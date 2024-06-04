Пиво может значительно подорожать в России в 2024 году

К концу 2024 года пиво может подорожать на 10-15%, прогнозирует директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, россиян запугивают тем, что цена на пиво резко вырастет на 30%. Но это вряд ли сбудется, считает Дробиз.

При этом стоимость пива все равно вырастет из-за акциза, который повысили до 26 рублей за литр для пивных напитков крепостью от 0,5 до 8,6 градуса. Ну и не стоит забывать о проблемах с логистикой.

«Думаю, пиво может подорожать на 10-15%. В процентном соотношении звучит страшно, но на деле это не очень много», — сказал Дробиз.

Тем временем в Алтайском крае в начале 2024 года произвели в полтора раза больше алкоголя.

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