Почему барнаульцы должны платить за водоотведение на ОДН?

Читатель altapress.ru анонимно обратился в редакцию с просьбой разъяснить, на каком основании «Барнаульский водоканал» взимает плату за канализование воды на ОДН. Горожанин считает это незаконным.

«Как будто после помывки кто-то собирает использованную воду и выливает ее в свой унитаз. С таким же успехом можно брать плату за канализование атмосферных осадков. Разве это не называется незаконным обогащением?», — возмутился читатель.

Altapress.ru обратился за разъяснениями в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. В ведомстве ответили, что нормативы на отведение сточных вод в целях содержания общего имущества утвердили еще 19 октября 2017 года.

Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов холодной и горячей воды на ОДН. Определение норматива таким способом регламентировано требованиями постановления правительства РФ. Потребители, которые считают начисления за отведение сточных вод завышенными или незаконными, могут обратиться с жалобой в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.