ПФР: наемным работникам не зачтут в сельский стаж труд у аграрного ИП

Что «светит» наемному работнику ИП
Выплата «сельской надбавки» (на сегодня — 1 333 рубля 55 копеек) бывшим работникам сельского хозяйства до сих пор вызывает массу вопросов. Напомним условия ее получения.
- Пенсионер живет в сельской местности;
- его стаж работы в сельском хозяйстве (растениеводстве, животноводстве и рыбоводство) — не менее 30 лет;
- пенсионер не работает;
- его должность (профессия), на которой он трудился в сельском хозяйстве, включена в список, утвержденный правительством.
Однако, как пояснили в отделении ПФР по Алтайскому краю, наемным работникам индивидуального предпринимателя, занимающегося сельхозпроизводством, период работы у ИП не учитывается в сельском стаже.
Учитывается только период работы в организации.
Что получит предприниматель-аграрий
Второй вопрос: включается ли в сельский стаж предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве? Известно, что многие фермеры регистрируются как ИП.
Да, включается, пояснили в ПФР. Но при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от продажи именно сельскохозяйственной продукции — не менее 70% за календарный год.
Что за список сельских профессий
В стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды занятости на должностях и в производствах, предусмотренных особым списком. Он утвержден постановление правительства РФ № 1440 от 29 ноября 2018 года.
25 июня 2019 года это список немного дополнили, количество получателей «сельской надбавки» увеличилось в Алтайском крае на 300−500 человек. В целом эту надбавку получают около 35 тыс. жителей региона.