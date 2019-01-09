Куда жаловаться на скользкие остановки в Барнауле?

Жительница Барнаула Арина пожаловалась в редакцию altapress.ru на кучи песка, лежащие на остановке общественного транспорта «Бия». «Никто этот песок не раскидывает. На остановке жуткая наледь, ходишь как по минному полю», — рассказала женщина.