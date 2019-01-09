Куда жаловаться на скользкие остановки в Барнауле?

Altapress.ru обратился в мэрию Барнаула с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, сотрудникам учреждения «Автодорстрой», отвечающего за порядок на остановках, поручили в оперативном порядке обработать песком этот участок. Руководителю организации указали «на недопущение подобных нарушений впредь».
По вопросам содержания улично-дорожной сети Барнаула можно обращаться в центральную диспетчерскую МБУ «Автодорстрой» по телефону: 8 (3852) 504−360, либо в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города по телефонам: 371−610, 371−611, 371−612.
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