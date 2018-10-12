За что алтайское молоко получило низкие оценки «Роскачества»

Система контроля «Роскачество» обнародовала результаты проверок питьевого молока с жирностью 3,2% и выше. Среди 90 образцов было два из Алтайского края. Оценки у обоих оказались не высокие. Один образцов и вовсе попал на предпоследнее место.

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«Роскачество» проверило молоко «Белый замок» и «Алтайская буренка». Оба образца купили в Новосибирске.

Выяснилось, что в продукции «Белый замок» от компании «Холод» из Заринска присутствуют следы антибиотиков и сухого молока. Эксперты отмечают, что при производстве питьевого молока запрещено применение этого компонента.

В противном случае продукт, где есть сухое молоко, уже нельзя называть «питьевым молоком». Это «восстановленное молоко» или «молочный продукт». На этикетке алтайского молока этого обозначения не было. Поэтому по показателю фальсификации «Белый замок» получил низкую оценку.

Такую же низкую оценку «Роскачество» выставило ему и из-за следов антибиотика стрептомицина. В итоге продукт получил 3,31 балла из 5 возможных.

Молоко. СС0

Оценки молока «Алтайская буренка» оказались еще ниже — 2,34. Это предпоследний результат среди образцов, которые «Роскачество» признало качественными.

В молоке этой марки проверяющим больше всего не понравилось содержание сухого вещества. Поэтому, как и «Белый замок», по показателям фальсификации образец получил низкую оценку.

Все ли так плохо с алтайским молоком?

Несмотря на недостатки, образцы из Алтайского края признаны качественными. В них нет растительных жиров, пищевая ценность продукта соответствует маркировке. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка соответствует установленным нормам.

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Внешний вид молока — его цвет, консистенция, а также вкус и запах соответствовали данной товарной категории.