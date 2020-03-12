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По высшей мерке: в Барнауле одна сеть магазинов готова заменить собой торговые центры

Весна — время преображения. В сети магазинов «Мерка» можно сэкономить не только деньги на полном обновлении гардероба, но и время, чтобы подобрать качественную одежду для всей семьи.

Магазин «Мерка»

Погода в начале весны обманчиво теплая, поэтому идеальный вариант — присмотреться к покупке теплой куртки или пальто. Бесспорно, первый вариант намного практичнее, зато второй — эффектнее. Определиться с нелегким выбором помогут опытные продавцы-консультанты.

Романтичный образ можно создать с помощью легкого платья или юбки. А добавить нотку элегантности помогут стильные сумки и палантины.

Кроме того, в сети магазинов представлен широкий выбор футболок, рубашек и джемперов для мужчин, женщин и детей. Радуют цены на джинсы, которые начинаются от 1 тыс. рублей.

Известный факт — в удобной обуви и осанка лучше, и походка увереннее. Для поклонников спортивного стиля «Мерка» предлагает модные и качественные кроссовки, который подойдут как для прогулок по городу, так и для занятий спортом.

Приятный акцент для мамочек — открытие дисконт-отдела детской одежды, в котором будет представлен большой выбор вещей для малышей и подростков.

Помимо постоянных акций в «Мерке» можно получить дополнительную скидку на вещи 10%. Нужно лишь приобрести карту лояльности (стоимость — 100 рублей).

В честь главного весеннего праздника с 3 до 9 марта к карте лояльности предоставляется дополнительная скидка 8% *.

Три варианта стильных образов на весну от «Мерки».

Магазин «Мерка»

Футболка — 439 руб.
Размер: 44 — 52

Куртка — 3999 руб.
Размер: S — 2XL

Брюки — 1049 руб.
Размер: 25 — 30

Кроссовки — 1399 руб.
Размер: 36−41.

С весенней скидкой такой стильный образ будет стоить всего 5646 рублей (экономия — 1240 рублей).

Магазин «Мерка»

Обувь — 3299 руб.
Размер: 36−41.

Костюм — 2249 руб.
Размер: 42−48.

Куртка — 2799 руб.
Размер: 42−50.

Стоимость такого образа без скидки — 8347 рублей. С приятным бонусом от сети — 6844 рубля.

Магазин «Мерка»

Пальто — 2249 руб.
Размер: S-M.

Платье — 1749 руб.
Размер: 42, 44

Сумка — 2799 руб.

Такой романтичный образ будет стоить со скидкой всего 5573 рубля.

Каждую неделю в «Мерке» действует скидка на определенную категорию товара, этот бонус суммируется с картой постоянного клиента.

Информацию о новых скидках и акциях постоянные покупатели получают с помощью sms-сообщений.

Где находится магазин

«Мерка» находится в шаговой доступности между двумя крупными торговыми точками — ТЦ «Европа» и ТЦ «Арена» (Павловский тракт, 297).

«Мерка» в цифрах

  • Сети магазинов «Мерка» два года.
  • В магазине представлено более 10 тыс. позиций.
  • Сейчас в сети магазинов работает 25 человек.

Мерка в Инстаграме

* В акции не участвуют товары с красными ценниками.

** Информация о стоимости действительна на момент публикации

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