Почему на Алтае резко подорожали овощи и когда цены начнут снижаться

В Алтайском крае овощи стали лидерами роста цен в феврале: максимальный рост цен наблюдался на огурцы, помидоры, капусту и лук. Это общероссийская тенденции, но в крае есть своя специфика: более динамично, чем в среднем по России, растет в цене капуста. При этом указанные продукты подорожали и к уровню прошлого года — кроме лука.

Лидеры роста цен

В феврале инфляция в РФ составила 5,2% (в годовом выражении — то есть к такому же периоду прошлого года). По данным Росстата, инфляция в феврале ускорилась (в январе 5%, в декабре 4,3%). Лидерами роста в РФ называют помидоры, огурцы, капусту и лук. Как и в Алтайском крае. При этом существенный рост цен отмечен и за год — из перечисленных овощей только лук за этот период не вырос в цене.

Капуста становится золотой

Огурцы. Так, на 4 марта 2019 года средняя цена огурцов составила 190,62 рублей за килограмм, это на 17,4% больше, чем на 4 февраля. За год огурцы поднялись в цене на 8,8% (к 5 марта 2018 года).

Помидоры. На 4 марта средняя цена помидоров в Алтайском крае 185,55 рублей за кг, это на 15% больше начала февраля. За год цена возросла на 18%.

Белокочанная капуста. На 4 марта стоила она стоила в среднем по краю 32,70 рубля, что на 32% больше, чем месяц назад. И на 88% больше, чем год назад.

Лук подорожал к февралю 19%, но стал дешевле лука годичной давности (23,86 и 24,57 рублей).

Овощи в Барнауле , цены на начало марта 2019 года. Altapress.ru.

Пик придется на март

«Российская газета» приводит мнение президента ассоциации «Теплицы России» Алексея Ситникова. Он существенный рост цен на тепличные овощи (помидоры и огурцы) объясняет увеличением НДС и отменой господдержки на этот год тепличного производства.

Кроме того, солнечных дней в январе и феврале этого года было значительно меньше, чем зимой прошлого года. В России еще сохраняется около 1800 гектаров теплиц, которые работают с использованием естественного освещения и потому очень чувствительны к количеству солнечных дней. Потому и объемы производства помидоров и огурцов не столь высоки, какими могли быть. Но эксперт заверил, что в ближайшее время наметится удешевление этих овощей.

Минэкономразвития ожидает пиковой инфляции в 5,5−5,7% весной, сообщают «Ведомости», в дальнейшем она будет снижаться.