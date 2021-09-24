Первые Коростели, Зеленая Поляна, Луговое и еще семнадцать поселков Алтайского края подключились к мобильному интернету МТС

Компания запустила высокоскоростной мобильный интернет в двадцати селах и деревнях Алтайского края, где в общей сложности проживают более 10 тысяч человек.

Скоростной LTE-интернет МТС впервые появился в «микро» — населенных пунктах, где численность населения составляет порядка 100 человек в каждом: это село Бешенцево Первомайского района, село Первые Коростели Угловского района и поселок Серп и Молот, расположенный в Хабарском районе. В зону LTE от МТС также впервые попали села Прыганка, Луговое и Солоновка — они расположены в Крутихинском, Смоленском и Каменском районах на труднодоступных гористых территориях.