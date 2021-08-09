Как накручивают подписчиков Инстаграм за деньги — изучим прайсы на фолловеров. Где есть накрутка подписчиков Инстаграм недорого с гарантией — секреты сервисов.

Сколько стоит накрутить подписчиков Инстаграм | 9 сайтов

Накрутка подписчиков Инстаграм. Источник: doctorsmm.com

Современный Инстаграм уже перестал быть личным фотоальбомом. Теперь это площадка для развития бизнеса, торговли и продвижения своих услуг и талантов. Измеряется успех проектов, конечно, прибылью, но не менее важно и количество подписчиков. Если Вы шоу-звезда или человек с телеэкрана, беспокоиться нечего, фанаты Вас найдут сами. Но даже лидеры соцсети подкручивают поклонников на свои страницы. Что уж говорить об обычных пользователях, им стоит поинтересоваться, сколько стоит накрутить подписчиков в Инстаграме.

Поначалу многие пытаются набрать их самостоятельно, не вкладывая деньги в продвижение. Но большинство успешных инстаграмеров так или иначе приходят к выводу, что получить много фолловеров можно только накруткой. Их волнует не только средняя стоимость подписчика в Инстаграме, но и где получить услугу выгоднее и безопаснее.

Познакомьтесь с подборкой сайтов , которые занимаются СММ/SMM продвижением:

https://doctorsmm.com — сервис , который изучил вдоль и поперёк соцсети. Купить активных подписчиков Инстаграм можно с большой выгодой. Заказчик может приобрести 1 аккаунт за 7−59 копеек. Доступны для заказа 100 , 1000 и 10000. Оптовые цены будут более низкими. Но определяющим является качество подписчиков и скорость добавления. В прайсе Вы найдёте аккаунты офферов , а также турецкие , русские , английские. Поэтому стоимость за одинаковое количество различается значительно. Кроме того , для клиентов подготовлено много справочных материалов , есть гарантии на выполнение заказа. https://avi1.ru — сайт работает на СММ рынке 6 лет. Самая низкая цена на покупку подписчиков в Инстаграме — 8 копеек за 1 , а 10000 самых качественных английских аккаунтов обойдутся в 5 тыс. рублей. В промежутке между этими позициями огромный выбор предложений. Среди них есть очень заманчивые. К слову , регистрацию для заказа проходить не надо. https://prtut.ru — сайт SMM , оформленный вкусняшками , предлагает и аппетитное меню. Подписчики Инстаграм можно заказать недорого от 9 рублей за 100 единиц до 56. Можно заказать фолловеров с приправой из «сердечек», получается вкусное и выгодное блюдо. https://martinismm.com — сервис , который вызывает двоякие чувства. Здесь предлагают якобы подлинные аккаунты , 100 за 140 рублей — это минимальная покупка в тарифе «стандарт», а VIP за 1000 рублей. Однако отзывы об этих услугах только негативные. А в правилах сайта есть очень неприятный пункт: «Сервис не несет ответственности за утерю или кражу логина и пароля от аккаунта в социальной сети Пользователя». addmefast.com — суровый сайт англоязычным интерфейсом , поэтому подходит тем , кого не страшат трудности перевода. Этот сервис нацелен больше на обмен в соцсетях. А торговля стартует от 199$. Чтобы рассмотреть прайсы , получить другую информации требуется пройти регистрацию. Разбираться , что к чему придётся самим , техподдержка не предусмотрена. Поэтому стоит хорошо подумать , а надо ли? socgain.com — удивительный сервис. Вначале обещает всё быстро даром , а затем называет цену. Каждый подписчик Инстаграм стоит 1 рубль. Соответственно за 1000 единиц надо отдать тысячу и так далее. Получить внятную информацию , что за аккаунты , есть ли скидки на опт и прочее , невозможно. Зато буквально требуют пройти через этот сайт авторизацию в соцсети. А в правилах есть такой пунктик: «Администрация вправе вводить новые правила на те случаи , которые мешают работе системы». smoservice.media — сайт , который предпочитает розничные продажи. Цены указаны за 1 единицу подписчиков ботов и офферов и очень разнятся. Из описания непонятно , откуда такая разница. Есть впечатление , что это просто так. Например , самая дорогая категория «надёжные офферы», 1000 штук стоит 2400 р., многовато. Почему они такие ценные , информация отсутствует. kwork.ru — биржа , где контактируют заказчики и фрилансеры. Выбор услуг большой , не только продвижение в соцсетях , из-за этого трудно отыскать именно подписчиков в Инсту. Печалят также высокие тарифы. Самый мелкий заказ обойдётся Вам от 500 рублей , об этом говорится на сайте. А в действительности платёж возрастает минимум вдвое , как делятся те , кто пользовался биржей. Кроме того , потребуется зарегистрироваться. pricesmm.com — это сайт , на котором Вы не получите подписчиков Инстаграм. Но здесь Вас научат , как увеличить их число своими силами. А также Вы узнаете много интересного и полезного о продвижении , общении и заработке в соцсетях.

