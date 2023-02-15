Почему кошку тошнит?

Большинство владельцев кошек привыкли к тому, что время от времени их питомцев рвет, не испытывая при этом чрезмерного беспокойства. Обычно случайная рвота является результатом незначительной проблемы, например, переедания или слишком бурной игры сразу после ужина. Необходимо позаботиться о еде, изучите, сколько стоит корм для кошек , его состав и характеристики.

Однако если вашу кошку рвет чаще, это может быть признаком более серьезного заболевания, которое требует немедленного ветеринарного вмешательства. Так как хроническая рвота (продолжающаяся от нескольких дней до нескольких недель) может быть вызвана желудочно-кишечными или системными (всего организма) заболеваниями.

Что делать , когда вашу кошку тошнит

После однократного эпизода рвоты проверьте кошку на наличие других признаков болезни, таких как вялость, лихорадка или диарея. Если возможно, найдите и уберите предмет, который мог вызвать рвоту, а также уберите на несколько часов миску с едой.

Продолжайте давать воду и старайтесь побуждать кошку пить. Если рвота прекратилась, предложите кошке немного корма, и если она не отказывается от него, продолжайте давать небольшие порции корма через частые промежутки времени.

Делайте это в течение следующего дня или около того, после чего возобновите нормальное кормление, если все в порядке. Не давайте кошке никаких человеческих или безрецептурных лекарств без особой рекомендации ветеринара.

Оптимальный корм для кошки в такой период

Если у вашей кошки рвота, ей может помочь специальный корм для кошек, обладающий следующими свойствами:

Высококачественные , легкоусвояемые ингредиенты для снижения нагрузки на желудок и улучшения переносимости пищи при гастрите.

легкоусвояемые ингредиенты для снижения нагрузки на желудок и улучшения переносимости пищи при гастрите. Ограниченное количество источников белка для снижения риска аллергической реакции или неблагоприятной реакции желудочно-кишечного тракта , которая может вызвать рвоту.

Если ветеринарный врач подозревает, что причиной рвоты у вашей кошки является пищевая аллергия, он может порекомендовать гипоаллергенную диету с гидролизованными белками. Это белки, расщепленные на мелкие частицы, которые не могут вызвать аллергическую реакцию или ее вероятность очень мала.

Если причиной рвоты у вашей кошки являются волосяные комочки, то (наряду с частым вычесыванием кошки для уменьшения попадания шерсти в организм) рекомендуется кормить ее рационом, содержащим клетчатку, чтобы свести к минимуму образование волосяных комочков за счет улучшения прохождения проглоченной шерсти через желудочно-кишечный тракт, где она может быть безопасно выведена с фекалиями.

Посоветуйтесь с ветеринаром, какую диету он порекомендует в случае плохого самочувствия или рвоты у кошки.

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