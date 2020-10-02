Первый виртуальный концертный зал, созданный в рамках нацпроекта «Культура», открылся в Алтайском крае

На его создание в рамках нацпроекта «Культура» из федерального бюджета выделен 1 млн. рублей. Еще около 300 тысяч на текущий ремонт помещений израсходовано из городского бюджета. В результате реализации проекта в отделе искусств Рубцовской библиотеки создан концертный зал на 60 мест, приобретены светодиодный экран площадью 7 квадратных метров, звуковое оборудование, появился высокоскоростной интернет.

Открытие виртуального концертного зала в Центральной городской библиотеке Рубцовска Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Поздравление с открытием виртуального концертного зала направил заместитель Министра культуры России Российской Федерации Максим Ксензов. В торжественной церемонии открытия нового культурного пространства приняли участие министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман, руководители учреждений культуры и образования, педагоги, деятели культуры и искусства.

Открытие виртуального концертного зала в Центральной городской библиотеке Рубцовска Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края Открытие виртуального концертного зала в Центральной городской библиотеке Рубцовска Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края Открытие виртуального концертного зала в Центральной городской библиотеке Рубцовска Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

Елена Безрукова,

министр культуры Алтайского края:

Когда Министерством культуры и музыкальной общественностью задумывался проект по созданию в стране виртуальных концертных залов, то, конечно, высказывались мнения и «за», и «против». Кто-то говорил, что это одно и то же, что смотреть концерт дома перед телевизором. Но это далеко не так.

Во-первых, одной из целей нацпроекта является обеспечение доступности образцов мировой культуры жителям самых разных уголков нашей страны. Ведь не каждый житель в силу многих причин поедет в Москву или Санкт-Петербург, чтобы послушать концерт в исполнении известного музыканта в хорошем концертном зале. А сейчас появилась возможность собраться в приятной компании для того, чтобы послушать специально отобранную музыку, ее лучшие образцы, в хорошем исполнении и посмотреть это в хорошем качестве. Для этого на федеральные средства было приобретено специальное оборудование несопоставимое с домашним телевизором или компьютером. Поэтому и эффект от восприятия этой музыки будет совсем другой. Кроме этого, чтобы посмотреть концерт, вы наденете нарядное платье, выйдете из дома и на час-два вырветесь из повседневности, чтобы соприкоснуться с миром искусств.

Елена Безрукова поблагодарила всех, кто участвовал в реализации проекта.

По словам директора библиотечной информационной системы Рубцовска Елены Кайгородовой, идея создания концертного зала в отделе искусств главной городской библиотеки возникла достаточно давно. И только благодаря нацпроекту «Культура» и значительной финансовой поддержке ее удалось осуществить. Она также отметила работу команды Московской филармонии, и в частности, съемочной группы, которая осуществляет запись концертов и выкладывает их на специальный ресурс, доступ к которому получили все участники проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал», в том числе и Рубцовская библиотека.

Директор Библиотечной информационной системы г. Рубцовска Елена Кайгородова Пресс-служба Министерства культуры Алтайского края

От имени музыкальной общественности города всех причастных к созданию виртуального концертного зала поблагодарила преподаватель Рубцовского филиала Алтайского государственного музыкального колледжа, заслуженный работник культуры России Валентина Мысникова. Она также отметила, что появление такого концертного зала в городе несет и огромную воспитательную функцию, ведь многие дети даже не знают имен великих музыкантов.

В рамках церемонии открытия концертного зала гости и жители Рубцовска оценили качество современного оборудования, позволяющего создавать эффект присутствия на концертах. Зрители услышали арию Варлаама из оперы Мусоргского «Борис Годунов», которую исполнил уроженец Рубцовска, солист Большого театра Валерий Гильманов, а также концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова с участием Дениса Мацуева.

До конца 2020 года планируется организовать еще 8 трансляций концертов с участием выдающихся музыкантов, оркестров и хоровых коллективов из зала Московской государственной филармонии.