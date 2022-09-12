Первый в Барнауле форум по заработку на Wildberries пройдёт 22 сентября в «Кафе в парке»

Статистика Wildberries* за первое полугодие 2022 года:
- Число заказов увеличилось до 603,9 млн.
- Оборот компании увеличился на 94% и достиг 628 млрд рублей.
- На 77% выросли продажи товаров.
- Лучше всего растут продажи косметики и парфюмерии (+97%), бытовой техники и электроники (+86%), одежды и обуви (+72%) детских товаров (+68%).
- Аудитория Wildberries выросла до 120 млн пользователей.
Растет и количество предпринимателей, ведь интернет-продажи доступны всем и стоимость клиента на таком рынке ниже всего. Если у вас есть готовая продукция или же вы давно планируете заняться товарным бизнесом — маркетплейсы дают самый легкий старт к началу продаж.
Хэдлайнер форума из Москвы — Вячеслав Малых, управляющий проекта MPSeo одного из ведущих сервисов аналитики на марктеплейсах MPstats.
22 сентября 2022 года вы можете сделать первый шаг навстречу собственному бизнесу — билеты уже на сайте wbforum-barnaul.ru
* Вайлдберрис. 18+