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«Победа» запустит авиарейсы из Москвы на Алтай

С 16 июля авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», запустит рейсы по маршруту Москва — Горно-Алтайск, сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

Самолет авиакомпании "Победа".
Самолет авиакомпании "Победа".
алтай.рф

Самолеты Boeing 737−800 будут летать по вторникам, четвергам и субботам.

В июле билеты стоят от 7,4 тыс. рублей в одну сторону, согласно сайту авиаперевозчика.

Новые рейсы запустили для того, чтобы снизить цену на авиабилеты и повысить турпоток. Именно эти цели назвал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Это вторая авиакомпания на этом маршруте. С 2012 годы из Москвы в Горно-Алтайск шесть раз в неделю летает S7. С начала июня рейсы станут ежедневными. Борт прибывает из Москвы в Горно-Алтайск в 9:00 часов по местному времени, вылетает в столицу в 10:05 часов.

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