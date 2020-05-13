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Маски-шоу: сколько рублей придется потратить жителям Алтая в условиях спецрежима

С 12 мая в Алтайском крае введен масочный режим. Корреспондент altapress.ru отправился в аптеки и магазины, чтобы выяснить — сколько денег придется потратить для покупки масок на всю семью.

Маска.
Маска.
CCO

Спрос большой

В аптеке «Фармакопейка» (ул. Пушкина, 74) стоимость одной защитной маски — 31,50 руб. Купив набор из 50 штук за 1535 рублей, экономия «колоссальная» — 8 копеек.

В «Первой помощи» (пр. Красноармейский, 4) цена за одну маску аналогичная. А вот набор обойдется дороже — 1875 руб.

Маска.
Маска.
CCO

В аптеке «Мелисса» в «Сити-центре» масок не оказалось совсем. Разговор с фармацевтом состоялся короткий: «Когда привезут — неизвестно».

В аптечном пункте на ул. Никитина, 107 объяснили — спрос на маски большой, раскупают все сразу. Фармацевты успокоили — новая поставка будет только на выходных. Девушки предложили приобрести антисептик. Стоимость — от 130 до 300 рублей.

Выгодная акция

Выгодную сделку с защитными масками предлагают в продуктовой сети «Мария-Ра». Цена за набор из 10 штук — 255 руб. Однако в магазине на пр. Красноармейском, 4 их уже разобрали — покупателей встречает только ценник с заманчивой ценой. Радует и стоимость антисептических средств — от 99 рублей.

Маска.
Маска.
CCO

В магазине «Фэмили» можно приобрести многоразовые маски за 69 рублей. Большое количество масок из бязи по такой же цене в магазинах «Новэкс».

Получается, для того, чтобы приобрести 100 одноразовых защитных масок понадобится минимум — 2550 руб. А на три флакона антисептического средства потребуется минимум 300 рублей.

Что происходит в районах

Маска.
Маска.
CCO

Каменский район

Алексей Уфимцев,
редактор газеты «Каменские известия»:

В аптеках масок практически нет. А там, где есть, они стоят 30−40 рублей за штуку. Много объявлений от частных лиц — люди шьют многоразовые маски. Цена на них — от 50 до 150 рублей. «Каменские известия» раздали около 1 тыс. масок через киоски «Роспечати» бесплатно. Сейчас на подходе еще около 100 штук.

Змеиногорский район

Людмила Кейбол,
редактор газеты «Змеиногорский вестник»:

Дефицита нет. Маски можно приобрести без проблем практически во всех аптеках как многоразовые, так и одноразовые.

Залесовский район

Владимир Санкин,
редактор газеты «Сельский новатор»:

Проблем с наличием масок нет. Сегодня в трех аптеках все маски разобрали — завтра будет новое поступление. Продаются они и в торговых точках. У нас в районе пока нет случаев заболевания, но люди понимают масштаб происходящего, поэтому соблюдают все рекомендации.

Немецкий район

Елена Вольф,
редактор газеты «Новое время»:

Маски можно сшить у частников. Для редакции мы заказали их в компании, которая в «мирное» время занимается изготовлением штор. Стоимость — 40 рублей за штуку.

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