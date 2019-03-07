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Почему не работала система комментирования на altapress.ru и на многих сайтах России

С 6 марта начались технические сбои в системе комментирования Cackle, которую используют многие сайты в России. В том числе такая система стоит и на altapress.ru.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

В среду система Cackle еще периодически включалась, но 7 марта она не работала до обеда. Вот как объяснили происходящее сотрудники компании:

Сегодня ночью (6 марта — прим. ред.) возникла проблема с оборудованием в одном из дата центров. На данный момент работа восстановлена, но в ближайшее время будет произведена замена оборудования. Постараемся сделать в ночное время. Просим прощения за доставленные неудобства.

Редакция сайта altapress.ru приносит извинения своим читателям за доставленные неудобства.

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