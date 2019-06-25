«Письма счастья» от налоговой перестанут приходить по почте

Минфин предложил с 2021 года направлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов только в электронной форме через личный кабинет.

Почтовая рассылка будет использоваться в исключительных случаях, пишет .

«Законопроектом предусматриваются следующие основные изменения порядка направления налоговых уведомлений и требований об уплате налогов с 1 июня 2021 года… обеспечение перехода к направлению налогоплательщикам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов только в электронной форме через ЛКН (без направления их по почте), за исключением определенных в законопроекте случаев», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сохранить порядок отправки уведомления почтой предлагается инвалидам I и II группы, инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам и лицам, чье место жительства отдалено от сетей связи, следует из пояснительной записки. По данным Минфина, таких налогоплательщиков насчитывают 13,3 млн человек.

Кроме того, налогоплательщик может получать документы на бумажном носителе на основании заявления, пишет mail.ru.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку, франкирование и пересылку почтовых отправлений в рамках массовой печати документов налоговых органов (в том числе налоговых уведомлений и требований об уплате налогов), в 2018 году составил 4,1 млрд. рублей".

Тарифы

При этом ежегодное увеличение тарифов на пересылку почтовой корреспонденции приводит к увеличению расходов. Так, рост тарифов на почтовую пересылку документов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом составил 10,8% (48,38 рублей за почтовое сообщение), в 2018 — 12,2% (54,28 рублей за почтовое сообщение), в 2019 — 10,5% (60 рублей за почтовое сообщение).

Соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс опубликован на портале regulation.gov.ru.