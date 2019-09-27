Платить за услуги ЖКХ через сервис Сбербанка просто и выгодно

Итоги акции «Удачный платеж» для жителей Алтайского края подвели в ПАО Сбербанк. Она проводилась в августе-сентябре этого года и получилась успешной как для самих организаторов, так и для пользователей банковскими сервисами безналичного расчета. В мероприятии приняли участие более 5600 человек.