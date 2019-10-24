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Почему по квитанции платить выгодно

Многие люди отвыкли оплачивать услуги ЖКХ, сверяясь с квитанцией. Нередко эти бумажки с цифрами выбрасывают, взглянув только в строчку «итого». Однако с помощью такого документа платить выгоднее. Разбираемся, как квитанции помогают провести платеж безопаснее, быстрее и избежать переплат из-за ошибок.

Квитанция ЖКХ.
Квитанция ЖКХ.
Наталья Вороненская
Зачем нужна единая квитанция на жилищно-коммунальные услуги?

Платежные документы об услугах ЖКХ могут присылать различные организации — отдельно за воду, отдельно за электричество и т.д. В этих бумагах указывается информация о том, сколько потребитель должен заплатить этому поставщику ЖКУ за прошедший учетный период.

Иметь один сводный документ удобнее, чем ходить с кипой бумажек. Здесь повезло жителям таких городов края, как Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск, для которых ежемесячно формируется общая квитанция — Единый платежный документ (ЕПД), в которой собраны все данные от коммунальщиков.

Какие важные сведения есть в квитанции?

В этом платежном документе обязательно указываются:

  • данные плательщика,
  • адрес его жилого помещения,
  • период, за который нужно внести оплату,
  • название организации-поставщика ЖКУ (или поставщиков в случае ЕПД),
  • данные о поставляемых услугах и тарифы на них,
  • начисленные суммы,
  • QR код, где зашифрован платеж.
Чем полезен QR код из квитанции?

QR код — черно-белый квадратик, при его сканировании электронное устройство, считывает все данные, закодированные в квитанции, поэтому оплата проходит корректно, без ошибок.

Также с помощью QR кода можно произвести оплату через терминал самообслуживания (банкомат). Так вы сбережете свое время: не обязательно идти в банк и сидеть в очереди, можно сосканировать код в банкомате и провести моментальный платеж с карты.

QR код на квитанции помогает оплачивать жилищно-коммунальные услуги еще и удаленно, например, через Мобильную версию Сбербанк Онлайн.

Какие предприятия ЖКХ используют в своих квитанциях QR код?

В Алтайском крае это весьма популярный у коммунальщиков сервис. Его используют в своих квитанциях такие организации, как Система Город, Алтайкрайэнерго, Барнаульская горэлектросеть, Алтайэнергосбыт, Фонд капитального ремонта и другие.

Зачем нужно обязательно иметь при себе квитанцию во время оплаты ЖКУ?
  • Все данные, необходимые для проведения оплаты, отражены в квитанции: лицевые счета, показания, начисленные суммы.
  • Платежи по квитанции проходят корректно и без ошибок.
  • Платежи по квитанции проходят в несколько раз быстрее.
  • Чек и квитанция являются неоспоримым аргументом в различных спорных ситуациях.
Когда надо оплачивать жилищно-коммунальные услуги?

Согласно Жилищному Кодексу РФ оплата за коммунальные услуги должна вноситься не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, квитанции направляются плательщикам в первых числах месяца. За просрочку платежа взимается пеня.

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