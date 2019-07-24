Пить кофе и экономить. Новая выгодная акция позволит автолюбителям экономить до 2 рублей с каждого литра топлива

Кофе — самый популярный напиток среди автолюбителей. Cтаканчик ароматного напитка бодрит и улучшает настроение. Теперь к достоинствам кофе прибавился еще один: он дает скидку на высококачественное топливо сети АЗС «Газпромнефть».

На автозаправочных станциях сети по всей стране стартовала новая акция. С 22 июля по 31 августа при единовременной покупке на АЗС продукции Drive Cafe и топлива автолюбители получают возможность экономить на заправках.

Покупка кофе XL вместе с хот-догом сделает заправку выгоднее на 2 рубля с каждого литра топлива. Выбор либо кофе, либо хот-дога принесет скидку в 1 рубль. В акции участвуют все виды топлива, кроме сжиженных углеводородного газа.

Кроме того, клиенты сети «Газпромнефть» могут настраивать рецепт кофе по своему вкусу, управляя кофемашиной в Drive Cafe при АЗС со своего телефона. Настраивать рецептуру напитков можно при помощи мобильного приложения сети «Газпромнефть».

Пей кофе и экономь. Фото: ООО «Газпромнефть-Центр»