Плюсы переезда в Болгарию и что делать после репатриации

Репатриация в Республику Болгария представляет собой актуальную программу получения гражданства по наличию болгарских корней, которая позволяет получить паспорт в сжатые сроки — примерно за 13−18 месяцев. Программа подходит тем иностранцам, которые имеют болгарские корни в своей родословной. Если успешно удастся доказать наличие предков, которые были болгарами, то заявителю дадут гражданство Евросоюза.

Программа репатриации предполагает необходимость собрать документальные доказательства наличия болгарских корней. Самостоятельно сделать это очень сложно: нужно отправлять запросы в государственные архивы, изучать документы и пр. Поэтому в этом деле лучше воспользоваться поддержкой профессиональных юристов — например, компания Migration Union (МигрейшнЮнион) оказывает помощь в оформлении всех необходимых документов для получения гражданства по репатриации. Кроме этого юристы сопровождают на каждом этапе процедуры и помогают с оформлением внутренних документов Болгарии после получения гражданства. Подробнее на сайте компании https://migrationunion.com/.

Паспорт Болгарии: преимущества

Наличие гражданства Болгарии позволяет вам пользоваться теми же правами, что и сами граждане страны. Оформить его можно с помощью программы репатриации. В отличие от натурализации в этом случае вы сможете оформить гражданство всего за срок от 13−14 месяцев.

С паспортом Болгарии вы можете пользоваться всеми социальными выплатами, поступать в местные учебные заведения, работать, вести предпринимательскую деятельность и пр.

Как получить паспорт через репатриацию и каковы требования

Заявитель должен отвечать следующим требованиям:

иметь возраст от 18 лет;

не иметь судимостей;

должны отсутствовать штрафы или запреты на въезд в страны ЕС.

Порядок получения паспорта

Сначала необходимо заняться поиском болгарских корней — найти документы, которые доказывают наличие предков-болгар. Это могут быть справки из архивов, документы с военных времен и пр. В этом вопросе лучше воспользоваться услугами профессиональных юристов, так как государственные архивы слишком неохотно взаимодействуют с частными лицами.

Собранные документы необходимо принести в Министерство Правосудия страны. В этот же день обычно предлагается пройти короткое интервью — оно состоит из 15 вопросов. Для ответа требуется знать болгарский язык хотя бы на минимальном уровне.

После прохождения собеседования примерно через 6 месяцев вам выдадут паспорт и все необходимые внутренние документы.

Что делать после репатриации

После получения паспорта вы становитесь полноправным гражданином не только Болгарии, но и всего Европейского союза. Поэтому при необходимости вы можете поехать в другие государства Евросоюза, пользоваться там медицинскими услугами, работать, поступать в учебные заведения, получать банковские кредиты и пр.