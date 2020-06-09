Плюсы и минусы покупок в интернет-магазинах

В последнее время невероятными темпами начал протекать прогресс в области техники, общения, коммуникаций и т. п. Примерно с десяток лет назад те, кто имел персональный компьютер у себя дома, вызывали удивление и представляли так называемую «верхушку общества».

Сейчас же наличием компьютера дома никого не удивишь. Мало того, на данном этапе развития общества стационарными компьютерами уже мало кто пользуется, это стало скорее стандартным оборудованием на работе в офисах или других рабочих местах. Все переходят на новую ступень — ноутбуки. А о такой вещи, как интернет-магазин, раньше вообще не слышали. Удивлялись, как это: сидя дома, можно произвести покупку чего-либо, а тем более персонального компьютера?! Но сейчас хочется отметить несомненную популярность этого метода. Подтверждение тому — растущая популярность интернет-магазина «КомпьютерМаркет».

Согласно статистике, количество покупок товаров в интернете в полтора раза больше, чем в обычных магазинах.

Чем привлекательна покупка в интернете

Один из несомненных плюсов покупки компьютера и всего необходимого к нему в интернет-магазине комплектующих — возможность совершить заказ интересующего товара практически в любое время суток, тогда как большинство магазинов компьютерной техники работают отнюдь не до позднего времени. Никуда не торопясь, это спокойно можно сделать когда угодно на сайте, внимательно ознакомиться с характеристиками, узнать отзывы посетителей о самом магазине или о конкретной модели.

Другое несомненное достоинство виртуального метода покупки — стоимость. Окинув взглядом средние цены на определенный компьютер в обычных магазинах и во Всемирной паутине, можно сделать вывод, что цены в интернете больше радуют глаз покупателей. А если же учесть компенсацию за доставку, то стоит признать, что это является гораздо менее существенным аспектом, чем разница в номинальной цене.

Помимо этих достоинств ассортимент компьютеров и комплектующих, аксессуаров в интернет-магазинах намного шире, чем в другом месте. Часто бывает так, что интересующей вас модели нет в продаже, не то что в городе, в каком вы проживаете, но и в стране вообще!

Единственный недостаток — срок доставки. Он может быть весьма существенным. Но гораздо приятнее получить то, чего еще практически ни у кого нет, и быть уникальным обладателем определенного компьютера, чем купить вещь, которая уже установлена практически в каждом доме.

Поэтому сделайте правильный выбор и спокойно отправляйтесь на сайт вашего любимого интернет-магазина.

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