Персонал Алтайского филиала Россети Сибирь ночью завершил аварийно-восстановительные работы на основных сетях

Всего с 6.00 утра 29 октября энергетики ликвидировали 52 технологических нарушений в электросетевом комплексе Алтайского края. Нарушения в работе электроустановок были вызваны сильнейшим шквалистым ветром, который обрушился на регион и причинил вред не только энергообъектам.

Несмотря на непогоду, персонал крупнейшей электросетевой компании региона не прекращал ликвидацию последствий урагана ни днем, ни ночью. Специалисты работали до полного восстановления нормального функционирования линий электропередачи и подстанций.

В аварийно-восстановительных работах, которые велись практически на всей территории присутствия филиала, за весь период их проведения были задействованы 84 бригады, в составе которых 232 человека и 92 единицы спецтехники. Основные виды повреждений, которые устраняли специалисты: порыв провода, срыв изолятора, повреждение опор на линиях электропередачи. В совокупности (не единовременно) восстановительные работы велись на территории 23 районов Алтайского края.

Подразделения Алтайского филиала после получения штормового прогноза были переведены в режим повышенной готовности, а затем — в особый режим работы. В полной готовности находились 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) для потребителей особых категорий и социально-значимых объектов. В филиале работал оперативный штаб, было организовано взаимодействие с Правительством Алтайского края, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — Западно-Сибирским ПМЭС и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.

В особом режиме продолжает работать контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. Россети Сибирь напоминает всем жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности!