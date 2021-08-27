Первоклассник, у тебя сегодня праздник: выбираем ранец

1 сентября не за горами. Это важный день для первоклассника, его выход в большой неизведанный мир. Но чтобы «взрослая» жизнь начиналась с комфорта, важно правильно подобрать маленькому школьнику ранец.

Ассортимент портфелей огромный, подробно его можно изучить на сайте https://hoolly.ru/rukzaki и выбрать подходящий вашему первоклашке. Не стоит покупать первый понравившийся внешне. К школьным рюкзакам предъявляются определенные требования. Узнаем, что нужно учесть заботливым родителям.

Оптимальный размер ранца первоклассника

Размер портфеля подбирают путем примерки. Не стоит приобретать его без будущего владельца. Поэтому если делаете покупку в интернет-магазине, можно предварительно провести проверку в обычном или на школьном базаре.

Ширина сумки не должна быть больше ширины плеч, нижний край располагается на уровне поясницы, а верхний не выходит за линию плеч. Плечевой ремень длинной 60−70 см, верхняя часть на протяжении 40−45 см составляет ширину не меньше, чем 3,5−4 см. Так шлейки не будут впиваться школьнику в плечи и носить книжки в школу будет комфортно.

Ранец Источник: hoolly.ru

Чем отличается школьная сумка от портфеля и рюкзака:

Ранец имеет жесткий корпус , оснащен плечевыми ремнями. Твердая спинка поддерживает позвоночник ребенка в прямом положении , защищая его от деформирования. Это идеальный вариант для ученика младших классов.

оснащен плечевыми ремнями. Твердая спинка поддерживает позвоночник ребенка в прямом положении защищая его от деформирования. Это идеальный вариант для ученика младших классов. Портфель по конструкции похож на ранец , но не имеет плечевых ремней. Его носят в руке за ручку.

но не имеет плечевых ремней. Его носят в руке за ручку. Рюкзак чаще всего не имеет жесткого корпуса и уплотненной спинки , поэтому его содержимое будет оказывать неравномерное давление на спину.

поэтому его содержимое будет оказывать неравномерное давление на спину. Школьная сумка оснащается длинной лямкой , надевается на плечо или через плечо. Не самый удачный вариант для формирования осанки ребенка.

Вес школьного ранца

Идеально, если ранец соответствует ортопедическим требованиям. Несмотря на то, что он имеет больший вес по сравнению с рюкзаком или обычным портфелем, в нем можно переносить больше тяжелых вещей. Поэтому для первоклассника лучше купить ортопедический ранец массой 1−1,25 килограмма, чем бескаркасный легкий рюкзак.

Безопасный вес содержимого для учеников первых и вторых классов — не более полутора килограмм. Для обеспечения комфортного пользования ранцем родителям необходимо ежедневно контролировать вес учебников и школьных принадлежностей, помещаемых в сумку.

Существует ориентировочный тест соответствия веса наполненного ранца. Это соотношение 1 к 10 веса ранца с его содержимым к массе ребенка. Условно говоря, если вес первоклассника составляет 35 килограмм, то портфель с учебниками не должен весить больше 3,5 килограмма. Дополнительно учитывают индивидуальные особенности ребенка.