Почему и надолго ли приостановили прием заявлений на биометрический загранпаспорт

Подразделения по вопросам миграции временно приостановили прием новых заявок на выдачу загранпаспортов нового образца. По какой причине, надолго ли и можно ли вернуть деньги, которыми оплатили пошлину — выяснил altapress.ru.

Как теперь получить загранпаспорт

Если гражданину требуется срочный выезд за территорию страны, МВД рекомендует оформить загранпаспорт старого образца сроком действия 5 лет.

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы вернуть деньги, нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции, даже если гражданин подавал заявление о выдаче паспорта через «Криптобиокабину» в МФЦ.

Почему приостановили выдачу

Почему выдачу паспорта приостановили, ведомство уточнило лишь в общих чертах: «по техническим причинам не зависящим от МВД России».

Предприятие «Гознак» сообщило «Интерфаксу», что проблема связана с повышенным спросом.

Компания «Микрон», производитель микросхем, которые встраиваются в бланк паспорта, перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы. Это нужно, чтобы выпускать больше чипов. В «Гознаке» рассчитывают, что производство паспортов нового образца восстановят в течение месяца.

Флаг России. CC0

Когда начались проблемы

В начале февраля в некоторых городах страны — Новосибирске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Екатеринбурге и т. д — появлялись сообщения о том, что изготовление паспортов нового образца приостановлено. Такие уведомления приходили гражданам после подачи заявления в «Госуслугах».

Точной даты возобновления выдачи биометрического паспорта в сообщении не указывали и давали лишь примерный срок — конец марта 2023 года.

Журналист altapress.ru попробовал подать заявление на выдачу загранпаспорта 1 февраля на «Госуслугах». Система сбросила запрос — требовалось заполнить анкету заново.

МИД уже приостанавливал выдачу загранпаспортов нового образца в августе 2022 года по техническим причинам. Тогда требовалось переформатировать электронный чип, который содержится в документе.

По данным МВД, в 2022 году россиянам выдали рекордное количество загранпаспортов — 5,4 млн. Это на 40% больше, чем в 2021 году — тогда документ получили 3,9 млн граждан.

Добавим, что 30% скидка на оформление загранпаспорта на «Госуслугах» перестала действовать с 1 января. Если ранее пошлина со скидкой составляла 3,5 тыс. рублей, то после отмены — 5 тыс. рублей.