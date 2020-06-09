Плюсы и минусы покупок в интернет-магазинах

Сейчас же наличием компьютера дома никого не удивишь. Мало того, на данном этапе развития общества стационарными компьютерами уже мало кто пользуется, это стало скорее стандартным оборудованием на работе в офисах или других рабочих местах. Все переходят на новую ступень — ноутбуки. А о такой вещи, как интернет-магазин, раньше вообще не слышали. Удивлялись, как это: сидя дома, можно произвести покупку чего-либо, а тем более персонального компьютера?! Но сейчас хочется отметить несомненную популярность этого метода. Подтверждение тому — растущая популярность интернет-магазина «КомпьютерМаркет».
Согласно статистике, количество покупок товаров в интернете в полтора раза больше, чем в обычных магазинах.
Чем привлекательна покупка в интернете
Один из несомненных плюсов покупки компьютера и всего необходимого к нему в интернет-магазине комплектующих — возможность совершить заказ интересующего товара практически в любое время суток, тогда как большинство магазинов компьютерной техники работают отнюдь не до позднего времени. Никуда не торопясь, это спокойно можно сделать когда угодно на сайте, внимательно ознакомиться с характеристиками, узнать отзывы посетителей о самом магазине или о конкретной модели.
Другое несомненное достоинство виртуального метода покупки — стоимость. Окинув взглядом средние цены на определенный компьютер в обычных магазинах и во Всемирной паутине, можно сделать вывод, что цены в интернете больше радуют глаз покупателей. А если же учесть компенсацию за доставку, то стоит признать, что это является гораздо менее существенным аспектом, чем разница в номинальной цене.
Помимо этих достоинств ассортимент компьютеров и комплектующих, аксессуаров в интернет-магазинах намного шире, чем в другом месте. Часто бывает так, что интересующей вас модели нет в продаже, не то что в городе, в каком вы проживаете, но и в стране вообще!
Единственный недостаток — срок доставки. Он может быть весьма существенным. Но гораздо приятнее получить то, чего еще практически ни у кого нет, и быть уникальным обладателем определенного компьютера, чем купить вещь, которая уже установлена практически в каждом доме.
Поэтому сделайте правильный выбор и спокойно отправляйтесь на сайт вашего любимого интернет-магазина.
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