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Первые, одобренные, большие: Алтайский фонд микрозаймов рассмотрел заявки на крупные инвестиционные займы

Экспертная комиссия Алтайского фонда микрозаймов рассмотрела первые четыре заявки предпринимателей на крупные инвестиционные займы. По всем заявкам приняты положительные решения.

ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22-01-005682 от 29 мая 2020 г.
ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22-01-005682 от 29 мая 2020 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В целом рассматривали 10 заявлений на общую сумму льготного финансирования 49 млн 345,5 тыс. рублей. Четыре заявки предпринимателей на инвестиционные займы составили большую часть этой суммы — 39 млн рублей. Это три займа по 10 млн рублей и один займ — на 9 млн рублей.

Эти финансовые ресурсы по ставке 2,125% годовых (½ ключевой ставки Банка России) сроком на 7 лет получат сельхозкооператив «Колос», компания «ХЕЛИКС-АЛТАЙ», компания по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности «Регион-агро» и компания по грузоперевозкам «РентаРесурс». Все четыре компании намерены закупать оборудование или помещения. Мы обратились за комментарием к первопроходцам.

Виктор Гудяк,
комментирует генеральный директор ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ»:

— В планах нашей медицинской компании открыть пятую клинику в Барнауле, на ул. Энтузиастов. Это перспективный, почти застроенный микрорайон, в котором сложился мощный запрос на медицинские услуги. Площадь помещения 132 «квадрата», но, думаю, нам удастся его увеличить почти в два раза за счет надстройки второго этажа. Высота стен — 5 метров — позволит это сделать. Честно говоря, не раздумывали обращаться ли за таким займом. Это уникальная возможность получить длинные немаленькие деньги под выгодный процент. Фактически это заимствование на уровне европейских стран.


О том, какие именно услуги будет предоставлять «ХЕЛИКС-АЛТАЙ» по новому адресу Виктор Гудяк говорит:

— Мы сетевая медицинская компания, поэтому точно будем предоставлять те услуги, что предоставляем в других клиниках. В планах открыть лекторный зал для приглашения врачей из других городов и, возможно, появится направление, так называемой, превентивной медицины.

ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22-01-005682 от 29 мая 2020 г.
ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22−01−005682 от 29 мая 2020 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22-01-005682 от 29 мая 2020 г.
ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22−01−005682 от 29 мая 2020 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22-01-005682 от 29 мая 2020 г.
ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22−01−005682 от 29 мая 2020 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22-01-005682 от 29 мая 2020 г.
ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22−01−005682 от 29 мая 2020 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Информация об инвестиционных займах:

Данным кредитным продуктом может воспользоваться субъект малого и среднего предпринимательства (СМСП), зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Алтайского края, без просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. Возраст до 70 лет включительно (ИП или учредитель организации, доля которого в уставном капитале более 50%). Инвестиционные займы выдаются на расширение производства; приобретение оборудования/ активов; строительство и т.д.

Процентная ставка: ½ ключевой ставки ЦБ (2,125%)"

Сумма инвестиционного займа: свыше 5 млн рублей и до 10 млн рублей

Обеспечение по займу:

  • Залог — размер залога не менее суммы займа по залоговой стоимости.

В качестве залога принимается:

  • недвижимость: нежилая коммерческая, жилая (квартиры, дома), складские помещения, земельные участки;
  • транспорт: грузовой и легковой транспорт, спецтехника и с/х техника, транспорт для грузо- и пассажироперевозок;
  • оборудование: технологическое, медицинское и с/х оборудование

Поручители:

  • физические лица (возраст до 70 лет);
  • юридические лица;
  • поручительство, НО «"Алтайский фонд МСП»" (лимит суммы поручительства до 50% от суммы займа). Приравнивается к залогу.

Обязательное условие:

  • создание не менее 1 рабочего места на каждые полные 1 500 000 рублей займа

Страхование:

  • обязательное страхование залогового имущества от риска утраты, гибели, повреждения, в течении всего срока действия договора займа, на сумму долга по займу.

Подобрать параметры займа можно по ссылке afmz.ru

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Свидетельство о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций № 6110722000434 от 29.08.2011 г.

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