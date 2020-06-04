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Почему компания «Алтайкрайэнерго» передала бывшую базу отдыха Новоалтайску?

Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» передала городу Новоалтайску бывшую базу отдыха «Энергетик», которая расположена на берегу небольшого водоема в поселке Кармацкий.

База отдыха «Энергетик».
База отдыха «Энергетик».
АО «СК Алтайкрайэнерго».

Безвозмездная передача собственности муниципалитету для благих дел в наше время явление нечастое. Потому эта новость разлетелась по многим источникам СМИ. В пресс-службу компании стали поступать связанные с этим вопросы.

Сергей Приб,
генеральный директор АО «СК Алтайкрайэнерго»:

«Алтайкрайэнерго» — социально-ориентированный работодатель. Поддержка спорта и здорового образа жизни является для нас одним из важнейших компонентов социальной политики предприятия. Одновременно с этим, наша компания уделяет большое внимание общественно значимой деятельности, развитию культуры и спорта на территории региона. Мы поддерживаем с муниципалитетами тесное сотрудничество, которое охватывает различные сферы общественных отношений. Такое партнёрство является очень плодотворным и проявляется в реальных делах. Один из наших филиалов располагается в Новоалтайске. На его территории в собственности «Алтайкрайэнерго» находился земельный участок общей площадью около одного гектара. С главой города Сергеем Николаевичем Еремеевым мы нашли компромиссное решение о безвозмездной передаче в муниципальное владение пустующей бывшей базы отдыха. Считаю, что такое решение — хороший вклад не только в здоровье сотрудников, но и наших потребителей.

Администрацией города Новоалтайска предложена программа создания на территории бывшего «Энергетика» муниципальной лыжной базы. По плану здесь будут тренироваться юные спортсмены, занимающиеся в отделении лыжных гонок в школе олимпийского резерва Новоалтайска. Также это будет отличное место для проведения общегородских соревнований. Лыжня будет проходить по сосновому бору, уже определили ее направление и место для стартовой площадки. Кроме этого, на базе в зимнее время будет организован прокат лыжного инвентаря для горожан, летом желающим можно будет разместиться в беседках для отдыха.

Сергей Приб,
генеральный директор АО «СК Алтайкрайэнерго»:

Развитие детского спорта, предоставление площадок для реализации программ, способствующих социализации и повышению духовности жителей Алтайского края — лучшее стратегическое вложение на благо городов и населенных пунктов региона. Консолидация сил совместно с муниципалитетами способствует улучшению уровня жизни населения.

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