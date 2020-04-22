Первое в России жилье по льготной ипотеке под 6,5% купили у барнаульского застройщика

Первая в России сделка по приобретению жилья по льготной ипотеке под 6,5% состоялась в Барнауле. Купленная благодаря такому механизму государственной поддержки квартира находится в доме, который возводит ООО СЗ ИСК «Строительный камень».

Как сообщили в компании, сделка была совершена в максимально короткие сроки.

«В банке ВТБ сообщили, что такой механизм льготного ипотечного кредитования начинает действовать с 20 апреля. В итоге наша клиентка оформила все необходимые документы на приобретение жилья комфорт-класса и стала обладательницей квартиры в нашем доме по адресу Змеиногорский тракт, 82», — рассказали в «Строительном камне».

17-этажная высотка, которая расположена в живописном районе Барнаула, уже почти готова к сдаче. По договору, ее должны ввести в эксплуатацию в октябре 2020 года. Сейчас на объекте, уже полностью построен дом, ведутся отделочные работы и благоустройство придомовой территории.

17-этажная высотка в живописном районе Барнаула. ООО СЗ ИСК «Строительный камень»

«Еще один объект наша компания в данный момент строит в Новоалтайске на улице 40 лет ВЛКСМ. Это самый центр города», — добавляют в компании «Строительный камень».

Таким образом, Барнаул оказался первым городом в России, где программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% заработала на практике.

Это событие можно считать настоящим прецедентом, который позволяет застройщикам и простым гражданам позитивно смотреть в завтрашний день и надеяться, что даже в непростых условиях пандемии можно решить столь важные для каждого вопросы.

17-этажная высотка в живописном районе Барнаула. ООО СЗ ИСК «Строительный камень»

Добавим, что программа льготного кредитования одновременно рассчитана на поддержку строительной отрасли и простых россиян. Важно, что ставка в 6,5% будет действовать весь срок кредита.

Подать заявку на такую ипотеку можно до 1 ноября этого года.

Подробности приобретения квартир можно узнать по телефону 8 (3852)-717−827

Застройщик: ООО СЗ ИСК «Строительный камень». Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО). Кредит по программе льготной ипотеки оформляется при соблюдении определенных условий: покупка квартиры осуществляется на первичном рынке; сумма ипотеки до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге; первоначальный взнос 20%; действие программы до 1 ноября 2020 года; срок ипотеки — до 20 лет; 6,5% годовых на весь срок кредита; имеется Программа страхования; разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство.