Почему имеет смысл поужинать в грузинском ресторане «Рыжая цапля»

Ресторан «Рыжая цапля» в день своего открытия угощал гостей вкуснейшими блюдами — тушеной бараниной и хинкали, кебабами и чахохбили, яркими салатами и традиционными супами — со всей щедростью, на которую способна грузинская душа.

Помещение, в котором располагается ресторан, раньше был немецким баром — в интерьере много дерева и камня. Однако не хватало света.

«Когда мы первый раз пришли сюда, сразу влюбились в это заведение и поняли, какую изюминку сюда нужно привнести», — вспоминает владелица ресторана Дарья Бондарева.

Открытие. семейный ресторан «Рыжая цапля»

Новые хозяева добавили ярких акцентов и зелени. Посуда проникнута грузинскими мотивами — есть традиционная этническая бело-синяя посуда и тарелки с прекрасными национальными фресками. Есть чугунные сковороды и специальные традиционные из глины — кеци.

«Концепция ресторана лежала на поверхности, — говорит Дарья Бондарева. — Грузинская кухня — одно из самых популярных направлений в ресторанном бизнесе. В последние три года за пальму первенства она бьется с паназиатской. Грузинская кухня яркая, сочная, она понятна каждому».

«Рыжая цапля» возникла на ул. Взлетной неслучайно. В этом районе нет ни одного ресторана. Здесь может одновременно разместиться до 100 человек. Есть большой зал и камерная уютная вип-зона.

Открытие. Семейный ресторан «Рыжая цапля»

«Очень важно, что у нас есть и детская комната, — говорит Дарья. — Мы понимаем, что многие хотели бы приходить с детьми».

В ресторане гибкая ценовая политика, здесь есть и дорогие блюда, и вполне бюджетные, которые может позволить себе любой. Средний чек — 1000−1500 на человека.

«Я — фанат кебабов. Особенно из баранины, — говорит владелица „Рыжей цапли“. — Очень вкусный сулугуни, запеченный с томатами».

Открытие. Семейный ресторан «Рыжая цапля»

До конца октября в ресторане будут предлагать сеты — салаты, холодные закуски, кебабы и хинкали. К сетам бесплатно подают напиток на выбор. Это удобно для тех, кто не знаком с грузинской кухней и хочет сразу попробовать все.

В этот вечер гости танцевали под грузинскую музыку, участвовали в розыгрышах и учились делать настоящие хинкали. Только на первый взгляд это простое блюдо. На самом деле в приготовлении множество нюансов, включая то, что по традиции в этих «пельменях» должно быть 28 лучиков.

От просмотра помещения до открытия ресторана прошло не больше двух месяцев. Дарья Бондарева говорит, что это заслуга большой и профессиональной команды.

Почему «Рыжая цапля»

По легенде Бог дал человеку мешок со змеями и прочими рептилиями и велел выбросить его в пропасть. Но человек из любопытства развязал мешок, и все гады расползлись по земле. В наказание Бог превратил человека в птицу с покрасневшими от стыда ногами и клювом. Ей было приказано очищать землю от гадов.

С тех пор редкая рыжая цапля стала символом Кавказа. Она зимует в Дагестане и занесена в Красную книгу. В домах горцев рыжая цапля — символ домашнего очага, традиций и обычаев.

Каждому гостю до 1 октября 2022 г. напиток на выбор в подарок. При заказе назвать промокод «АЛТАПРЕСС».

Семейный ресторан «Рыжая цапля»

Адрес: Барнаул, Взлётная, 57

Телефон: +7 (3852) 299−798

Режим работы: с 12.00 до 24.00.

Фото: Бортникова Ксения