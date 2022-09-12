12 сентября
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Потребитель

Первый в Барнауле форум по заработку на Wildberries пройдёт 22 сентября в «Кафе в парке»

Опытные предприниматели поделятся опытом работы с различными категориями товаров, расскажут, как сделать семизначные обороты в месяц и прийти к хорошему заработку, работая только в удовольствие. Целый день нетворкинга и полезных знакомств с бизнесменами города, уже достигших определённого уровня. 14 спикеров выступят с различными темами: от выбора ниши и разбора типичных ошибок до выхода в лидирующие категории.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Статистика Wildberries* за первое полугодие 2022 года:

  • Число заказов увеличилось до 603,9 млн.
  • Оборот компании увеличился на 94% и достиг 628 млрд рублей.
  • На 77% выросли продажи товаров.
  • Лучше всего растут продажи косметики и парфюмерии (+97%), бытовой техники и электроники (+86%), одежды и обуви (+72%) детских товаров (+68%).
  • Аудитория Wildberries выросла до 120 млн пользователей.

Растет и количество предпринимателей, ведь интернет-продажи доступны всем и стоимость клиента на таком рынке ниже всего. Если у вас есть готовая продукция или же вы давно планируете заняться товарным бизнесом — маркетплейсы дают самый легкий старт к началу продаж.

Хэдлайнер форума из Москвы — Вячеслав Малых, управляющий проекта MPSeo одного из ведущих сервисов аналитики на марктеплейсах MPstats.

22 сентября 2022 года вы можете сделать первый шаг навстречу собственному бизнесу — билеты уже на сайте wbforum-barnaul.ru

* Вайлдберрис. 18+

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