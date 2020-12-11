Перспективы Prime Capitals («Прайм Кэпиталс»): объективные отзывы и прогнозы

Брокер Prime Capitals появился на биржевом рынке в 2016 году и уже уверенно занимает лидерские позиции в сфере трейдинга. Благодаря комплексной поддержке профессионалов, игрокам удается совершать успешные биржевые операции CFD-контрактами, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы о работе «Прайм Кэпиталс».

В штате компании — более 3 тысяч высококвалифицированных специалистов финансовой и IT-области, а также более 2 тысяч профессиональных аналитиков международной категории, занимающихся мониторингом высоколиквидных рынков.

Представительства Prime Capitals находятся в более, чем 10 странах Европы и Азии. Центральный офис компании расположен в Великобритании.

Главная корпоративные задача компании — оказывать эффективную помощь брокерам и трейдерам, желающим зарабатывать на индексах, акциях, товарах и фьючерсах при помощи выбранной платформы.

Конкурентное отличие Prime Capitals — удобная и перспективная система обучения начинающих трейдеров, а также многоуровневая помощь участникам рынка, независимо от уровня сложности их биржевой операции.

Деятельность брокера направлена на достижение высочайшего профессионального уровня абсолютно всех участников торговых операций, помощь в последовательном изучении, а потом и практическом внедрении полученных навыков.

Используя информацию официального сайта «Прайм Кепиталс», потенциальный участник может получить полное представление о:

специфике работы CFD-рынка;

уровне теоретических и практических знаний , которые ему потребуются для достижения поставленных целей в совершении сделок;

которые ему потребуются для достижения поставленных целей в совершении сделок; использования возможностей биржевой платформы и др.

Выбирая для партнерства Prime Capitals, каждый участник получает гарантированную всестороннюю поддержку компании, необходимую для достижения финансового успеха и снижения возможных финансовых рисков.

Авторитетное бюро аналитиков-финансистов проводит бесплатное консультирование начинающих трейдеров, которым необходима постоянная поддержка и помощь в выборе оптимальной стратегии. Консультанты учитывают все индивидуальные цели игрока CFD-рынка и помогают ему выстраивать наиболее эффективную и безопасную стратегию.

Акцент — на знания механизмов рынка

Отзывы подтверждают, что обучающие программы Prime Capitals разработаны настоящими профессионалами. Содержание каждого нового блока основано на актуализации опорных знаний и навыков по биржевому делу.

Каждый новый, сложный термин адаптируется под смысловое восприятие рядовым игроком, ранее не имеющим опыта в торгах. Кроме теории, подаются наглядные примеры. Можно заниматься диверсифицированными вложениями — брокер предоставит свободный доступ к ведущим рынкам по CFD-контрактам.

Тот, кто хочет торговать самостоятельно, непременно получит поддержку индивидуального формата, чтобы достичь целей и остаться с прибылью.

Специалисты компании разработали свою формулу успеха, благодаря которой можно не только получать текущий доход здесь и сейчас, но и ожидать увеличение прибыли в ближайшей перспективе.

Политика «Прайм Кэпиталс» основана на директиве MiFID, которая обязывает лучшим образом обеспечивать клиентские заявки. Для достижения финансового успеха, в данном направлении используются:

современный уровень контроля , достигаемый с помощью новейших технологий маршрутизации;

достигаемый с помощью новейших технологий маршрутизации; постоянное изучение структурных деталей процесса с целью совершенствования биржевого механизма;

комплексный анализ результатов.

Отзывы о преимуществах «Прайм Кэпиталс»

Начинающему трейдеру крайне важно понимать, что выбранный брокер принесет ему успех и финансовую прибыль, что является главной целью на рынке CFD. Поэтому следует знать о достоинствах и приоритетах компании.

Платформа. Prime Capitals — это не тренировочный сайт , а профессиональная торговая платформа , оснащенная богатым спектром финансовых инструментов. О популярности платформы «Прайм Кэпиталс» свидетельствуют и отзывы клиентов в Сети. Ресурс позволяет проводить любые рыночные операции на базе любых действующих ОС в интернет-режиме. Сайт удобен и интуитивно доступен даже новичку.

