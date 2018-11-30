Почему Роскачество поставило низкие оценки алтайскому яблочному соку

Яблочный сок «Персона» оказался в «хвосте» рейтинга системы «Роскачество». Проверяющие нашли в нем множественные недочеты, начиная от неудобной упаковки, заканчивая неспецифическими вкусом и запахом. Скорее всего сок разбавленный, пришли к выводу эксперты.

Роскачество приобрело алтайский сок в одном из магазинов Барнаула. Эксперты пришли к выводу, что содержание яблочной кислоты, калия и магния в продукте понижено.

Сок представляет собой прозрачную жидкость, его цвет однородный по всей массе, желтый. А вот со вкусом и запахом есть проблемы: они не соответствуют требованиям.

Из сообщения Роскачества:

Сорбит содержится в различных фруктах и ягодах и дает плодам сладковато-терпкий привкус. В яблочном соке его содержится от 2,5 до 7 г/л (и даже выше). В одном случае — в соке «Персона» — содержание сорбита было пониженным. Это является одним из признаков того, что перед нами разбавленный сок.

Роскачество пришло к выводу, что с большой долей вероятности алтайский образец вообще нельзя отнести к сокам. «Это более дешевый по себестоимости продукт, содержащий некоторое количество яблочного сока», — говорится в отчете о проверках.

Соки. Павел Водопьянов

Несмотря на низкие оценки за качество, маркировку, вкус, аромат и другие показатели, алтайский образец остался в «зеленой» зоне. К фальсификату, опасному к употреблению, его не отнесли.

Общая оценка «Персоны» составила 2,02 из 5 максимальных.

Роскачество и низкие оценки

В октябре система провела масштабную проверку российского питьевого молока, в которую попало два местных образца. Молоко «Алтайская буренка» получило 2,34 балла из 5 возможных. Основной претензией, судя по той информации, которую выложило Роскачество, было наличие в продукте сухого молока.

После этого представители компании возмутилась низкими оценками и потребовала разъяснений.

Позже в интервью газете «Свободный курс» Максим Протасов, руководитель Роскачества прокомментировал ситуацию.

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Максим Протасов,

руководитель Роскачества: