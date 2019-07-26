Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

ПФР: наемным работникам не зачтут в сельский стаж труд у аграрного ИП

Период работы у индивидуального предпринимателя, занимающегося сельхозпроизводством, не включается в сельский стаж его наемным работникам. При этом самому сельхозпроизводителю, зарегистрированному в качестве ИП, предпринимательская деятельность в стаж включается. Но при определенном условии, разъяснили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Сельское хозяйство. Фермер и коровы.
Сельское хозяйство. Фермер и коровы.
СС0

Что «светит» наемному работнику ИП

Выплата «сельской надбавки» (на сегодня — 1 333 рубля 55 копеек) бывшим работникам сельского хозяйства до сих пор вызывает массу вопросов. Напомним условия ее получения.

  1. Пенсионер живет в сельской местности;
  2. его стаж работы в сельском хозяйстве (растениеводстве, животноводстве и рыбоводство) — не менее 30 лет;
  3. пенсионер не работает;
  4. его должность (профессия), на которой он трудился в сельском хозяйстве, включена в список, утвержденный правительством.

Однако, как пояснили в отделении ПФР по Алтайскому краю, наемным работникам индивидуального предпринимателя, занимающегося сельхозпроизводством, период работы у ИП не учитывается в сельском стаже.

Учитывается только период работы в организации.

Деньги, пенсионное удостоверение.
Деньги, пенсионное удостоверение.
Altapress.ru

Что получит предприниматель-аграрий

Второй вопрос: включается ли в сельский стаж предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве? Известно, что многие фермеры регистрируются как ИП.

Да, включается, пояснили в ПФР. Но при условии, что в доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от продажи именно сельскохозяйственной продукции — не менее 70% за календарный год.

Что за список сельских профессий

В стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды занятости на должностях и в производствах, предусмотренных особым списком. Он утвержден постановление правительства РФ № 1440 от 29 ноября 2018 года.

25 июня 2019 года это список немного дополнили, количество получателей «сельской надбавки» увеличилось в Алтайском крае на 300−500 человек. В целом эту надбавку получают около 35 тыс. жителей региона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость