий.

АО «Россельхозбанк»