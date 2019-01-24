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Потребитель
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Почему барнаульцы должны платить за водоотведение на ОДН?

Читатель altapress.ru анонимно обратился в редакцию с просьбой разъяснить, на каком основании «Барнаульский водоканал» взимает плату за канализование воды на ОДН. Горожанин считает это незаконным.

Вода.
Вода.
СС0.

«Как будто после помывки кто-то собирает использованную воду и выливает ее в свой унитаз. С таким же успехом можно брать плату за канализование атмосферных осадков. Разве это не называется незаконным обогащением?», — возмутился читатель.

Altapress.ru обратился за разъяснениями в управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. В ведомстве ответили, что нормативы на отведение сточных вод в целях содержания общего имущества утвердили еще 19 октября 2017 года.

Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов холодной и горячей воды на ОДН. Определение норматива таким способом регламентировано требованиями постановления правительства РФ.

Потребители, которые считают начисления за отведение сточных вод завышенными или незаконными, могут обратиться с жалобой в инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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