Как Вы смогли убедиться, накрутка подписчиков в Инстаграме за деньги дешево — это вполне реальное дело. Надо только найти низкую цену и самые выгодные условия. А в этом поможет наш обзор.

Можно ли добавить больше фолловеров самостоятельным трудом

Накрутка подписчиков Инстаграм. Источник: doctorsmm.com

Как накручивают подписчиков в Инстаграме за деньги и где их можно получить, Вы уже узнали. А сейчас о способах без затрат. Что можно сделать для привлечения фолловеров, не отдав ни копейки.

Если у Вас до сих пор в соцсети не всё выходило гладко, начать можно с чистого листа, зарегистрировав новый аккаунт. В Инстаграме их можно сделать 5 на один номер.

Как привлекать подписчиков уже на старте:

Нужен короткий и запоминающийся никнейм , он будет участвовать в поиске. Придумайте , что-то оригинальное , укажите род занятий , используйте сокращённые имя и фамилию;

он будет участвовать в поиске. Придумайте что-то оригинальное укажите род занятий используйте сокращённые имя и фамилию; Обязательно установите симпатичное фото. Без аватарки Вас могут счесть ботом. В блоге или на личной странице уместно Ваше изображение. В коммерческом аккаунте ставьте логотип фирмы или снимок товара. Однако учтите , профилю с человеческим лицом доверяют больше;

профилю с человеческим лицом доверяют больше; Строку «Имя пользователя», туда вмещается 30 символов , можно использовать для деловых целей — напишите кратко о своём бизнесе;

можно использовать для деловых целей — напишите кратко о своём бизнесе; Поле «О себе» вмещает 150 знаков. Здесь уместно дать развёрнутую презентацию и контакты: телефонные номера , Viber , адрес и другое , не забудьте вставить в отдельную строчку ссылку на сайт или профиль в иной соцсети , чтобы подписчики переходили туда.

Viber адрес и другое не забудьте вставить в отдельную строчку ссылку на сайт или профиль в иной соцсети чтобы подписчики переходили туда. И ещё несколько шагов для бесплатного набора подписчиков в Инстаграме:

Активно подписывайтесь сами , будьте внимательны: дарите сердечки , высказывайте своё мнение , делайте репосты. Вы получите от трети пользователей те же знаки симпатии;

будьте внимательны: дарите сердечки высказывайте своё мнение делайте репосты. Вы получите от трети пользователей те же знаки симпатии; Не пропускайте рекомендации Инстаграм , просматривайте эти страницы и подписывайтесь;

просматривайте эти страницы и подписывайтесь; Рассказывайте о своём аккаунте Инстаграм в остальных соцсетях. Разместите там ссылку , двставляйте её в комментарии;

двставляйте её в комментарии; Сотрудничайте с группами , где ведётся взаимообмен подписчиками;

где ведётся взаимообмен подписчиками; Свяжите свой Instagram с Facebook , Твиттером , ВК и другими профилями. Объедините контакты , чтобы привлечь друзей , коллег , знакомых;

Твиттером ВК и другими профилями. Объедините контакты чтобы привлечь друзей коллег знакомых; Не забывайте о тех , кто уже подписан на Вас. Делайте опросы , устраивайте конкурсы и розыгрыши , в которых будет условие привести новых подписчиков;

кто уже подписан на Вас. Делайте опросы устраивайте конкурсы и розыгрыши в которых будет условие привести новых подписчиков; Обновляйте регулярно страницу , примерно 2 раза в день , для планирования создайте контент-план;

примерно 2 раза в день для планирования создайте контент-план; Используйте активнее истории и закрепляйте их в разделе «Актуальное»;

Позаботьтесь о качестве фото , видео , применяйте фильтры редакторы и эффекты;

видео применяйте фильтры редакторы и эффекты; Пишите увлекательные тексты. Самое интересное добавляйте вначале , а в конце ставьте призывы к действию: поделитесь , оцените , скажите , комментируйте , выскажите своё мнение;

а в конце ставьте призывы к действию: поделитесь оцените скажите комментируйте выскажите своё мнение; Обязательно используйте хештеги , популярные и персональные , чтобы Ваши посты было легче искать;

популярные и персональные чтобы Ваши посты было легче искать; Давайте точную геолокацию , чем конкретнее указано место , тем лучше;

чем конкретнее указано место тем лучше; Применяйте новые опции Инстаграм: видеоканал IGTV , прямые трансляции и другое.

прямые трансляции и другое. Старайтесь стать полезным человеком. Рассказывайте о своём опыте , делитесь лайфхаками , рецептами , говорите об успехах и промахах.

А когда устали креативить, подстегните приток людей накруткой подписчиков в Инстаграме за деньги. Этот метод срабатывает и для увеличения количества живых фолловеров. Вы наберёте массовку, которая дополнительно привлечёт пользователей.

