Почему по квитанции платить выгодно

Зачем нужна единая квитанция на жилищно-коммунальные услуги?

Платежные документы об услугах ЖКХ могут присылать различные организации — отдельно за воду, отдельно за электричество и т.д. В этих бумагах указывается информация о том, сколько потребитель должен заплатить этому поставщику ЖКУ за прошедший учетный период.

Иметь один сводный документ удобнее, чем ходить с кипой бумажек. Здесь повезло жителям таких городов края, как Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск, для которых ежемесячно формируется общая квитанция — Единый платежный документ (ЕПД), в которой собраны все данные от коммунальщиков.