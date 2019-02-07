«Плюшевая помощь» от влюбленных сердец: в ТРЦ «Огни» пройдет благотворительная акция

Этот день — праздник не только для двоих. Каждый, кто открыл свое сердце любви, должен поделиться ею с теми, кто в этом особенно нуждается. Сделать это очень просто: наверняка дома есть плюшевые игрушки, которые для вас уже потеряли свою актуальность, но кому-то они еще могут подарить эмоции.
Золотые правила «плюшевой помощи» состоят из нескольких простых шагов:
Выбрать одну или несколько плюшевых игрушек у себя дома или на полке в магазине.
С 5 по 16 февраля отнести игрушки в пункты сбора:
- ТРЦ «Огни» (2-й этаж, детский научно-развлекательный центр «Пушки игрушки», с 10.00 до 22.00);
- офис агентства BIG TEAM (ул. Взлетная, 71, 2-й этаж, офис 4, пн, вт, чт, с 11.00 до 18.00).
17 февраля с 15.00 до 17.00 прийти в ТРЦ «Огни», чтобы увидеть количество собранных игрушек и сфотографироваться в самой большой плюшевой фотозоне Барнаула, которая будет радовать всех гостей уже с 14 февраля на фуд-корте ТРЦ «Огни».
На празднике будут подведены итоги акции, после чего все игрушки отправятся в Алтайское краевое отделение Российского детского фонда.
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