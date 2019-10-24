Почему по квитанции платить выгодно

Платежные документы об услугах ЖКХ могут присылать различные организации — отдельно за воду, отдельно за электричество и т.д. В этих бумагах указывается информация о том, сколько потребитель должен заплатить этому поставщику ЖКУ за прошедший учетный период.
Иметь один сводный документ удобнее, чем ходить с кипой бумажек. Здесь повезло жителям таких городов края, как Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск, для которых ежемесячно формируется общая квитанция — Единый платежный документ (ЕПД), в которой собраны все данные от коммунальщиков.
В этом платежном документе обязательно указываются:
- данные плательщика,
- адрес его жилого помещения,
- период, за который нужно внести оплату,
- название организации-поставщика ЖКУ (или поставщиков в случае ЕПД),
- данные о поставляемых услугах и тарифы на них,
- начисленные суммы,
- QR код, где зашифрован платеж.
QR код — черно-белый квадратик, при его сканировании электронное устройство, считывает все данные, закодированные в квитанции, поэтому оплата проходит корректно, без ошибок.
Также с помощью QR кода можно произвести оплату через терминал самообслуживания (банкомат). Так вы сбережете свое время: не обязательно идти в банк и сидеть в очереди, можно сосканировать код в банкомате и провести моментальный платеж с карты.
QR код на квитанции помогает оплачивать жилищно-коммунальные услуги еще и удаленно, например, через Мобильную версию Сбербанк Онлайн.
В Алтайском крае это весьма популярный у коммунальщиков сервис. Его используют в своих квитанциях такие организации, как Система Город, Алтайкрайэнерго, Барнаульская горэлектросеть, Алтайэнергосбыт, Фонд капитального ремонта и другие.
- Все данные, необходимые для проведения оплаты, отражены в квитанции: лицевые счета, показания, начисленные суммы.
- Платежи по квитанции проходят корректно и без ошибок.
- Платежи по квитанции проходят в несколько раз быстрее.
- Чек и квитанция являются неоспоримым аргументом в различных спорных ситуациях.
Согласно Жилищному Кодексу РФ оплата за коммунальные услуги должна вноситься не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, квитанции направляются плательщикам в первых числах месяца. За просрочку платежа взимается пеня.