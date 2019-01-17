ПФР опровергает фейки «ярко выраженного сенсационного характера» об индексации пенсий

О чем пишут соцсети
В сообщениях в соцсетях и на различных интернет-ресурсах утверждается: пенсии с 1 января 2019 года якобы повышены ниже анонсированного ранее уровня. Говорится и о том, что люди, имевшие право на получение прибавки, связанной с индексацией, якобы ее не получили.
Из комментария отделения ПФР по Алтайскому краю:
Особенностью подобных сообщений является ярко выраженный сенсационный характер и отсутствие ссылок на источники информации. Причем не только на достоверные, но и в принципе на какие-либо. Что, впрочем, неудивительно, поскольку вся информация в таких случаях является исключительно фантазиями авторов, а та, что отдаленно соотносится с реальными фактами, грубейшим образом искажает их.
ПФР призвал быть внимательными
Публикации с утверждениями подобного рода участились, утверждают в ПФР. И это, как полагают в Пенсионноф фоне, приводит к необоснованному ажиотажу среди пенсионеров и других получателей мер государственной социальной поддержки.
В алтайском отделении Пенсионного фонда призвали крайне осторожно относиться к такой информации. И получать справки только из официальных источников.
Ирина Неверова,
начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю:
Достоверную информацию об индексации пенсий и других пенсионных вопросах всегда можно получить на сайте ПФР, в консультационной службе Фонда или его территориальных представительствах.
Какова достоверная информация об индексации
- Страховые пенсии проиндексированы с 1 января на 7,05%, как и планировалось раньше. Это выше индекса роста цен по итогам 2018 года (4,2%).
- Индексация проведена только неработающим пенсионерам.
- Индексирована именно пенсия. Тем, у кого пенсии (и другие причитающиеся неработающему пенсионеру выплаты в сумме) ниже прожиточного минимума пенсионера, дополнительно выплачивается социальная доплата, но это не пенсия.
- Индексация коснулась 32 млн. неработающих пенсионеров в России.
- Социальные пенсии будут повышены с апреля 2019 года.
Почему некоторые пенсионеры получили прибавку меньше 1 тыс.
Прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера их пенсии. Кто-то получил меньше, кто-то больше. В среднем по России страховая пенсия по старости выросла на 1 тыс. рублей в месяц, причем у большей части пенсионеров.
Почему есть различия в прибавке? Потому что у всех разный размер страховой пенсии.
Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации, пояснили в ПФР. Но есть и еще один важный нюанс.
Ирина Неверова,
начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю:
Некоторые пенсионеры получают социальную доплату к пенсии, обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера.
Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована. Скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение.
В Алтайском крае прожиточный минимум пенсионера 8 669 рублей. Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих жителей Алтайского края не может быть ниже этой суммы.
Пример индексации
В ПФР приводят такие примеры индексации.
Страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018-го составляла 9137 рублей. Прибавка в 7,05% составила 644 рубля. С 1 января пенсия составила 9781 рублей.
Страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15 437 рублей. Прибавка составила 1088 рублей. Пенсия с 1 января 16 525 рублей.