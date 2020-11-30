Первые, одобренные, большие: Алтайский фонд микрозаймов рассмотрел заявки на крупные инвестиционные займы

Экспертная комиссия Алтайского фонда микрозаймов рассмотрела первые четыре заявки предпринимателей на крупные инвестиционные займы. По всем заявкам приняты положительные решения.

В целом рассматривали 10 заявлений на общую сумму льготного финансирования 49 млн 345,5 тыс. рублей. Четыре заявки предпринимателей на инвестиционные займы составили большую часть этой суммы — 39 млн рублей. Это три займа по 10 млн рублей и один займ — на 9 млн рублей.

Эти финансовые ресурсы по ставке 2,125% годовых (½ ключевой ставки Банка России) сроком на 7 лет получат сельхозкооператив «Колос», компания «ХЕЛИКС-АЛТАЙ», компания по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности «Регион-агро» и компания по грузоперевозкам «РентаРесурс». Все четыре компании намерены закупать оборудование или помещения. Мы обратились за комментарием к первопроходцам.

Виктор Гудяк,

комментирует генеральный директор ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ»:

— В планах нашей медицинской компании открыть пятую клинику в Барнауле, на ул. Энтузиастов. Это перспективный, почти застроенный микрорайон, в котором сложился мощный запрос на медицинские услуги. Площадь помещения 132 «квадрата», но, думаю, нам удастся его увеличить почти в два раза за счет надстройки второго этажа. Высота стен — 5 метров — позволит это сделать. Честно говоря, не раздумывали обращаться ли за таким займом. Это уникальная возможность получить длинные немаленькие деньги под выгодный процент. Фактически это заимствование на уровне европейских стран.

О том, какие именно услуги будет предоставлять «ХЕЛИКС-АЛТАЙ» по новому адресу Виктор Гудяк говорит:

— Мы сетевая медицинская компания, поэтому точно будем предоставлять те услуги, что предоставляем в других клиниках. В планах открыть лекторный зал для приглашения врачей из других городов и, возможно, появится направление, так называемой, превентивной медицины.

ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22−01−005682 от 29 мая 2020 г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22−01−005682 от 29 мая 2020 г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22−01−005682 от 29 мая 2020 г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «ХЕЛИКС-АЛТАЙ». Свидетельство ЛО-22−01−005682 от 29 мая 2020 г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Информация об инвестиционных займах:

Данным кредитным продуктом может воспользоваться субъект малого и среднего предпринимательства (СМСП), зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Алтайского края, без просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. Возраст до 70 лет включительно (ИП или учредитель организации, доля которого в уставном капитале более 50%). Инвестиционные займы выдаются на расширение производства; приобретение оборудования/ активов; строительство и т.д.

Процентная ставка: ½ ключевой ставки ЦБ (2,125%)"

Сумма инвестиционного займа: свыше 5 млн рублей и до 10 млн рублей

Обеспечение по займу:

Залог — размер залога не менее суммы займа по залоговой стоимости.

В качестве залога принимается:

недвижимость: нежилая коммерческая , жилая ( квартиры , дома), складские помещения , земельные участки;

жилая квартиры дома), складские помещения земельные участки; транспорт: грузовой и легковой транспорт , спецтехника и с/х техника , транспорт для грузо- и пассажироперевозок;

спецтехника и с/х техника транспорт для грузо- и пассажироперевозок; оборудование: технологическое , медицинское и с/х оборудование

Поручители:

физические лица ( возраст до 70 лет);

возраст до 70 лет); юридические лица;

поручительство , НО «"Алтайский фонд МСП»" ( лимит суммы поручительства до 50% от суммы займа). Приравнивается к залогу.

Обязательное условие:

создание не менее 1 рабочего места на каждые полные 1 500 000 рублей займа

Страхование:

обязательное страхование залогового имущества от риска утраты , гибели , повреждения , в течении всего срока действия договора займа , на сумму долга по займу.

Подобрать параметры займа можно по ссылке afmz.ru