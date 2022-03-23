По запросу ФАС «Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь

Крупнейший ритейлер детских товаров оставил цены на некоторые товары на уровне января.
Отмечается, что ранее ФАС потребовала от «Детского мира» предоставить данные, которые нужны «для анализа обоснованности роста цен».
«Служба обратила внимание ритейлера на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товар», — говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.
После ряда совещаний «Детский мир» зафиксировал цены «на отдельные позиции» — в частности, на 90 товаров первой необходимости, включая детское питание, товары детской гигиены и принадлежности для кормления.