Маски-шоу: сколько рублей придется потратить жителям Алтая в условиях спецрежима

С 12 мая в Алтайском крае введен масочный режим. Корреспондент altapress.ru отправился в аптеки и магазины, чтобы выяснить — сколько денег придется потратить для покупки масок на всю семью.

Спрос большой

В аптеке «Фармакопейка» (ул. Пушкина, 74) стоимость одной защитной маски — 31,50 руб. Купив набор из 50 штук за 1535 рублей, экономия «колоссальная» — 8 копеек.

В «Первой помощи» (пр. Красноармейский, 4) цена за одну маску аналогичная. А вот набор обойдется дороже — 1875 руб.

Маска. CCO

В аптеке «Мелисса» в «Сити-центре» масок не оказалось совсем. Разговор с фармацевтом состоялся короткий: «Когда привезут — неизвестно».

В аптечном пункте на ул. Никитина, 107 объяснили — спрос на маски большой, раскупают все сразу. Фармацевты успокоили — новая поставка будет только на выходных. Девушки предложили приобрести антисептик. Стоимость — от 130 до 300 рублей.

Выгодная акция

Выгодную сделку с защитными масками предлагают в продуктовой сети «Мария-Ра». Цена за набор из 10 штук — 255 руб. Однако в магазине на пр. Красноармейском, 4 их уже разобрали — покупателей встречает только ценник с заманчивой ценой. Радует и стоимость антисептических средств — от 99 рублей.

Маска. CCO

В магазине «Фэмили» можно приобрести многоразовые маски за 69 рублей. Большое количество масок из бязи по такой же цене в магазинах «Новэкс».

Получается, для того, чтобы приобрести 100 одноразовых защитных масок понадобится минимум — 2550 руб. А на три флакона антисептического средства потребуется минимум 300 рублей.

Что происходит в районах

Маска. CCO