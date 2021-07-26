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По принципам восточных единоборств: зернодробилка с повышенной эффективностью

Обеспечить сельское хозяйство качественным оборудованием — задача выполнимая. Алтайский завод производственного оборудования «Ермаш» приготовил для земледельцев и промышленников мощнейшую зернодробилку.

Зернодробилка.
Зернодробилка.
Пресс-служба администрации города Барнаула

Разгоняет зерно в пух и пыль

Завод предоставляет широкий выбор изделий и профессионального оборудования для сельского хозяйства и других областей: зернодробилки, смесители комбикорма, сенорезательные приставки, мешконабиватели, циклоны накопители, пневмотранспортеры и еще много чего, что можно увидеть на сайте компании. Преимущественно продукция обладает жесткой конструкцией из толстостенного металла, который используется в машиностроении, поэтому за срок службы и прочность переживать не придется.

Зернодробилка.
Зернодробилка.
Пресс-служба администрации города Барнаула

Особенно на заводе гордятся собственной зернодробилкой роторно-декового типа. Преимущество перед другими видами (например, перед молотковыми) в том, что ее эффективность выше на 30%.

Евгений Еремин,
руководитель организации:

Для помола в молотковой дробилке «молоточек» должен ударить каждую зерновку, в нашей дробилке зерновка разгоняется по ротору и разбивается о деки от силы инерции собственной массы. Можно сказать, работает по принципу восточных единоборств — побеждает противника за счет его массы. Следовательно, при работе зернодробилка тратит меньше энергии, так как нет необходимости вращать молотки. Также имеется много вариантов настройки крупности помола под разные виды комбикормов для разных животных.

Иными словами зернодробилка роторно-декового вида превосходит молотовую (аналогичную по мощности двигателя и размеру сита). Во-первых, трудозатрат, времени и электроэнергии уходит гораздо меньше. Во-вторых, качество помола существенно выше. У зернодробилки большой интервал настройки крупности помола. Кроме того, простая конструкция зернодробилки не требует сложного обслуживания и частых ремонтов.

Зернодробилка.
Зернодробилка.
Пресс-служба администрации города Барнаула

Для удобства алтайских производителей «Ермаш» предлагает лично проверить работу зернодробилки в действии. По предварительной договоренности можно посетить завод, приобрести оригинальные запчасти и расходные материалы.

Производители также сотрудничают с транспортными компаниями, поэтому могут организовать доставку в любой регион России и ближнего зарубежья. Ну, а для алтайских производителей несомненным плюсом останется расположение завода — всегда рядом в краевой столице.

Справка

Цены зависят от технических характеристик изделий: мощности и типа электродвигателя, комплектации, функционала выполняемых операций.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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