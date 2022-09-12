Первый в Барнауле форум по заработку на Wildberries пройдёт 22 сентября в «Кафе в парке»

Опытные предприниматели поделятся опытом работы с различными категориями товаров, расскажут, как сделать семизначные обороты в месяц и прийти к хорошему заработку, работая только в удовольствие. Целый день нетворкинга и полезных знакомств с бизнесменами города, уже достигших определённого уровня. 14 спикеров выступят с различными темами: от выбора ниши и разбора типичных ошибок до выхода в лидирующие категории.

Статистика Wildberries* за первое полугодие 2022 года: Число заказов увеличилось до 603,9 млн.

Оборот компании увеличился на 94% и достиг 628 млрд рублей.

На 77% выросли продажи товаров.

Лучше всего растут продажи косметики и парфюмерии ( +97%), бытовой техники и электроники ( +86%), одежды и обуви ( +72%) детских товаров ( +68%).

+97%), бытовой техники и электроники +86%), одежды и обуви +72%) детских товаров +68%). Аудитория Wildberries выросла до 120 млн пользователей.

Растет и количество предпринимателей, ведь интернет-продажи доступны всем и стоимость клиента на таком рынке ниже всего. Если у вас есть готовая продукция или же вы давно планируете заняться товарным бизнесом — маркетплейсы дают самый легкий старт к началу продаж.

Хэдлайнер форума из Москвы — Вячеслав Малых, управляющий проекта MPSeo одного из ведущих сервисов аналитики на марктеплейсах MPstats.

22 сентября 2022 года вы можете сделать первый шаг навстречу собственному бизнесу — билеты уже на сайте wbforum-barnaul.ru

* Вайлдберрис. 18+