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Платим по-новому

Все больше жителей края предпочитают оплачивать счета через QR-код. Разбираемся, почему он так популярен.

Как появился QR-код

Напомним, что прямым предком кода Quick Response, или QR — кода, является штрих-код. На протяжении десятилетий вертикальные полосы разной ширины и цифры под ними выполняли функцию носителя информации и подтверждения оригинальности продукта/услуги. Но в век информационных технологий возможности линейного кода оказались небезграничны — потребовался новый инструмент, способный вместить в себя больший объем данных, но не занимающий при этом много места. Так был разработан двухмерный штрихкод. И его функции на самом деле оказались гораздо шире предшественника — начиная с объемов информации и заканчивая тем, что зашифровать можно все что угодно.

Где используется

Сферы применения кода нового поколения очень широкие — его используют торговые компании, рестораны, рекламные агентства, культурные учреждения, органы власти, банки. Кодируют в QR данные о продукте, ссылку на официальный сайт, текст об объекте (замечали на архитектурных памятниках эти черно-белые «квадратики»?), билеты на концерты, платежные реквизиты и счета. То есть для того, чтобы оплатить, например, услуги ЖКХ или рассчитаться за детский садик, нет смысла идти в отделение банка или на почту, и тратить там свое время в очередях — произвести оплату можно в одно мгновение, не вставая с дивана.

Как оплачивать ЖКХ

Преимущества дистанционного совершения платежей жители края оценили быстро — сегодня все больше пользователей мобильных банковских приложений задействуют при оплате QR-код. На квитанциях его легко узнать — это квадрат с черно-белыми точками. По двухмерному штрих-коду можно оплатить счета и на устройствах самообслуживания — достаточно поднести изображение к считывающему лучу. Но удобнее совершать платежи сидя дома, согласитесь? В мобильном приложении Сбербанка достаточно просто выбрать функцию оплаты по QR, навести объектив телефона или планшета на картинку, и на экране появится вся информация по платежу. То есть искать нужную организацию, самостоятельно вводить реквизиты, номер лицевого счета, ФИО, адрес нет необходимости. Все эти сведения уже содержит QR-код. Останется только подтвердить оплату и — все!

Как платить за детский сад

Не каждые родители знают, что QR-код позволяет экономить время и при оплате образовательных услуг. Обратите внимание на свою квитанцию за детский сад: если на ней изображен этот квадратный штрих-код, то смело можете пользоваться дистанционным сервисом. Родителю достаточно этот код сканировать — выбирайте сами, где это удобнее делать: в банкомате, терминале самообслуживания банка или в мобильном приложении дома.

Еще раз о плюсах

Помимо того, что при использовании QR кода экономится время, еще этот маленький помощник позволяет избегать ошибок при оплате. Дело в том, что когда мы говорим про реквизиты организаций, то те же детские сады как бюджетные ведомства имеют помимо обычных реквизитов таких как номер расчетного счета, ИНН, КПП, БИК еще и КБК и ОКТМО — многозначные числа, ошибиться в наборе которых можно в два счета. Оплачивая по коду, человеку не нужно вводить эти реквизиты, а значит платеж уйдет по назначению.

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