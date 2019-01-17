ПФР опровергает фейки «ярко выраженного сенсационного характера» об индексации пенсий

Пенсионный фонд РФ опроверг многочисленные фейки в соцсетях и на интернет-ресурсах «ярко выраженного сенсационного характера» о проведенной с 1 января индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам. Как сообщили в отделении ПФР по Алтайскому краю, недостоверные сообщения грубейшим образом искажают факты.

О чем пишут соцсети

В сообщениях в соцсетях и на различных интернет-ресурсах утверждается: пенсии с 1 января 2019 года якобы повышены ниже анонсированного ранее уровня. Говорится и о том, что люди, имевшие право на получение прибавки, связанной с индексацией, якобы ее не получили.

Из комментария отделения ПФР по Алтайскому краю:

Особенностью подобных сообщений является ярко выраженный сенсационный характер и отсутствие ссылок на источники информации. Причем не только на достоверные, но и в принципе на какие-либо. Что, впрочем, неудивительно, поскольку вся информация в таких случаях является исключительно фантазиями авторов, а та, что отдаленно соотносится с реальными фактами, грубейшим образом искажает их.

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ПФР призвал быть внимательными

Публикации с утверждениями подобного рода участились, утверждают в ПФР. И это, как полагают в Пенсионноф фоне, приводит к необоснованному ажиотажу среди пенсионеров и других получателей мер государственной социальной поддержки.

В алтайском отделении Пенсионного фонда призвали крайне осторожно относиться к такой информации. И получать справки только из официальных источников.

Ирина Неверова,

начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю:

Достоверную информацию об индексации пенсий и других пенсионных вопросах всегда можно получить на сайте ПФР, в консультационной службе Фонда или его территориальных представительствах.

Какова достоверная информация об индексации

Страховые пенсии проиндексированы с 1 января на 7,05%, как и планировалось раньше. Это выше индекса роста цен по итогам 2018 года ( 4,2%). Индексация проведена только неработающим пенсионерам. Индексирована именно пенсия. Тем , у кого пенсии ( и другие причитающиеся неработающему пенсионеру выплаты в сумме) ниже прожиточного минимума пенсионера , дополнительно выплачивается социальная доплата , но это не пенсия. Индексация коснулась 32 млн. неработающих пенсионеров в России. Социальные пенсии будут повышены с апреля 2019 года.

Почему некоторые пенсионеры получили прибавку меньше 1 тыс.

Прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера их пенсии. Кто-то получил меньше, кто-то больше. В среднем по России страховая пенсия по старости выросла на 1 тыс. рублей в месяц, причем у большей части пенсионеров.

Деньги , пенсионное удостоверение. Altapress.ru

Почему есть различия в прибавке? Потому что у всех разный размер страховой пенсии.

Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации, пояснили в ПФР. Но есть и еще один важный нюанс.

Ирина Неверова,

начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю:

Некоторые пенсионеры получают социальную доплату к пенсии, обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера. Если в результате индексации пенсионные выплаты увеличились меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе не означает, что пенсия не была проиндексирована. Скорее всего, установленная социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение.

В Алтайском крае прожиточный минимум пенсионера 8 669 рублей. Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих жителей Алтайского края не может быть ниже этой суммы.

Размер надбавки с 1 января 2019 года напрямую зависит от размера пенсии. pfrf.ru

Пример индексации

В ПФР приводят такие примеры индексации.

Страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018-го составляла 9137 рублей. Прибавка в 7,05% составила 644 рубля. С 1 января пенсия составила 9781 рублей.

Страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15 437 рублей. Прибавка составила 1088 рублей. Пенсия с 1 января 16 525 рублей.