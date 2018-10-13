Почему плату за газ начисляют по числу прописанных?

В компании «Алтайкрайгазсервис» рассказали:

Учитывая, что по большей части квартир в вашем многоквартирном доме показания отсутствуют, можно сделать вывод, что домком их не передаёт, а имеющиеся показания передают сами абоненты. Следует отметить, что в соответствии с правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, обязанность по передаче показаний лежит на абоненте. Вы можете самостоятельно один раз в месяц с 1 по 28 число звонить по телефону бесплатной горячей линии 8−800−700−28−04 и передавать показания прибора в целях понимания выставленных вам начислений.