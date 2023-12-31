31 декабря
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По спецрасписанию будет ходить общественный транспорт в Барнауле

Как правило, наблюдается резкий спад пассажиропотока в новогодние и рождественские праздничные дни в Барнауле.

Транспорт.
Транспорт.
unsplash.com

Соответственно, работа пассажирского транспорта будет организована по специальному расписанию.

31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня. То есть с интервалом от 20 до 30 минут.

  • 1 января будут сокращены утренние рейсы и плановое количество подвижного состава на 60%;
  • 2 января сократится плановое количество транспорта на 50%;
  • с 3 по 8 января транспорт будет ходить по действующему расписанию выходного дня.

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