Накрутка подписчиков Инстаграм дёшево и быстро — 4 пути

Накрутка подписчиков Инстаграм. Источник: doctorsmm.com

Вы уже убедились, что получить первых фолловеров можно и нужно своими силами. Но бывает, что на это не хватает времени или, допустим, необходимо уложиться в короткие сроки. Тогда понадобится накрутка подписчиков в Инстаграме дешево и быстро. У Вас есть варианты:

Заняться обменом ресурсами на бирже или приобрести там фолловеров. Но это тоже долгий путь и не слишком высокое качество;

Поручить это дело частнику-фрилансеру. Однако дёшево вряд ли получится , такие исполнители не берутся за мелкие заказы , и с надёжность могут возникнуть проблемы;

такие исполнители не берутся за мелкие заказы и с надёжность могут возникнуть проблемы; Наладить рекламную кампанию в Инстаграм , открыв бизнес-аккаунт. Это можно сделать недорого , безопасность высокая , но никто не гарантирует , что подписчики действительно придут , реклама работает не всегда;

открыв бизнес-аккаунт. Это можно сделать недорого безопасность высокая но никто не гарантирует что подписчики действительно придут реклама работает не всегда; Начать сотрудничество с профессиональным сервисом SMM , один из таких сайтов — https://doctorsmm.com, с его помощью можно раскрутить и продвинуть свои аккаунты и группы в социальных сетях. Такой вариант точно обеспечит безопасную накрутку подписчиков в Инстаграме недорого с гарантией. Надо только тщательно выбрать надёжный и честный сайт , с выгодным прайсом. Для начала изучите примеры из нашего обзора.

А ещё стоит оценить, настолько Ваша страница подготовлена к приёму подписчиков. Есть определённые правила, проверенные опытом, которые лучше соблюдать. Те, кто их игнорируют, нередко попадают в бан.

Не ведите накрутку на странице , которую недавно ( менее полугода назад) создали;

которую недавно менее полугода назад) создали; Заполните профиль полностью , не оставляйте пустых полей;

не оставляйте пустых полей; Сначала привлеките фолловеров самостоятельно;

Заполните профиль и опубликуйте 20−30 постов;

Следите за качеством контента , не допускайте нарушений правил соцсети и законов;

не допускайте нарушений правил соцсети и законов; Начинайте накрутку с небольшого количества , но подписчиков берите высокого качества , потом их можно разбавить более дешёвыми;

но подписчиков берите высокого качества потом их можно разбавить более дешёвыми; Если Вам требуется накрутить дешево и много подписчиков в Инстаграме , поручайте эту задачу только надёжному сервису СММ. Уделите время для поиска и выбора , это важно. Ведь неумелая накрутка может перечеркнуть все Ваши труды и планы.

А благополучно проведённое добавление фолловеров повысит Вашу страницу в рейтинге сети. Её увидит больше пользователей. И если Вы подготовили классный контент, Вы непременно приобретёте новых подписчиков, к тому же реальных и живых.

Как работает контент — идеи постов на каждый день

Накрутка подписчиков Инстаграм. Источник: doctorsmm.com

Теперь Вы владеете информацией, как увеличить подписчиков в Instagram за деньги. И знаете, что качественная накрутка полезна для продвижения аккаунта. Но только этого не хватить для постоянного движения вверх.

Лидеры соцсети уделяют много внимания контенту. Постарайтесь не отставать от них. Конечно, в рамках одной статьи невозможно полностью осветить столь обширную тему. Но мы напомним, что контент принято делить на три вида: информационный, продающий и развлекательный. И каждый пост нужно сделать повкуснее.

Вот рецепты и идеи на каждый день для Вашего вдохновения:

Советуйтесь со своими фолловерами пользователями , давайте опросы , спрашивайте , что их интересует;

давайте опросы спрашивайте что их интересует; Изучайте аккаунты лидеров и конкурентов. Используйте их находки , но переосмыслив;

но переосмыслив; Участвуйте в работе группы и форумов , там поднимают актуальные темы;

там поднимают актуальные темы; Заглядывайте в календарь , каждый день чем-то знаменателен , пишите об этом , поздравляйте с Днём кошек , например , или именинами домового;

каждый день чем-то знаменателен пишите об этом поздравляйте с Днём кошек например или именинами домового; Пролистайте свой архив. Посмотрите старые публикации , продолжите и дополните сюжеты , напишите об изменениях;

продолжите и дополните сюжеты напишите об изменениях; Приглашайте интересных гостей , записывайте интервью и подключайте к этому своих подписчиков;

записывайте интервью и подключайте к этому своих подписчиков; Умело применяйте цитаты. Меткие и оригинальные мысли украсят Вашу страницу и покажут широту кругозора , только обязательно правильно называйте автора;

только обязательно правильно называйте автора; Будьте к курсе новостей дня. Делитесь своим мнением о том , что волнует и беспокоит всех.

Эти простые советы помогут Вам разнообразить контент, чтобы заинтересовать пользователей, которые уже подписались на Вашу страницу, и привлечь потенциальных фолловеро. А если Вы твёрдо решили, что необходимо набрать подписчиков в Инстаграм платно, вернитесь к началу статьи. В обзоре Вы найдёте достойных партнёров по продвижению.