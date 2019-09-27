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Платить за услуги ЖКХ через сервис Сбербанка просто и выгодно

Итоги акции «Удачный платеж» для жителей Алтайского края подвели в ПАО Сбербанк. Она проводилась в августе-сентябре этого года и получилась успешной как для самих организаторов, так и для пользователей банковскими сервисами безналичного расчета. В мероприятии приняли участие более 5600 человек.

Сбербанк России и Система Город запустили акцию «Удачный платеж».
Сбербанк России и Система Город запустили акцию «Удачный платеж».
Фото предоставлено рекламодателем.

Напомним: главной целью акции «Удачный платеж» являлось стимулирование безналичных способов оплаты услуг ЖКХ. Партнером Сбербанка выступала хорошая известная жителям Барнаула и Бийска «Система Город» (ООО «Единый расчетный центр») — один из ключевых операторов по предоставлению такого сервиса.

По итогам конкурса названы имена победителей, которые оплатили коммунальные услуги и стали обладателями денежного приза в размере 10 тыс. рублей.

  • Андрей Сергеевич М., житель г. Барнаула, 43 года. Увидел информацию об акции на квитанции «Системы Город» и решил зарегистрироваться;
  • Елена Сергеевна М., из г. Бийска, 26 лет. Преданный пользователь сервиса Сбербанк Онлайн, об акции узнала в сообщении, когда оплачивала коммунальные платежи;
  • Екатерина Евдокимовна Г., из г. Барнаула, 65 лет. Не сразу поверила в удачу, но, посетив дополнительный офис Сбербанка на ул. Балтийской, поняла, что это не розыгрыш;
  • Олеся Петровна Г., 37 лет. Пришла оплачивать госпошлину за паспорт ребенка в Сбербанк и случайно увидела рекламу. Решила попробовать и победила;
  • Татьяна Юрьевна Л., г. Барнаул, 37 лет. На практике поняла, что мысли материальны. Татьяна с утра думала, что ей очень нужны 10 тыс. рублей на покупку, а в обед ей позвонили из Сбербанка с хорошей новостью;
  • Александр Петрович С., г. Барнаул, 65 лет. Не первый раз принимает участие в акциях Сбербанка и уже не первый раз выигрывает. В прошлом году Александр стал обладателем второстепенного приза — 300 рублей на сотовый телефон;
  • Любовь Сергеевна П., г. Барнаул, 34 года. Первый раз принимает участие в акции и зарегистрировала только один платеж — и он стал очень удачным;
  • Ольга Сергеевна М., г. Барнаул, 40 лет. Пользуется многими продуктами и сервисами Сбербанка, победа в акции стала приятным бонусом;
  • Сергей Алексеевич П., г. Барнаул, 56 лет. В день регистрации случайно зашел в офис Сбербанка за консультацией и ему предложили зарегистрироваться в акции;
  • Елена Владимировна Р., г. Барнаул, 53 года. Преданный клиент Сбербанка на протяжении многих лет, работает воспитателем в детском саду в пос. Южный.

Кроме того, в акции были предусмотрены и второстепенные призы — 500 рублей на сотовый телефон. Их получат еще 100 участников.

ПАО Сбербанк

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