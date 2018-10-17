Тele2 проанализировала летние поездки своих корпоративных клиентов из Алтайского края. Более трети всех деловых путешествий пришлось на Новосибирскую область. Также в тройку наиболее популярных направлений вошли Республика Алтай и Краснодарский край.

За лето корпоративные клиенты Tele2 из Алтайского края побывали почти во всех сибирских регионах — от Омска до Иркутска, посетили ряд регионов Урала, Приволжья, Черноземья и Северо-Запада. Всего на карте деловых поездок этого лета — сорок субъектов РФ. Общая продолжительность разговоров в поездках по России превысила 66 тысяч минут, а суммарный интернет-трафик — 400 Гб. Самым популярным месяцем для поездок стал август. В последний месяц лета за пределы региона отправились в 1,5 раза больше корпоративных клиентов, чем в июне. Они говорили почти в два раза больше и использовали на 46% больше интернет трафика.

Сам Алтайский край за лето посетили более семи тысяч корпоративных абонентов Tele2 из разных регионов страны. Почти половина из них приехали из трёх ближайших регионов — Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В среднем каждый приехавший в край абонент Tele2 разговаривал около пятидесяти минут и потреблял не менее 500 Мб мобильного интернета. Самыми общительными были гости из Кировской области — более трехсот минут на клиента. Рекорд в потреблении мобильного интернета поставили карельские бизнесмены, использовав более 12 Гб мобильного интернета на один корпоративный номер.

Tele2 предлагает своим бизнес-клиентам выгодные условиями для поездок по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, и в бизнес-путешествиях предприниматели могут пользоваться связью на домашних условиях.