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Куда жаловаться на скользкие остановки в Барнауле?

Жительница Барнаула Арина пожаловалась в редакцию altapress.ru на кучи песка, лежащие на остановке общественного транспорта «Бия». «Никто этот песок не раскидывает. На остановке жуткая наледь, ходишь как по минному полю», — рассказала женщина.

На остановке
На остановке
Анна Зайкова

Altapress.ru обратился в мэрию Барнаула с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, сотрудникам учреждения «Автодорстрой», отвечающего за порядок на остановках, поручили в оперативном порядке обработать песком этот участок. Руководителю организации указали «на недопущение подобных нарушений впредь».

По вопросам содержания улично-дорожной сети Барнаула можно обращаться в центральную диспетчерскую МБУ «Автодорстрой» по телефону: 8 (3852) 504−360, либо в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города по телефонам: 371−610, 371−611, 371−612.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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