Сколько стоит накрутить подписчиков Инстаграм | 9 сайтов
Современный Инстаграм уже перестал быть личным фотоальбомом. Теперь это площадка для развития бизнеса, торговли и продвижения своих услуг и талантов. Измеряется успех проектов, конечно, прибылью, но не менее важно и количество подписчиков. Если Вы шоу-звезда или человек с телеэкрана, беспокоиться нечего, фанаты Вас найдут сами. Но даже лидеры соцсети подкручивают поклонников на свои страницы. Что уж говорить об обычных пользователях, им стоит поинтересоваться, сколько стоит накрутить подписчиков в Инстаграме.
Поначалу многие пытаются набрать их самостоятельно, не вкладывая деньги в продвижение. Но большинство успешных инстаграмеров так или иначе приходят к выводу, что получить много фолловеров можно только накруткой. Их волнует не только средняя стоимость подписчика в Инстаграме, но и где получить услугу выгоднее и безопаснее.
Познакомьтесь с подборкой сайтов, которые занимаются СММ/SMM продвижением:
- https://doctorsmm.com — сервис, который изучил вдоль и поперёк соцсети. Купить активных подписчиков Инстаграм можно с большой выгодой. Заказчик может приобрести 1 аккаунт за 7−59 копеек. Доступны для заказа 100, 1000 и 10000. Оптовые цены будут более низкими. Но определяющим является качество подписчиков и скорость добавления. В прайсе Вы найдёте аккаунты офферов, а также турецкие, русские, английские. Поэтому стоимость за одинаковое количество различается значительно. Кроме того, для клиентов подготовлено много справочных материалов, есть гарантии на выполнение заказа.
- https://avi1.ru — сайт работает на СММ рынке 6 лет. Самая низкая цена на покупку подписчиков в Инстаграме — 8 копеек за 1, а 10000 самых качественных английских аккаунтов обойдутся в 5 тыс. рублей. В промежутке между этими позициями огромный выбор предложений. Среди них есть очень заманчивые. К слову, регистрацию для заказа проходить не надо.
- https://prtut.ru — сайт SMM, оформленный вкусняшками, предлагает и аппетитное меню. Подписчики Инстаграм можно заказать недорого от 9 рублей за 100 единиц до 56. Можно заказать фолловеров с приправой из «сердечек», получается вкусное и выгодное блюдо.
- https://martinismm.com — сервис, который вызывает двоякие чувства. Здесь предлагают якобы подлинные аккаунты, 100 за 140 рублей — это минимальная покупка в тарифе «стандарт», а VIP за 1000 рублей. Однако отзывы об этих услугах только негативные. А в правилах сайта есть очень неприятный пункт: «Сервис не несет ответственности за утерю или кражу логина и пароля от аккаунта в социальной сети Пользователя».
- addmefast.com — суровый сайт англоязычным интерфейсом, поэтому подходит тем, кого не страшат трудности перевода. Этот сервис нацелен больше на обмен в соцсетях. А торговля стартует от 199$. Чтобы рассмотреть прайсы, получить другую информации требуется пройти регистрацию. Разбираться, что к чему придётся самим, техподдержка не предусмотрена. Поэтому стоит хорошо подумать, а надо ли?
- socgain.com — удивительный сервис. Вначале обещает всё быстро даром, а затем называет цену. Каждый подписчик Инстаграм стоит 1 рубль. Соответственно за 1000 единиц надо отдать тысячу и так далее. Получить внятную информацию, что за аккаунты, есть ли скидки на опт и прочее, невозможно. Зато буквально требуют пройти через этот сайт авторизацию в соцсети. А в правилах есть такой пунктик: «Администрация вправе вводить новые правила на те случаи, которые мешают работе системы».
- smoservice.media — сайт, который предпочитает розничные продажи. Цены указаны за 1 единицу подписчиков ботов и офферов и очень разнятся. Из описания непонятно, откуда такая разница. Есть впечатление, что это просто так. Например, самая дорогая категория «надёжные офферы», 1000 штук стоит 2400 р., многовато. Почему они такие ценные, информация отсутствует.
- kwork.ru — биржа, где контактируют заказчики и фрилансеры. Выбор услуг большой, не только продвижение в соцсетях, из-за этого трудно отыскать именно подписчиков в Инсту. Печалят также высокие тарифы. Самый мелкий заказ обойдётся Вам от 500 рублей, об этом говорится на сайте. А в действительности платёж возрастает минимум вдвое, как делятся те, кто пользовался биржей. Кроме того, потребуется зарегистрироваться.
- pricesmm.com — это сайт, на котором Вы не получите подписчиков Инстаграм. Но здесь Вас научат, как увеличить их число своими силами. А также Вы узнаете много интересного и полезного о продвижении, общении и заработке в соцсетях.
Как Вы смогли убедиться, накрутка подписчиков в Инстаграме за деньги дешево — это вполне реальное дело. Надо только найти низкую цену и самые выгодные условия. А в этом поможет наш обзор.
Можно ли добавить больше фолловеров самостоятельным трудом
Как накручивают подписчиков в Инстаграме за деньги и где их можно получить, Вы уже узнали. А сейчас о способах без затрат. Что можно сделать для привлечения фолловеров, не отдав ни копейки.
Если у Вас до сих пор в соцсети не всё выходило гладко, начать можно с чистого листа, зарегистрировав новый аккаунт. В Инстаграме их можно сделать 5 на один номер.
Как привлекать подписчиков уже на старте:
- Нужен короткий и запоминающийся никнейм, он будет участвовать в поиске. Придумайте, что-то оригинальное, укажите род занятий, используйте сокращённые имя и фамилию;
- Обязательно установите симпатичное фото. Без аватарки Вас могут счесть ботом. В блоге или на личной странице уместно Ваше изображение. В коммерческом аккаунте ставьте логотип фирмы или снимок товара. Однако учтите, профилю с человеческим лицом доверяют больше;
- Строку «Имя пользователя», туда вмещается 30 символов, можно использовать для деловых целей — напишите кратко о своём бизнесе;
- Поле «О себе» вмещает 150 знаков. Здесь уместно дать развёрнутую презентацию и контакты: телефонные номера, Viber, адрес и другое, не забудьте вставить в отдельную строчку ссылку на сайт или профиль в иной соцсети, чтобы подписчики переходили туда.
- И ещё несколько шагов для бесплатного набора подписчиков в Инстаграме:
- Активно подписывайтесь сами, будьте внимательны: дарите сердечки, высказывайте своё мнение, делайте репосты. Вы получите от трети пользователей те же знаки симпатии;
- Не пропускайте рекомендации Инстаграм, просматривайте эти страницы и подписывайтесь;
- Рассказывайте о своём аккаунте Инстаграм в остальных соцсетях. Разместите там ссылку, двставляйте её в комментарии;
- Сотрудничайте с группами, где ведётся взаимообмен подписчиками;
- Свяжите свой Instagram с Facebook, Твиттером, ВК и другими профилями. Объедините контакты, чтобы привлечь друзей, коллег, знакомых;
- Не забывайте о тех, кто уже подписан на Вас. Делайте опросы, устраивайте конкурсы и розыгрыши, в которых будет условие привести новых подписчиков;
- Обновляйте регулярно страницу, примерно 2 раза в день, для планирования создайте контент-план;
- Используйте активнее истории и закрепляйте их в разделе «Актуальное»;
- Позаботьтесь о качестве фото, видео, применяйте фильтры редакторы и эффекты;
- Пишите увлекательные тексты. Самое интересное добавляйте вначале, а в конце ставьте призывы к действию: поделитесь, оцените, скажите, комментируйте, выскажите своё мнение;
- Обязательно используйте хештеги, популярные и персональные, чтобы Ваши посты было легче искать;
- Давайте точную геолокацию, чем конкретнее указано место, тем лучше;
- Применяйте новые опции Инстаграм: видеоканал IGTV, прямые трансляции и другое.
- Старайтесь стать полезным человеком. Рассказывайте о своём опыте, делитесь лайфхаками, рецептами, говорите об успехах и промахах.
А когда устали креативить, подстегните приток людей накруткой подписчиков в Инстаграме за деньги. Этот метод срабатывает и для увеличения количества живых фолловеров. Вы наберёте массовку, которая дополнительно привлечёт пользователей.
Накрутка подписчиков Инстаграм дёшево и быстро — 4 пути
Вы уже убедились, что получить первых фолловеров можно и нужно своими силами. Но бывает, что на это не хватает времени или, допустим, необходимо уложиться в короткие сроки. Тогда понадобится накрутка подписчиков в Инстаграме дешево и быстро. У Вас есть варианты:
- Заняться обменом ресурсами на бирже или приобрести там фолловеров. Но это тоже долгий путь и не слишком высокое качество;
- Поручить это дело частнику-фрилансеру. Однако дёшево вряд ли получится, такие исполнители не берутся за мелкие заказы, и с надёжность могут возникнуть проблемы;
- Наладить рекламную кампанию в Инстаграм, открыв бизнес-аккаунт. Это можно сделать недорого, безопасность высокая, но никто не гарантирует, что подписчики действительно придут, реклама работает не всегда;
- Начать сотрудничество с профессиональным сервисом SMM, один из таких сайтов — https://doctorsmm.com, с его помощью можно раскрутить и продвинуть свои аккаунты и группы в социальных сетях. Такой вариант точно обеспечит безопасную накрутку подписчиков в Инстаграме недорого с гарантией. Надо только тщательно выбрать надёжный и честный сайт, с выгодным прайсом. Для начала изучите примеры из нашего обзора.
А ещё стоит оценить, настолько Ваша страница подготовлена к приёму подписчиков. Есть определённые правила, проверенные опытом, которые лучше соблюдать. Те, кто их игнорируют, нередко попадают в бан.
- Не ведите накрутку на странице, которую недавно (менее полугода назад) создали;
- Заполните профиль полностью, не оставляйте пустых полей;
- Сначала привлеките фолловеров самостоятельно;
- Заполните профиль и опубликуйте 20−30 постов;
- Следите за качеством контента, не допускайте нарушений правил соцсети и законов;
- Начинайте накрутку с небольшого количества, но подписчиков берите высокого качества, потом их можно разбавить более дешёвыми;
- Если Вам требуется накрутить дешево и много подписчиков в Инстаграме, поручайте эту задачу только надёжному сервису СММ. Уделите время для поиска и выбора, это важно. Ведь неумелая накрутка может перечеркнуть все Ваши труды и планы.
А благополучно проведённое добавление фолловеров повысит Вашу страницу в рейтинге сети. Её увидит больше пользователей. И если Вы подготовили классный контент, Вы непременно приобретёте новых подписчиков, к тому же реальных и живых.
Как работает контент — идеи постов на каждый день
Теперь Вы владеете информацией, как увеличить подписчиков в Instagram за деньги. И знаете, что качественная накрутка полезна для продвижения аккаунта. Но только этого не хватить для постоянного движения вверх.
Лидеры соцсети уделяют много внимания контенту. Постарайтесь не отставать от них. Конечно, в рамках одной статьи невозможно полностью осветить столь обширную тему. Но мы напомним, что контент принято делить на три вида: информационный, продающий и развлекательный. И каждый пост нужно сделать повкуснее.
Вот рецепты и идеи на каждый день для Вашего вдохновения:
- Советуйтесь со своими фолловерами пользователями, давайте опросы, спрашивайте, что их интересует;
- Изучайте аккаунты лидеров и конкурентов. Используйте их находки, но переосмыслив;
- Участвуйте в работе группы и форумов, там поднимают актуальные темы;
- Заглядывайте в календарь, каждый день чем-то знаменателен, пишите об этом, поздравляйте с Днём кошек, например, или именинами домового;
- Пролистайте свой архив. Посмотрите старые публикации, продолжите и дополните сюжеты, напишите об изменениях;
- Приглашайте интересных гостей, записывайте интервью и подключайте к этому своих подписчиков;
- Умело применяйте цитаты. Меткие и оригинальные мысли украсят Вашу страницу и покажут широту кругозора, только обязательно правильно называйте автора;
- Будьте к курсе новостей дня. Делитесь своим мнением о том, что волнует и беспокоит всех.
Эти простые советы помогут Вам разнообразить контент, чтобы заинтересовать пользователей, которые уже подписались на Вашу страницу, и привлечь потенциальных фолловеро. А если Вы твёрдо решили, что необходимо набрать подписчиков в Инстаграм платно, вернитесь к началу статьи. В обзоре Вы найдёте достойных партнёров по продвижению.