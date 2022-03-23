23 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

По запросу ФАС «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь

«Детский мир» на три месяца зафиксировал цены на одежду и обувь по запросу Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили на сайте ведомства.

Детское питание, бутылочка, соска.
Детское питание, бутылочка, соска.
СС0.

Крупнейший ритейлер детских товаров оставил цены на некоторые товары на уровне января.

Отмечается, что ранее ФАС потребовала от «Детского мира» предоставить данные, которые нужны «для анализа обоснованности роста цен».

«Служба обратила внимание ритейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товар», — говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

После ряда совещаний «Детский мир» зафиксировал цены «на отдельные позиции» — в частности, на 90 товаров первой необходимости, включая детское питание, товары детской гигиены и принадлежности для кормления.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость