Потери энергоресурсов при обеспечении потребностей ЖКХ и сектора услуг ужасают экологов и экспертов в экономике.

Как уменьшить потери энергии в своём доме и снизить суммы в счетах минимум на 15–60%.

Рядовые граждане ощущают не столько глобальные проблемы, сколько ежедневное давление — счета за коммунальные услуги растут, при этом львиная доля средств уходит на ресурсы, потраченные впустую.

Эксперты утверждают, что разумный подход к организации теплоснабжения возможен даже в условиях устаревших технологий. Как уменьшить потери энергии в своём доме и снизить суммы в счетах минимум на 15−60%, читайте в этой статье.

Оптимизация — залог успеха

Жилые дома невозможно сделать более энергоэффективными без внесения изменений в основные системы. Это масштабная и недешёвая работа, однако окупаемость её впечатляет. Больше про энергоэффективность дома можно узнать на https://www.rehau.com/ru-ru/themen/energieeffizienz.

Инновационные технологии REHAU уже сейчас делают реальными проведение мероприятий по снижению энергозатрат самостоятельно. Суть состоит в уменьшении нагрузки на все системы создания микроклимата в доме.

Технологи компании предлагают работу в двух направлениях:

замена окон на энергоэффективные — высокотехнологичные профили REHAU уже давно показали отменные результаты в снижении теплопотерь в холодное время года и уменьшении нагрева воздуха летом , таким образом позволяя значительно снизить расход энергии на электронагреватели и кондиционеры; единая система обеспечения микроклимата — оборудование монтируется в пол , стены и потолок , работает на обогрев и охлаждение поверхностей в зависимости от потребности , т. е. обеспечивая идеальное состояние дома в любое время года.

Наиболее ощутимый результат даёт применение всех этих способов в комплексе. Помимо этого, существует ещё несколько решений, позволяющих снизить энергозатраты. Например, замена труб отопления на более качественные. При наличии централизованного отопления даже без счётчика потребитель будет уверен, что тепло, за которое он платит, греет его дом, а не улицу. Если речь идёт об автономном обогреве, расход энергии резко снижается благодаря качественной теплоотдаче труб.

Если в доме нет потери тепла через окна, такая комбинация позволяет окупить вложения уже за один-два отопительных сезона. При этом микроклимат в доме остаётся стабильно комфортным — воздух не пересушен, при этом нет лишней влажности.