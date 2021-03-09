По улице ходила большая гранадилла. Как алтайские магазины превращают людей во фрутогурманов

Гранадиллой можно было бы назвать маньяка с огромной пилой. Но это всего лишь съедобный плод с маленьким хвостиком. Продавцы экзотических фруктов рассказали altapress.ru, чем сметанное яблоко отличается от сахарного, встречаются ли в манго злобные черви и как сделать фрутобизнес изобильным.

Фруктовую экзотику в Алтайском крае можно купить в супермаркетах «Ашан», «Лента», Metro, «Бахетле», «Ярче!» и в сети «Мария-Ра». Торгуют яркими разноцветными плодами и частники. В их ассортименте есть манго разных сортов, физалис и крупный «драконий глаз».

Маракуйя и шерстяной рамбутан

Менеджер по связям с общественностью торговой сети «Лента» Тимофей Гончарук рассказывает: продажа экзотики в пандемию выросла.

В ассортименте торговой сети, уточняет он, сейчас представлены ананас мини, физалис, гранадилла, рамбутан, кокос (в том числе молочный), авокадо, киви и манго. Последние три вида в «Ленте» пользуются особой популярностью.

Физалис. pixabay.com Экзотические фрукты. Гранадилла. СС0 Экзотические фрукты. Рамбутан. СС0

Справка Гранадилла выглядит как дыня, а ее кисловатый вкус напоминает крыжовник. Рамбутан по вкусу похож на виноград. А снаружи это пушистый фрукт с толстой оранжевой или красноватой кожурой.

На полках «Ашана» много необычных плодов: кумкват, кокос, гуава, фейхоа, личи, питахайя, маракуйя, тамарилло, папайя и лонган (с полупрозрачной мякотью). Востребованность фруктов зависит от сезона продаж.

Менеджер по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Олеся Стемашенок поясняет: «В наших гипермаркетах популярны авокадо, манго и ананас. Но зимой покупатели охотно разбирают личи. Этот экзотический фрукт наша сеть начала продавать одной из первых. Сейчас его цена составляет 249 рублей за килограмм».

Из тропических стран

«Лента» ввозит экзотические фрукты из Таиланда, Китая, Перу, Колумбии, Гватемалы, Бразилии и Кубы. «Ашан» — из Турции, Африки, Индонезии, Перу и других стран.

Барнаульская франчайзинговая организация Tropical Queen также закупает товар в Таиланде. Кроме того, импорт осуществляется из Доминиканы и Вьетнама.

Ориентировочные цены на экзотические фрукты в Алтайском крае Мангостин — от 300 руб. за кг. Личи — от 200 руб. за кг. Манго — от 100 руб. за штуку. Лонган — от 700 руб. за кг. Рамбутан — от 1,5 руб. за кг. Помело — от 190 руб. за штуку. Гуава — от 940 руб. за кг. Маракуйя — от 80 руб. за штуку. Папайя — от 1 тыс. руб. за кг. Питахайя («драконий глаз») — от 150 руб. за штуку. Ананас мини — от от 320 руб. за штуку. Авокадо — от 87 руб. за штуку.

Свои заморочки

Помимо свежих фруктов у Tropical Queen есть заморозка. И то и другое предприниматели хранят в отдельных помещениях, чтобы соблюсти температурный режим.

Специальные условия для экзотики создает и «Лента».

Тимофей Гончарук,

менеджер по связям с общественностью компании «Лента»:

— Для сохранения качества и свежести экзотических фруктов мы используем проветриваемую упаковку: коррекс (из твердого пластика), сетку и флоупак (пакет с тремя швами) с отверстиями. Недопустима транспортировка и реализация продуктов в полностью закрытой, невентилируемой таре. А хранится товар при температуре +8… +10 градусов.

Олеся Стемашенок подтверждает: «Экзотическим фруктам нужно взаимодействие с окружающей средой. Упаковка должна быть газопроницаемой и вместе с тем защищать продукты от механических повреждений, плесени и других видов порчи». Хранение экзотики, добавляет представитель «Ашана», происходит с учетом не только температуры, но и влажности, товарного соседства.

Без холода не обойтись

Частникам, которые хранят скоропортящийся товар прямо в квартире, обязательно нужен холодильник. Об этом говорит продавец фруктов из Барнаула Яна Евсеева. Она добавляет: «Сроки хранения у фруктов разные. Все зависит от сорта и спелости. Маракуйя и лонган не портятся и по две недели. Быстрее вянут рамбутаны и темнеют сметанные яблоки».

Экзотические фрукты. Лонган. lenta.com

В борщ не добавишь , чай не разбавишь

Алтайские предприниматели предлагают два вида быстро темнеющих яблок — сахарное и сметанное. Их плоды различаются формой чешуек на кожуре и размером съедобных ягод внутри. Но в продаже экзотические яблоки бывают нечасто — раз в несколько месяцев.

