Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Потребитель
20

По делам — в Новосибирск: Tele2 составила рейтинг деловых поездок бизнес-клиентов

Тele2 проанализировала летние поездки своих корпоративных клиентов из Алтайского края. Более трети всех деловых путешествий пришлось на Новосибирскую область. Также в тройку наиболее популярных направлений вошли Республика Алтай и Краснодарский край.

Tele2 составила рейтинг деловых поездок бизнес-клиентов.
Tele2 составила рейтинг деловых поездок бизнес-клиентов.
Источник: архив компании Tele2.

За лето корпоративные клиенты Tele2 из Алтайского края побывали почти во всех сибирских регионах — от Омска до Иркутска, посетили ряд регионов Урала, Приволжья, Черноземья и Северо-Запада. Всего на карте деловых поездок этого лета — сорок субъектов РФ. Общая продолжительность разговоров в поездках по России превысила 66 тысяч минут, а суммарный интернет-трафик — 400 Гб. Самым популярным месяцем для поездок стал август. В последний месяц лета за пределы региона отправились в 1,5 раза больше корпоративных клиентов, чем в июне. Они говорили почти в два раза больше и использовали на 46% больше интернет трафика.

Сам Алтайский край за лето посетили более семи тысяч корпоративных абонентов Tele2 из разных регионов страны. Почти половина из них приехали из трёх ближайших регионов — Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В среднем каждый приехавший в край абонент Tele2 разговаривал около пятидесяти минут и потреблял не менее 500 Мб мобильного интернета. Самыми общительными были гости из Кировской области — более трехсот минут на клиента. Рекорд в потреблении мобильного интернета поставили карельские бизнесмены, использовав более 12 Гб мобильного интернета на один корпоративный номер.

Tele2 предлагает своим бизнес-клиентам выгодные условиями для поездок по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, и в бизнес-путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка