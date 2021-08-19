По контуру Барнаульской ТЭЦ-2 стало на 34% меньше повреждений: подводим итоги гидравлических испытаний

Сибирская генерирующая компания завершила испытания тепловых сетей на плотность и прочность по контуру Барнаульской ТЭЦ-2. По состоянию на 19 августа, всего на трубопроводах обнаружено 170 повреждений. На данный момент это на 86 дефектов меньше, чем по итогам 2020 года. Обнаружение и устранение найденных дефектов продолжается.

По контуру Барнаульской ТЭЦ-2 энергетики проверили 610 км трубопроводов, которые обеспечивают ресурсом 1312 многоквартирных домов, 75 детских садов, 55 школ, 303 административных зданий и частный сектор —174 тысячи жителей Барнаула. Опрессовка проходила с 19 июля по 26 июля, а с 27 июля по 5 августа специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании устраняли найденные дефекты. В приоритете были те, что влияют на подачу жителям горячей воды. Там, где тепловые сети оказались прочнее и была возможность переключения на резервные схемы — горячую воду энергетики подавали раньше срока.

«При запуске теплоносителя мы как обычно приросли в повреждениях. Первая неделя после запуска стала сложной: появлялись новые повреждения, влияющие на подачу горячей воды и погода немного корректировала наши планы. На проблемных объектах работали дольше, чем планировали, не все там пошло гладко, как нам бы хотелось. Эту неделю начали спокойнее. Сейчас все жилые дома запущены, но до начала отопительного сезона есть еще над чем работать по контуру Барнаульской ТЭЦ-2, будем пристально следить за сложными участками», — Сергей Климов, главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Барнауле.

В этом году дефектов найдено почти на 34% меньше, чем в прошлом — 170 повреждений против 256. Большая часть — на квартальных тепловых сетях. 127 повреждения этого года по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 уже устранены. Оставшиеся 43 на подачу горячей воды в жилые дома не влияют.

Но несмотря на то, что в отличии от опрессовки по контуру Барнаульской ТЭЦ-3, коммунальных фонтанов жители города не увидели, сложности все-таки были. 6 августа, вопреки планам, вода не вернулась в 112 жилых домов.

Во-первых, это произошло из-за новых повреждений, которые появились по время запуска. Во-вторых, в части домов вода не была возвращена в срок из-за сдвига сроков плановой замены тепловых сетей. Погодные условия не позволили специалистам подрядных организаций завершить замену тепловых сетей во время планового отключения.

Сложности из-за погоды возникли и с благоустройством. На участках, где специалисты ремонтировали тепловые сети после гидравлики, образовывались провалы грунта. Все эти ямы и неровности будут благоустроены до наступления холодов, уверяют энергетики. Это касается не только центральных улиц города, но и дворовых территорий, где в этом году благоустройство заняло больше времени, так как силы последние две недели были сосредоточенны на устранении повреждений, влияющих на подачу потребителям горячей воды.

По данным на 19 августа, во всех жилых домах по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 горячая вода запущена и восстановлены параметры. Без горячей воды пока остается школа, бассейн, дворец культуры и пожарная часть. Специалисты четырех аварийных бригад СГК продолжают работу над устранением повреждений.