а профессиональная торговая платформа оснащенная богатым спектром финансовых инструментов. О популярности платформы «Прайм Кэпиталс» свидетельствуют и отзывы клиентов в Сети. Ресурс позволяет проводить любые рыночные операции на базе любых действующих ОС в интернет-режиме. Сайт удобен и интуитивно доступен даже новичку. Защита. Компания гарантирует комплексную автоматизацию всех торговых процессов и обеспечивает полную конфиденциальность сделок. Уровень защиты от несанкционированного входа составляет 100%. Prime Capitals — это использование самых эффективных и наиболее безопасных решений в сфере информатизации.

Поддержка. Клиенты «Прайм Кепиталс» получают круглосуточную поддержку специалистов в режиме 24/5. Для связи со клиентской службой можно использовать любые предложенные формы контакта — онлайн или телефон.

Обучение. Для получения необходимых теоретических знаний и практических навыков используются лучшие дидактические материалы , основанные на поэтапном разборе актуальных для биржевика тем. Компания проводит вебинары по сделкам , текущим ситуациям на рынках и ожидаемым тенденциям.

основанные на поэтапном разборе актуальных для биржевика тем. Компания проводит вебинары по сделкам текущим ситуациям на рынках и ожидаемым тенденциям. Персональный менеджер. Даже опытному игроку необходима помощь профессионального партнера. Для обсуждения определенной ситуации или получения совета в конкретном вопросе , можно обратиться в службу поддержки.

можно обратиться в службу поддержки. Многообразный трейдинг. У клиентов брокера — масса возможностей для успешного трейдинга. Речь идет о валютных парах , CFD-контрактах на металлы , акциях компаний США , фьючерсах и других финансовых инструментах.

CFD-контрактах на металлы акциях компаний США фьючерсах и других финансовых инструментах. Постоянный рост. Чтобы всегда удерживать высокие позиции , брокеру необходимо развиваться и совершенствоваться. Финансовый рынок очень динамичен , но компании удается сохранять статус лидера , что подтверждают в отзывах и клиенты , и партнеры Prime Capitals.

брокеру необходимо развиваться и совершенствоваться. Финансовый рынок очень динамичен но компании удается сохранять статус лидера что подтверждают в отзывах и клиенты и партнеры Prime Capitals. Доверие и открытость. Брокер выстраивает честные , прозрачные взаимоотношения с клиентами и всегда сохраняет конфиденциальность его личности перед другими игроками. Компании удалось создать идеальную базу для взаимодействия и доверительных отношений с трейдерами.

прозрачные взаимоотношения с клиентами и всегда сохраняет конфиденциальность его личности перед другими игроками. Компании удалось создать идеальную базу для взаимодействия и доверительных отношений с трейдерами. Профессионализм. За короткий период деятельности на рынке CFD , брокер помог освоить систему проведения успешных рыночных операций десяткам сотен клиентов. Многие игроки достигли в трейдинге невероятных высот и стали состоятельными бизнесменами , умеющими грамотно планировать и реализовывать сделку. Фундаментом для профессионализма стало глубокое понимание рыночных механизмов , а также умение прогнозировать тенденции сферы.

брокер помог освоить систему проведения успешных рыночных операций десяткам сотен клиентов. Многие игроки достигли в трейдинге невероятных высот и стали состоятельными бизнесменами умеющими грамотно планировать и реализовывать сделку. Фундаментом для профессионализма стало глубокое понимание рыночных механизмов а также умение прогнозировать тенденции сферы. Юридическая поддержка. Всем клиентам Prime Capitals гарантирована бесплатная юридическая помощь. Права трейдеров защищены на официальном уровне. При открытии клиентского счета , оформляется страховка до 20 000 евро.

По мнению аналитиков «Прайм Кэпиталс», обучение торговли на бирже должно быть мотивированным самым учеником и давать ему ответы на все интересующие вопросы. Клиент не должен бояться возможных «подводных камней», при этом получение новых знаний, сопоставимых с освоением новой профессии, проводится абсолютно бесплатно. Как ими распоряжаться в будущем — решать трейдеру.

Понимание экономических законов рынка пригодится не только людям, связанным с финансами, — это интересно и представителям бизнеса, и политикам, и тем, кто занимается общим саморазвитием и идет в ногу со временем.

Основа стабильного дохода и защита от рисков — в осознании и своевременной оценке игроком своих потенциальных возможностей. Потенциал данной торговой платформы открывает радужные перспективы для проведения успешных сделок на CFD-рынках. Специалисты Prime Capitals внимательно следят за безопасностью исполнения заявок и соблюдением защиты инвестиций.

Возможности для участников рынка CFD

В возможностях трейдера — работать с различными активами и суммами, существенно превышающими его собственное покрытие. Среди преимуществ — диверсификация инвестиций, благодаря использованию различного финансового инструментария и хеджирования рискованных ситуаций.

Основателям компании Prime Capitals удалось использовать на практике положительный опыт зарубежных рынков и внедрить западные стандарты в работе со своими клиентами.

Среди достижений компании — применение новой методологии, основанной на получении пассивного дохода без малейших финансовых рисков. Для этого проводится комплексный финансово-психологических анализ инвестора, и на его результатах разрабатывается индивидуальная клиентская стратегия, ориентированная на формирование персонального портфеля инвестиций.

Отдельно стоит отметить преимущества сайта, который, по сути, является рабочим место трейдера. Начинающие игроки особое внимание уделяют оформлению партнерского сайта. На главной странице вы найдете всю необходимую информацию о Prime Capitals. В отзывах указаны положительные моменты веб-ресурса:

деловое оформление;

понятный для визуального восприятия дизайн;

хорошо продуманная навигация;

все необходимые для работы инструменты — сгруппированы;

наличие полезного раздела FAQ с вопросами и ответами.

Условия сотрудничества — перспективы для заработка

Отзывы о «Прайм Кепиталс» подтверждают серьезность и авторитетность данного брокера. Степень ответственности компании перед клиентами подчеркивает количество официальной документации, которая находится на сайте. Изучение систематизированных сведений поможет узнать о гарантиях, уровне защиты средств игроков и прочем. В данном разделе находятся также шаблон клиентского соглашения.

Открыть счет и зарегистрировать учетную запись — с этого начинается официальная история клиента, как трейдера Prime Capitals. Судя по отзывам, игрокам нравится укороченная программа верификации и скорость открытия личного счета с использованием пошаговой инструкции. Клиенту следует сообщить личные данные, создать логин и пароль, а для активизации необходимо пройти по ссылке, которая придет вместе с письмом.

Для деятельности на CFD-рынке, игрок должен соответствовать условиям, определенным законом. Ознакомиться с этой информацией также можно до регистрации, используя данные сайта.

Клиенты Prime Capitals могут пользоваться несколькими счетами:

демонстрационным — это , своего рода , тренировочная программа для новичков , позволяющая попробовать себя в роли игрока , не вкладывая средств. Удобная практическая технология получения представления о механизмах биржевой торговли;

своего рода тренировочная программа для новичков позволяющая попробовать себя в роли игрока не вкладывая средств. Удобная практическая технология получения представления о механизмах биржевой торговли; стандартный. — оптимальный вариант для трейдеров со средним и небольшим торговым потенциалом , стремящихся к взвешенным подходам Сумма минимального депозита — от 100 долларов;

стремящихся к взвешенным подходам Сумма минимального депозита — от 100 долларов; серебряным — наиболее популярным форматом для оптимизации условий торговли , работы с 50 и более валютными парами , индексами , металлами , фьючерсными договорами. Сумма минимального депозита составляет от 1 тысячи долларов;

работы с 50 и более валютными парами индексами металлами фьючерсными договорами. Сумма минимального депозита составляет от 1 тысячи долларов; золотым — лучшие условия для опытных трейдеров и тех , кто готов к серьезным заработкам. Отличается низкой комиссией , высокими вознаграждениями и рядом других привилегий. Депозит при открытии составляет от 5 тысяч долларов.

Проводить операции игрок может из общего кабинета, находясь на представительском и стандартном счетах.

Благодаря многообразию эффективных маркетинговых инструментов, существенно расширяются возможности игроков относительно размещения собственных активов и выбора стратегии торгов. Широкий диапазон валютных пар и CFD-контрактов.

Изучая отзывы о работе PrimeCapitals, хочется отметить еще один положительный аспект — у компании прекрасная перспектива. Брокеров интересует все большее количество потенциальных клиентов, которых привлекает его надежность и эффективность. Аудитория трейдеров, пришедших на «Прайм Кэпитал» с других бирж, активно увеличивается.

Подтверждается также один из главных корпоративных принципов компании — действовать сугубо в интересах игрока. Клиентские средства хранятся на отдельном счете и в других целях на используются.

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