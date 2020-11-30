Первые, одобренные, большие: Алтайский фонд микрозаймов рассмотрел заявки на крупные инвестиционные займы

В целом рассматривали 10 заявлений на общую сумму льготного финансирования 49 млн 345,5 тыс. рублей. Четыре заявки предпринимателей на инвестиционные займы составили большую часть этой суммы — 39 млн рублей. Это три займа по 10 млн рублей и один займ — на 9 млн рублей.
Эти финансовые ресурсы по ставке 2,125% годовых (½ ключевой ставки Банка России) сроком на 7 лет получат сельхозкооператив «Колос», компания «ХЕЛИКС-АЛТАЙ», компания по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности «Регион-агро» и компания по грузоперевозкам «РентаРесурс». Все четыре компании намерены закупать оборудование или помещения. Мы обратились за комментарием к первопроходцам.
Виктор Гудяк,
комментирует генеральный директор ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ»:
— В планах нашей медицинской компании открыть пятую клинику в Барнауле, на ул. Энтузиастов. Это перспективный, почти застроенный микрорайон, в котором сложился мощный запрос на медицинские услуги. Площадь помещения 132 «квадрата», но, думаю, нам удастся его увеличить почти в два раза за счет надстройки второго этажа. Высота стен — 5 метров — позволит это сделать. Честно говоря, не раздумывали обращаться ли за таким займом. Это уникальная возможность получить длинные немаленькие деньги под выгодный процент. Фактически это заимствование на уровне европейских стран.
О том, какие именно услуги будет предоставлять «ХЕЛИКС-АЛТАЙ» по новому адресу Виктор Гудяк говорит:
— Мы сетевая медицинская компания, поэтому точно будем предоставлять те услуги, что предоставляем в других клиниках. В планах открыть лекторный зал для приглашения врачей из других городов и, возможно, появится направление, так называемой, превентивной медицины.
Информация об инвестиционных займах:
Данным кредитным продуктом может воспользоваться субъект малого и среднего предпринимательства (СМСП), зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Алтайского края, без просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. Возраст до 70 лет включительно (ИП или учредитель организации, доля которого в уставном капитале более 50%). Инвестиционные займы выдаются на расширение производства; приобретение оборудования/ активов; строительство и т.д.
Процентная ставка: ½ ключевой ставки ЦБ (2,125%)"
Сумма инвестиционного займа: свыше 5 млн рублей и до 10 млн рублей
Обеспечение по займу:
- Залог — размер залога не менее суммы займа по залоговой стоимости.
В качестве залога принимается:
- недвижимость: нежилая коммерческая, жилая (квартиры, дома), складские помещения, земельные участки;
- транспорт: грузовой и легковой транспорт, спецтехника и с/х техника, транспорт для грузо- и пассажироперевозок;
- оборудование: технологическое, медицинское и с/х оборудование
Поручители:
- физические лица (возраст до 70 лет);
- юридические лица;
- поручительство, НО «"Алтайский фонд МСП»" (лимит суммы поручительства до 50% от суммы займа). Приравнивается к залогу.
Обязательное условие:
- создание не менее 1 рабочего места на каждые полные 1 500 000 рублей займа
Страхование:
- обязательное страхование залогового имущества от риска утраты, гибели, повреждения, в течении всего срока действия договора займа, на сумму долга по займу.
Подобрать параметры займа можно по ссылке afmz.ru
Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов». Свидетельство о внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций № 6110722000434