Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 октября 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Потребитель
59

Почему плату за газ начисляют по числу прописанных?

Лидия из Бийска обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Я живу в Бийске на ул. Советская, 70. У нас стоит газовый счётчик. Показания мы передаём домкому, а он — в газовую службу. Но плату нам начисляют по числу прописанных людей. Почему так?»

Газ.
Газ.
СС0

В компании «Алтайкрайгазсервис» рассказали:

Учитывая, что по большей части квартир в вашем многоквартирном доме показания отсутствуют, можно сделать вывод, что домком их не передаёт, а имеющиеся показания передают сами абоненты. Следует отметить, что в соответствии с правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, обязанность по передаче показаний лежит на абоненте. Вы можете самостоятельно один раз в месяц с 1 по 28 число звонить по телефону бесплатной горячей линии 8−800−700−28−04 и передавать показания прибора в целях понимания выставленных вам начислений.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка