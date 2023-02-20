Плюсы переезда в Болгарию и что делать после репатриации

Программа репатриации предполагает необходимость собрать документальные доказательства наличия болгарских корней. Самостоятельно сделать это очень сложно: нужно отправлять запросы в государственные архивы, изучать документы и пр. Поэтому в этом деле лучше воспользоваться поддержкой профессиональных юристов — например, компания Migration Union (МигрейшнЮнион) оказывает помощь в оформлении всех необходимых документов для получения гражданства по репатриации. Кроме этого юристы сопровождают на каждом этапе процедуры и помогают с оформлением внутренних документов Болгарии после получения гражданства. Подробнее на сайте компании https://migrationunion.com/.
Паспорт Болгарии: преимущества
Наличие гражданства Болгарии позволяет вам пользоваться теми же правами, что и сами граждане страны. Оформить его можно с помощью программы репатриации. В отличие от натурализации в этом случае вы сможете оформить гражданство всего за срок от 13−14 месяцев.
С паспортом Болгарии вы можете пользоваться всеми социальными выплатами, поступать в местные учебные заведения, работать, вести предпринимательскую деятельность и пр.
Как получить паспорт через репатриацию и каковы требования
Заявитель должен отвечать следующим требованиям:
- иметь возраст от 18 лет;
- не иметь судимостей;
- должны отсутствовать штрафы или запреты на въезд в страны ЕС.
Порядок получения паспорта
Сначала необходимо заняться поиском болгарских корней — найти документы, которые доказывают наличие предков-болгар. Это могут быть справки из архивов, документы с военных времен и пр. В этом вопросе лучше воспользоваться услугами профессиональных юристов, так как государственные архивы слишком неохотно взаимодействуют с частными лицами.
Собранные документы необходимо принести в Министерство Правосудия страны. В этот же день обычно предлагается пройти короткое интервью — оно состоит из 15 вопросов. Для ответа требуется знать болгарский язык хотя бы на минимальном уровне.
После прохождения собеседования примерно через 6 месяцев вам выдадут паспорт и все необходимые внутренние документы.
Что делать после репатриации
После получения паспорта вы становитесь полноправным гражданином не только Болгарии, но и всего Европейского союза. Поэтому при необходимости вы можете поехать в другие государства Евросоюза, пользоваться там медицинскими услугами, работать, поступать в учебные заведения, получать банковские кредиты и пр.