14 апреля
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Потребитель

Почему и зачем «Снежная королева» уберет меховые изделия из части магазинов

Компания «СК Трейд» (управляет «Снежной королевой») планирует увеличить число магазинов, в которых не будут продавать мех. Это связано со снижением спроса на меховые изделия, сообщила заместитель коммерческого директора сети Влада Иванюк. Подробнее — в разборе altapress.ru.

Шубы.
Шубы.
открытые источники в Интернете
1
Почему «Снежная королева» отказывается от меха?

Иванюк рассказала «Интерфаксу», что компании невыгодно продавать мех в каждом магазине.

«Магазины мы по плану увеличиваем плавно. Но мех внутри „Снежной королевы“ — это отдельная история. В период, когда у нас был меховой подъем, и это была денежноемкая категория товара, мы наращивали объемы <…> Сейчас мы видим, что маржинальность настолько низкая, что для компании в целом нерентабельно иметь категорию товара „шубы“ в каждом магазине», — отметила заместитель коммерческого директора.

В магазине шуб. Торговля.
В магазине шуб. Торговля.
Анна Зайкова
2
Когда спрос на мех был высоким?

По словам Иванюк, мех был особенно востребованным в 2016—2017 годах.

3
Из скольких магазинов «Снежная королева» уберут мех?

В 2021 году меха не было в 14 магазинах «Снежная королева». Его убрали из ассортимента из-за пандемии.

«В этом году планируем убрать мех еще из примерно 40−50 магазинов», — добавила Влада Иванюк.

Шубы.
Шубы.
открытые источники в Интернете
4
«Снежная королева» повысит прибыль, если откажется от меха?

Да. «Такая мобильность дает нам возможность держать компанию на плаву, то есть концентрировать деньги и презентацию товара именно в той категории, которая максимально востребована и дает наибольшую маржинальность», — также объяснила Иванюк.

5
А почему торговать мехом — убыточно?

По словам Иванюк, торговать верхней одеждой из натурального материала «тяжело». Летом, поделилась она, «Снежная королева» всегда была в минусе.

Шуба в торговом центре.
Шуба в торговом центре.
22.mvd.ru

Поэтому в сети появился полный ассортимент мужской и женской одежды — «от купальников до пуховиков и пальто».

6
В этом году магазины России заработают на мехе?

Нет. «В этом году на мехе никто не заработает. К сожалению, много кто будет в минус работать. Но надо просто переждать и посмотреть, что будет. Рано или поздно все это закончится», — уверена Иванюк.

7
Сколько магазинов «Снежная Королева» в Барнауле?

В Барнауле работают два магазина «Снежная королева» — в ТРЦ Galaxy и «Огни».

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