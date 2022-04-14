Почему и зачем «Снежная королева» уберет меховые изделия из части магазинов

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Из скольких магазинов «Снежная королева» уберут мех?

В 2021 году меха не было в 14 магазинах «Снежная королева». Его убрали из ассортимента из-за пандемии.

«В этом году планируем убрать мех еще из примерно 40−50 магазинов», — добавила Влада Иванюк.