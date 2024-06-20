Плюсы и минусы микроволновой печи

Микроволновая печь ( https://positronica.ru/catalog/tostery/ ) — незаменимый кухонный помощник для разогревания и приготовления простых блюд. Ежегодно производители предлагают еще более безопасные, комфортные в эксплуатации и функциональные СВЧ, позволяющие быстро приготовить вкусный обед или ужин.

Но, несмотря на большой штат поклонников, находятся и противники микроволновых печей, утверждающие, что приготовленная в них еда менее полезна. Правда это или вымысел?

Польза СВЧ

У современных СВЧ впечатляющий функционал. Запечь мясо, разморозить курицу, разогреть плов — порой микроволновка даже заменяет печь. И это неудивительно, ведь у прибора действительно немало преимуществ:

Компактные размеры. При выборе микроволновой печи стоит ориентироваться на габариты кухни. При желании можно подобрать встроенные СВЧ, которые легко прячутся в шкаф и не портят кухонный интерьер; При приготовлении пищи в микроволновой печи не изменяется температура на кухне. Этого нельзя сказать об обычной газовой или электроплите, использование которых повышает температуру в помещении; Экономия электричества и времени. Для всех программ СВЧ подобраны время приготовления и температурный режим, поэтому не нужно самостоятельно настраивать параметры. Микроволновые печи отключаются автоматически, так что не нужно стоять рядом, как при приготовлении пищи на огне; Никаких канцерогенов. Для разогревания еды не требуется масло или другой жир, поскольку еда не прилипает к посуде. А значит, в организм не попадают канцерогены; Нет изменения состава продукта. При стандартной термической обработке сохраняются не более 60 % полезных компонентов (чаще — 40 %), а при готовке в микроволновой печи — до 98 %; СВЧ прекрасно подходит для приготовления диетических блюд, поскольку они не подгорают и не поджариваются.

Возможный вред

Несмотря на очевидные преимущества, есть у микроволновок и недостатки:

вредное излучение — для его минимизации производители повышают защитные характеристики корпуса и устанавливают в стекло решетки;

своеобразный вкус, похожий на вареную пищу. Поджарить курицу с хрустящей корочкой в микроволновой печи не получится;

еда в СВЧ готовится быстро, и за столь короткий срок вредные микроорганизмы не успевают погибнуть.

Микроволновая печь действительно может принести вред, но при неправильной эксплуатации. Чтобы обезопасить себя и близких людей, следует:

Накрывать продукты пластиковой крышкой для защиты внутренних стенок микроволновой печи; Использовать посуду, подходящую для СВЧ. Стоит раз и навсегда забыть о металлических чашках и доброй половине пластиковых мисок; Не включать пустую микроволновую печь; Не использовать СВЧ с видимыми внутренними или наружными повреждениями; Очищать стенки и стекло микроволновки от загрязнений и остатков пищи после каждого использования; Плотно закрывать дверцу перед выбором программы.

Микроволновая печь — скорее полезный, чем вредный прибор, тем более при правильной эксплуатации. Не стоит отказываться от комфорта, но, если есть возможность, лучше использовать СВЧ для разогрева и разморозки продуктов, а не для их приготовления.

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