Сахарное яблоко. pixabay.com Экзотические фрукты. Сметанное яблоко. СС0

Ориентировочные цены на фрукты в Алтайском крае Сахарное яблоко — от 650 руб. за 1 кг. Кумкват — от 1,5 тыс. руб. за кг. Сметанное яблоко — от 600 руб. за 1 кг. Фейхоа — от 250 руб. за кг. Салак — от 1,6 руб. за кг. Физалис — от 1,5 руб. за кг. Гранадилла — от 180 руб. за штуку. Тамарилло — от 2 тыс. руб. за кг.

Не всякому по вкусу

Руководитель Tropical Queen в Барнауле утверждает, что в ее магазине чаще берут ананасы и манго. Хотя встречаются клиенты, которые ищут более необычные плоды. Как правило, за максимально экзотическими вкусами приходят люди, отдохнувшие в теплых странах и отведавшие фрукты прямо «с ветки».

Хозяйка бийского отдела «Е_живи_ка» Ольга поясняет: покупатели любят клубнику и небольшие арбузы. А еще они заказывают необычные — маракуйю и белую питахайю.

Ольга,

владелица фруктового отдела «Е_живи_ка»:

— Маракуйя на первый взгляд кисловата. Но, когда распробуешь, раскрываются ее вкус и аромат. А вот белая питахайя обладает нежным, неярко выраженным вкусом. Оценить ее могут не все. Некоторым кажется, что не хватает насыщенности.

Девушка пожимает плечами: редко в продаже магазина появляются гуава и карамбола (фрукт — «звезда»). От них стабильной прибыли ждать не приходится.

Зато хороший доход приносят подарочные боксы и корзины с «драконьим глазом», ананасами и кокосами. Спрос на такие наборы взлетает по праздникам.

Проверка с перепроверкой

При въезде в Россию вся съедобная продукция подвергается санитарному контролю.

На территории Таможенного союза действует технический регламент «О безопасности пищевых продуктов». Он включает и проверку экзотики на содержание опасных химических соединений, наличие патогенных микроорганизмов.

Если результаты тестирования не показывают отклонений от нормы, то, уверяет Тимофей Гончарук, фрукты можно употреблять в пищу.

Кроме того, продукты обязательно получают фитосанитарный сертификат. Его выдают органы карантинного контроля.

Олеся Стемашенок соглашается. Продукты проходят контроль качества: во время завоза, хранения и реализации. Для того чтоб фрукт оказался в торговом зале и был продан, его проверяют по разным параметрам.

Олеся Стемашенок,

менеджер по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия»:

— Входной контроль продукции на распределительных центрах проводится на основании требований карт качества. Это внутренние сертификации, в которых описаны критерии приемки товара: цвет, запах, консистенция, калибр. Все экзотические фрукты и ягоды проходят тесты соответствия санитарным нормам.

Недозреть или испортиться

«Самолетные» фрукты (ими обычно торгуют частники), говорит Ольга из «Е_живи_ки», проходят строгий ручной отбор.

Но, подмечает Яна Евсеева, по внешнему виду не всегда можно определить, свежий ли продукт. Ананасы, к примеру, бывают упругими, с приятным ароматом и черными, гнилыми у сердцевины. Во фруктах также вряд ли получится увидеть червей, личинок и страшных заморских насекомых.

Торговые сети не отказываются от наземной доставки, и фрукты в таких случаях приезжают незрелыми. Неспелость позволяет сберечь товар и продлевает ему срок годности на прилавке.

Суша , воздух и вода

Транспортные расходы во фруктовом бизнесе высоки, делится Ольга. Терпят «фруктовики» и убытки — когда не удается реализовать весь товар и остается излишек.

Сколько стоит ввоз экзотических фруктов в Россию Автоперевозки — от 74 руб. за 1 кг. Железнодорожным транспортом — от 74 руб. за 1 кг. Авиаперевозки — от 296 руб. за 1 кг. Морские перевозки — от 59 руб. за 1 кг. В среднем индивидуальные предприниматели заказывают от 10−15 кг фруктов каждого вида.

Деньги за километры

Доставка самолетом укладывается в 2 дня. Благодаря этому алтайские частные предприятия принимают свежие фрукты 3−4 раза в неделю.

Некоторые магазины выполняют заказы в разных городах. Например, «Е_живи_ка» отправляет фрукты по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Чтобы отвозить заказы клиентам, частники нанимают курьеров-водителей или покупают машину. Расходы на бензин у продавцов, которые работают на несколько населенных пунктов, могут доходить до 50 тыс. рублей.

Ориентировочная стоимость доставки фруктов до двери в Алтайском крае У самостоятельных продавцов — от 350 руб. при заказе до 2,6−4 тыс. руб. Из сетевых маркетов — от 400 руб. при заказе до 2 тыс. руб. Из частных магазинов — от 350 руб. при заказе до 2,5−3 тыс. руб.

Конкуренции среди дилеров экзотики на Алтае почти нет. Объясняется это тем, что в регионе работают единицы «необычных» фруктовых точек. Тех, где можно полакомиться личи, рамбутанами или фейхоа.

Но высокий процент продаж все равно приходится на крупные торговые сети, убеждены спикеры.