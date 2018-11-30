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Персонал «Алтайэнерго» оперативно ликвидирует нарушения на энергообъектах

Бригады энергетиков устраняют технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства, возникшие из-за неблагоприятных погодных явлений. Вечером 29 ноября в Алтайском крае оправдался штормовой прогноз, в регионе сильный порывистый ветер, дождь, метель.

Персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» оперативно реагирует на все нештатные ситуации, массовых отключений электроэнергии не допущено. Локальные нарушения ликвидируются в кратчайшие сроки.

Энергетики работали всю ночь, ликвидация последствий стихии будет вестись до полного восстановления нормальной схемы работы всех энергообъектов. Там где есть возможность, питание потребителей на период ремонта основного оборудования переводится на резервные линии. Социально-значимые объекты запитываются от резервных источников снабжения электроэнергии (РИСЭ).

По состоянию на 9.00 часов «Алтайэнерго» ведет работы по восстановлению электроснабжения в 14 населенных пунктах Поспелихинского, Каменского, Шипуновского, Зонального районов Алтайского края. Задействовано 23 бригады, в составе которых 74 человека и 26 единиц техники, в том числе 6 РИСЭ.

В филиале работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — Западно-Сибирским предприятием МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме работает контакт-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. «Алтайэнерго» напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!

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