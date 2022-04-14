Почему и зачем «Снежная королева» уберет меховые изделия из части магазинов

Иванюк рассказала «Интерфаксу», что компании невыгодно продавать мех в каждом магазине.
«Магазины мы по плану увеличиваем плавно. Но мех внутри „Снежной королевы“ — это отдельная история. В период, когда у нас был меховой подъем, и это была денежноемкая категория товара, мы наращивали объемы <…> Сейчас мы видим, что маржинальность настолько низкая, что для компании в целом нерентабельно иметь категорию товара „шубы“ в каждом магазине», — отметила заместитель коммерческого директора.
По словам Иванюк, мех был особенно востребованным в 2016—2017 годах.
В 2021 году меха не было в 14 магазинах «Снежная королева». Его убрали из ассортимента из-за пандемии.
«В этом году планируем убрать мех еще из примерно 40−50 магазинов», — добавила Влада Иванюк.
Да. «Такая мобильность дает нам возможность держать компанию на плаву, то есть концентрировать деньги и презентацию товара именно в той категории, которая максимально востребована и дает наибольшую маржинальность», — также объяснила Иванюк.
По словам Иванюк, торговать верхней одеждой из натурального материала «тяжело». Летом, поделилась она, «Снежная королева» всегда была в минусе.
Поэтому в сети появился полный ассортимент мужской и женской одежды — «от купальников до пуховиков и пальто».
Нет. «В этом году на мехе никто не заработает. К сожалению, много кто будет в минус работать. Но надо просто переждать и посмотреть, что будет. Рано или поздно все это закончится», — уверена Иванюк.
В Барнауле работают два магазина «Снежная королева» — в ТРЦ Galaxy и «Огни».