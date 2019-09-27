Платить за услуги ЖКХ через сервис Сбербанка просто и выгодно

Напомним: главной целью акции «Удачный платеж» являлось стимулирование безналичных способов оплаты услуг ЖКХ. Партнером Сбербанка выступала хорошая известная жителям Барнаула и Бийска «Система Город» (ООО «Единый расчетный центр») — один из ключевых операторов по предоставлению такого сервиса.
По итогам конкурса названы имена победителей, которые оплатили коммунальные услуги и стали обладателями денежного приза в размере 10 тыс. рублей.
- Андрей Сергеевич М., житель г. Барнаула, 43 года. Увидел информацию об акции на квитанции «Системы Город» и решил зарегистрироваться;
- Елена Сергеевна М., из г. Бийска, 26 лет. Преданный пользователь сервиса Сбербанк Онлайн, об акции узнала в сообщении, когда оплачивала коммунальные платежи;
- Екатерина Евдокимовна Г., из г. Барнаула, 65 лет. Не сразу поверила в удачу, но, посетив дополнительный офис Сбербанка на ул. Балтийской, поняла, что это не розыгрыш;
- Олеся Петровна Г., 37 лет. Пришла оплачивать госпошлину за паспорт ребенка в Сбербанк и случайно увидела рекламу. Решила попробовать и победила;
- Татьяна Юрьевна Л., г. Барнаул, 37 лет. На практике поняла, что мысли материальны. Татьяна с утра думала, что ей очень нужны 10 тыс. рублей на покупку, а в обед ей позвонили из Сбербанка с хорошей новостью;
- Александр Петрович С., г. Барнаул, 65 лет. Не первый раз принимает участие в акциях Сбербанка и уже не первый раз выигрывает. В прошлом году Александр стал обладателем второстепенного приза — 300 рублей на сотовый телефон;
- Любовь Сергеевна П., г. Барнаул, 34 года. Первый раз принимает участие в акции и зарегистрировала только один платеж — и он стал очень удачным;
- Ольга Сергеевна М., г. Барнаул, 40 лет. Пользуется многими продуктами и сервисами Сбербанка, победа в акции стала приятным бонусом;
- Сергей Алексеевич П., г. Барнаул, 56 лет. В день регистрации случайно зашел в офис Сбербанка за консультацией и ему предложили зарегистрироваться в акции;
- Елена Владимировна Р., г. Барнаул, 53 года. Преданный клиент Сбербанка на протяжении многих лет, работает воспитателем в детском саду в пос. Южный.
Кроме того, в акции были предусмотрены и второстепенные призы — 500 рублей на сотовый телефон. Их получат еще 100 участников.
ПАО Сбербанк